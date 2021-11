Le meilleur commutateur Joy-Con a enfin une prise en main pour jouer à la télévision

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Nous avons eu des conversations fougueuses dans les tours NL au fil des ans sur le sujet des contrôleurs Switch Joy-Con de Nintendo. Ils ont un grondement HD cool, des capteurs de mouvement précis, ils sont brillants et intelligents dans leur utilisation, qu’ils soient clipsés sur le commutateur ou comme contrôleurs sans fil. Mais, ils sont aussi sans doute fragiles et ont des sticks analogiques décevants. Le kilométrage varie selon les joueurs, mais ce scribe a eu suffisamment de sticks analogiques Joy-Con pour en avoir une vue plutôt cinglante.

Dieu merci, alors, pour le Hori Split Pad Pro. Il n’a aucun des trucs intelligents des contrôleurs Joy-Con, mais il a de sacrés bons bâtons (avec un bon D-Pad) et est confortable à utiliser – parfait pour les joueurs portables qui ne se soucient pas du grondement et de tout ce jazz. Cela dit, l’absence totale de technologie sans fil dans les contrôleurs signifie qu’ils ne fonctionnent que pour l’une des trois configurations de jeu du Switch, ce qui est dommage.

Cela fait des années, mais Hori corrige enfin cela, confirmant qu’il lancera un Grip pour les contrôleurs qui prendront en charge le jeu Switch ancré et également PC. En apparence, il aura également une prise casque et même un support de chat vocal, mais ce dernier est sans aucun doute là pour répondre à ceux qui voudront l’utiliser pour les jeux sur PC.

Image: Hori / Nintendo Life

Comme certains autres contrôleurs tiers, il semble qu’il sera également câblé uniquement, ce qui n’est pas surprenant mais doit être gardé à l’esprit. Il sera donc câblé et, naturellement, n’aura toujours pas de grondement, de commandes de mouvement, etc. Ce qu’il aura, ce sont de brillants sticks analogiques et des entrées de boutons, ce qui est pratique.

Faites-nous savoir si vous êtes un converti Hori Split Pad Pro, et si vous essayez de saisir l’une de ces poignées pour votre Switch.