Le meilleur cadeau pour ce Noël, maintenant avec une remise : Kindle avec éclairage frontal intégré pour 74,99 euros | La technologie

Offrez un univers de livres dans un seul appareil : Kindle, le livre électronique d’Amazon, est réduit de près de 20 % sur son prix d’origine.

La lecture a toujours été – et sera toujours – l’un des passe-temps qui vous aide le mieux à vous déconnecter, à vous détendre et à voyager sans bouger. Cependant, les lecteurs voraces souffrent de porter de vrais mastodontes dans leurs sacs, ou ils ne peuvent pas transporter tout ce qu’ils lisent car, alors, ils seraient une bibliothèque sur pattes.

La bonne chose est qu’il peut s’agir d’une bibliothèque avec des pieds portant un appareil simple, léger et puissant, qui abrite tous les livres là-bas et à venir. Connaissez-vous quelqu’un qui aimerait ça? Eh bien, offrez-lui un Kindle d’Amazon avec éclairage avant intégré, en profitant du fait qu’il est réduit à 74,99 euros.

Le dernier Kindle d’Amazon est le modèle d’entrée de gamme, lancé en 2019 avec un écran e-ink illuminé de 6 pouces et 167 ppp. Il dispose de 4 Go de stockage et d’une connexion WiFi. C’est le Kindle le plus abordable, à un prix imbattable, et maintenant avec de la lumière.

Cette version comprend un éclairage avant intégré, permettant des heures de lecture, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, de jour comme de nuit. En effet, il s’agit d’une lumière à intensité variable qui est également conçue pour protéger la vue de l’utilisateur.

Sur son écran de 6 pouces, 167 dpi et contraste élevé sont disponibles, il se lit donc comme s’il s’agissait de papier imprimé : pas de refletsMême pas au soleil De plus, les passages peuvent être soulignés, les définitions recherchées, les mots traduits ou la taille du texte ajustée sans quitter la page en cours de lecture. Oui une seule charge dure des semaines.

Si vous pensiez que le monde des livres électroniques était resté sur le Kindle d’Amazon et ces lecteurs bon marché que vous pouvez trouver chez des marques peu connues, Xiaomi vient de faire son entrée dans le monde des lecteurs de livres électroniques par la porte d’entrée.

Ses 8 Go de stockage peuvent contenir des centaines, voire des milliers de livres. Vous pouvez télécharger le contenu directement sur le Kindle, sans avoir besoin d’un ordinateur, et même lire des extraits gratuitement avant de choisir un titre. Et les membres d’Amazon Prime ont accès à des centaines de livres totalement gratuits.

La meilleure chose à propos de cette offre est que L’acheter sans Kindle Unlimited coûte le même prix qu’avec Kindle Unlimited pendant trois mois. Kindle Unlimited est une sorte de Netflix pour les livres où, pour un abonnement mensuel de 9,99 euros, vous avez accès à tous les livres du catalogue.

Profitez du fait que l’un des meilleurs est en promo : procurez-vous le Kindle d’Amazon pour 74,99 euros et offrez tout un univers dans un seul appareil.

