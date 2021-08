Le meilleur commerçant dit que Cardano a une meilleure apparence qu’Ethereum, double la forte augmentation du bitcoin ⋆ Crypto new media

Un éminent crypto-trader et analyste de marché parie gros sur Cardano et Bitcoin, s’attendant à ce que les deux actifs cryptographiques ouvrent la voie dans une nouvelle course haussière.

Le commerçant pseudonyme, connu sous le nom de Capo, dit à ses 142 700 abonnés sur Twitter que Bitcoin (BTC) semble prêt à être lancé après avoir franchi une phase d’accumulation de deux mois en dessous de 40 000 $.

« Accumulation complète avec le dernier LPS [last point of support].

La saison UP ONLY est arrivée. Appréciez la balade.”

En regardant sa feuille de route pour l’actif cryptographique roi, Capo compare l’action actuelle des prix de BTC à la brève phase d’accumulation observée en septembre 2020, peu de temps avant qu’elle ne dépasse 11 000 $.

Le commerçant s’attend à ce que Bitcoin se rallie à 50 000 $ avant de faire un pas de plus pour accumuler environ 40 000 $ et dépasser la barre des 50 000 $.

« Feuille de route BTC

50 000 -> 40-41 000 -> consolidation au-dessus de 50 000 -> Nouveaux ATH [all-time highs]”

Passant à Cardano (ADA), Capo suggère que ADA semble plus fort qu’Ethereum (ETH) au cours des prochaines semaines.

« ADA/ETH

Je préfère détenir plus d’ADA que d’ETH au cours des prochaines semaines.

Dernière confirmation haussière au-dessus de 57 000 satoshis”

Enfin, Capo analyse Ethereum contre Bitcoin (ETH/BTC).

Le trader pense que la deuxième plus grande crypto a le potentiel de surpasser Bitcoin et pourrait même renverser BTC pour la première position, en supposant que les marchés de la crypto attrapent une autre vague haussière.

« ETH/BTC

Si nous obtenons la 5ème vague sur l’ensemble du marché, Ethereum surpassera probablement Bitcoin, et le retournement sera probable.

