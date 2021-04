Le meilleur combiné pour la journée de mardi de l’ATP Montecarlo

12/04/2021 à 18:04 CEST

L’argile est une surface très caractéristique et spéciale. Le ballon ne court pas tellement, le bateau est très différent et le “ dérapage ” et le “ dérapage ” sont à l’ordre du jour. À Montecarlo, nous revenons pour profiter du tennis de plus haut niveau et nous recherchons les meilleures cotes pour notre combiné.

Travaglia c. Pablo Carreño

Pablo Carreño vient de remporter la première édition de l’ATP 250 à Marbella, battant Jaume Munar lors de la grande finale 2-1. La surface de ce tournoi et les conditions sont très similaires à celles de Monte Carlo et c’est pourquoi il sera parfaitement adapté.

Devant se trouvera l’Italien Travaglia, avec lequel il n’a affronté qu’une seule fois. C’était au Maroc, en 2014, et la victoire est tombée du côté espagnol. L’Italien est un joueur au sol typique. Il vient de remporter ses deux premiers matchs ici et c’est son meilleur atout. Cependant, nous irons avec la victoire des Espagnols à 1,38.

Albert Ramos c. Jannik Sinner

Le talent italien de Jannik Sinner contre le vétéran d’Albert Ramos. Sinner vient d’atteindre la finale du Masters 1000 à Miami qu’il a fini par perdre, mais cela l’a définitivement établi comme ce qu’il est: un joueur de tennis du présent et du futur.. La promesse est désormais de côté et, bien que l’Espagnol soit un spécialiste du gravier, nous pensons que Sinner remportera la victoire.

Ces deux raquettes ne se sont jamais affrontées, mais il est probable que nous ayons déjà vu les meilleurs matchs d’Albert Ramos. C’est pourquoi nous avons choisi d’ajouter à notre combiné la simple victoire de l’Italien à 1,34.

Rune vs. Ruud

Le jeu entre Casper Ruud et Rune est très inégal. Rune est à Monte Carlo parce qu’il a reçu une Wild Card, mais son classement ATP dépasse les 300. Ruud ne devrait avoir aucun problème à s’en débarrasser et nous ajoutons donc son quota 1,16 pour télécharger notre combiné.

Au cas où l’un des choix que nous avons faits semble trop bas, nous pouvons toujours aller 2-0 dans les sets dans l’un des trois matchs, en gardant toujours à l’esprit que ce serait beaucoup plus risqué.