Le meilleur combat de couteau de singe de ce soir joue Jose Berrios Strikeouts ⋆ 10z viral

L’ardoise MLB de vendredi soir a les 30 équipes sur le registre, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’options dont profiter. Monkey Knife Fight est le site idéal pour mettre vos connaissances en baseball à l’épreuve, car leurs concours d’accessoires MLB DFS sont uniques par rapport à tous les autres sites. Il y a tellement de façons différentes de s’impliquer et de gagner de l’argent. Voici quelques choix et concours Monkey Knife Fight MLB Fantasy à considérer pour les matchs de vendredi soir.

Top Monkey Knife Fight MLB Player Prop Picks de ce soir

Concours “Plus ou moins” Twins vs. Rangers (3x Buy-In)

José Berrios arrive à Arlington comme l’un des lanceurs les plus constants du baseball. En 13 départs cette saison, il a accordé trois points ou moins tout en dépassant la cinquième manche dans tous ces départs sauf un. Cette marque de cinquième manche est particulièrement importante pour le concours Monkey Knife Fight de ce soir, car Berrios a un accessoire de retrait au bâton de 6,5 dans ce match contre les Rangers. C’est une excellente équipe à profiter du fait que le Texas a le troisième taux de retrait au bâton (26,1%) contre les lanceurs droitiers. Berrios lui-même a au moins six retraits au bâton dans six de ses sept derniers matchs.

Mike Foltynewicz, en revanche, suit une trajectoire différente. Lors de ses deux derniers départs (d’une durée de seulement 6,1 manches au total), il a écopé de 16 coups sûrs et de 13 points (12 mérités) tout en n’en retirant que trois. En fait, il n’a pas dépassé le pari de ce soir de 4,5 retraits au bâton à chacun de ses six derniers départs, ou depuis le 7 mai. Foltynewicz aura certainement les mains pleines ce soir étant donné que les Twins ont le cinquième taux de retrait au bâton de la MLB (20,1%) sur les 14 derniers jours. Contre les lanceurs droitiers dans l’ensemble cette saison, le Minnesota a le huitième taux de retrait au bâton le plus bas (23 %).

Concours Rays vs. Mariners ‘Plus ou moins’ (3x Buy-In)

Yusei Kikuchi reçoit le ballon à domicile un vendredi, et il affrontera une équipe des Rays qui a le deuxième taux de retrait au bâton (28,7 %) au baseball. Au cours des 14 derniers jours, ils ont même le cinquième taux de retrait au bâton (25,9%) de toutes les équipes. Kikuchi a obtenu la plupart de ses retraits au bâton au fil de la saison, avec au moins six d’entre eux lors de six de ses huit dernières sorties. Ce soir sera enfin le premier départ à domicile de Kikuchi en juin, il voudra donc faire un spectacle pour les fidèles de Seattle.

Un gars avec qui il peut avoir des problèmes est Randy Arozarena, qui vient de remporter une énorme soirée 3-en-4 avec un circuit, deux points et deux points produits. Arozarena a même une séquence de 12 matchs avec coup sûr. MKF aurait pu rendre les choses un peu plus faciles en donnant les 1,5 bases totales au lieu de 1,5 hits/walks, mais qui n’aime pas les défis ? Le match de peloton est juteux, ce qui offre certainement un avantage qui n’est pas facile à obtenir pour le reste de l’ardoise.

