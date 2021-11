Le meilleur casque PS5 est à 50 $ de réduction avant le Black Friday

Pendant très longtemps, le casque SteelSeries Arctis 7P était épuisé chez la plupart des détaillants, ce qui n’était pas surprenant étant donné qu’il s’agit facilement de l’un des meilleurs casques PS5 du marché. Avant le Black Friday, SteelSeries l’a de nouveau en stock dans sa propre vitrine, et vous pouvez actuellement l’acheter pour seulement 100 $.

Ce sera probablement le moins cher que vous trouverez ce casque pendant les vacances. Bien qu’il s’agisse d’un modèle plus récent, l’Arctis 7P+, récemment sorti, vous ne devriez pas vous attendre à ce que le prix du 7P baisse davantage. L’Arctis 7P se vend généralement 150 $, et dans le passé, certaines entreprises ont commencé à évaluer les prix parce qu’il était si difficile de trouver en stock.

Économisez 50 $ sur le casque Arctis 7P pour PS5

En plus d’une conception exceptionnelle, l’Arctis 7P est également compatible avec le logiciel de personnalisation gratuit de SteelSeries. Cela vous permet de régler l’égaliseur, la compression de la plage dynamique et le microphone de ses haut-parleurs. Il existe également des paramètres si vous souhaitez économiser sa batterie et l’éteindre après avoir été inactif pendant un certain temps. Dans l’ensemble, il y a très peu de choses à détester à propos de l’Arctis 7P.

Je l’ai personnellement testé et comme je peux en témoigner dans mon avis, il est tout simplement exceptionnel. Il y a une concurrence féroce de la part de Razer et Turtle Beach, deux marques incroyablement populaires, mais l’Arctis 7P peut surpasser beaucoup de leurs offres.

