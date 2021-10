Le meilleur conseil de Meghan Markle aux femmes qui travaillent consiste à « rester en dehors du drame » | Royale | Nouvelles

Avant de devenir la duchesse de Sussex, Meghan était une actrice à succès et un entrepreneur occupé avec une entreprise de style de vie. Son profil dans la vraie vie et son personnage de parajuriste florissante à l’écran en tant que Rachel Zane dans l’émission télévisée Suits en ont fait le modèle parfait pour le magazine InStyle qui l’a interviewée en 2015 et lui a demandé ses paroles de sagesse en tant que patronne.

« Je pense que la plus grande partie d’être une fille patronne au bureau, à la maison ou partout où vous allez est simplement de connaître votre valeur », a déclaré Meghan.

Avant de donner de nombreux conseils mode, la maman d’Archie a souligné à quel point il est important de ne pas prioriser le travail avant tout.

« Vous n’avez pas besoin de faire de votre vie votre travail.

«Je dois aussi trouver cet équilibre pour moi-même.

« Entre le Tig [her lifestyle brand] et mon temps sur le plateau ou à la maison, je dois prendre le temps de participer à un cours de yoga ou de promener mes chiens ou littéralement de tout éteindre et de méditer pendant une minute.

« Je pense qu’il faut prendre du temps pour soi pour que le travail ne devienne pas la fin de tout. »

Elle a également ajouté : « Je pense que dans la vie et au bureau, il vaut mieux rester en dehors du drame.

« Vous en serez infiniment plus heureux. Si vous voulez faire ça, gardez ça pour un verre après le travail avec vos copines.

« Quoi qu’il en soit, lorsque vous vous réveillez les jours où vous ne vous sentez pas vraiment au travail, vous mettez ce morceau et c’est presque comme votre propre hymne.

« Cela peut vraiment changer l’énergie de toute votre journée.

«Les gens disent souvent s’habiller pour la partie que vous voulez, pas la partie que vous avez, et je ne peux pas penser à un parajuriste qui s’habillait comme Rachel l’a fait.

«Elle s’habillait pour le rôle et le sérieux avec lequel elle voulait que les gens la traitent.

​​”Le look puissant par excellence de Rachel est un boutonnage blanc impeccable avec un col un peu relevé, des manches retroussées et une jupe crayon à taille haute.

« C’est un look qui la met en confiance et donne l’impression qu’elle est vraiment sérieuse. »