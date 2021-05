Le meilleur cadeau personnel de Kylie Minogue pour ses 53 ans

Kylie Elle n’a jamais suivi une routine d’exercice ou un régime strict et, en fait, l’année dernière, elle a voulu profiter de sa passion pour le vin pour lancer sa propre marque, qui a connu un succès inattendu même pour elle.

Désormais, l’artiste a voulu fêter son anniversaire en annonçant le lancement d’un rosé qui sera mis en vente à partir de juillet dans le grand magasin Harvey Nicholas à Londres et en ligne sur Kylieminoguewines.co pour un prix de 30 livres ou 42 dollars.

Les fans de la chanteuse pourront également prendre un verre en visitant la terrasse du Annabel’s Club à Mayfair tout au long de l’été.

“J’ai été très ému par la réaction incroyable à Vins Kylie Minogue. Avoir sorti sept vins en moins d’un an, avoir vendu plus d’un million de bouteilles et être exporté sur quatre continents a été une expérience absolument incroyable », a déclaré l’interprète, à travers un communiqué.