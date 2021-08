Le meilleur commerçant devient haussier sur Bitcoin, dit qu’il accumule autant de BTC qu’il le peut – Voici pourquoi Crypto new media

Un crypto-trader et analyste pseudonyme change ses perspectives Bitcoin (BTC) alors que la principale crypto-monnaie atteint 42 000 $.

Le crypto-trader, connu sous le nom de Cantering Clark, a changé sa position neutre à baissière sur Bitcoin en quelques jours alors que les taureaux gardent le contrôle du marché BTC.

Cantering Clark dit que Bitcoin continue de montrer des signes de force, citant une affirmation du commerçant de crypto quantitatif Sam Trabucco selon laquelle BTC est sur le point de subir une autre courte compression.

“BTC semble assez fort ici, et AlamedaTrabucco a fait allusion à plus de shorts qui pourraient potentiellement être comprimés.

Cela pourrait être une erreur de ne pas considérer ce nombre de jours comme une valeur aberrante indiquant une force, plutôt que comme une réversion probable. »

Un short squeeze se produit lorsque de nombreux traders qui parient que l’actif va baisser sont brusquement contraints de liquider leurs positions et d’acheter à des prix plus élevés alors que le marché évolue contre eux. Le phénomène se traduit parfois par une augmentation rapide de la valeur d’un actif.

Au milieu de la possibilité d’une courte compression et de la hausse soutenue de BTC, Cantering Clark dévoile sa nouvelle stratégie d’investissement.

« Nouveau mandat d’investissement Clark – Réaccumuler le spot. Essayer d’acheter autant de Bitcoin que possible dans cette gamme.

Les mauvaises nouvelles semblent n’avoir presque plus d’impact sur les prix, c’est révélateur. Il n’y a aucun sens à essayer d’être fantaisiste. Les différences en entrant ici ou 35 000 $ seront négligeables. »

Le crypto-trader ajoute que les récents plus bas s’alignent sur l’extrémité inférieure de la moyenne mobile sur 20 semaines, suggérant que Bitcoin pourrait avoir atteint un creux pour le moment.

« Je regarde juste quelques outils de tendance…

Cette période de 20 sur l’hebdomadaire est une ligne vraiment importante dans le sable, et en ce moment, il se trouve qu’elle s’aligne avec le dessous des creux précédents. »

Source : Clark au galop

Le commerçant prédit également que Bitcoin déclenchera une ascension rapide à 100 000 $ une fois qu’il franchira son sommet historique de 64 000 $.

« Je fais juste un peu de réflexion. 100 000 $ Bitcoin est un peu plus de 50 % au-dessus du record de tous les temps [ATH].

Cela va ressembler à un battement de cœur lorsque nous cassons enfin à nouveau cet ATH. »

Source : Clark au galop

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/agsandrew