Le meilleur conseil scolaire de Louisiane veut annuler les notes de responsabilité scolaire cette année

Le Conseil de l’enseignement primaire et secondaire de la Louisiane a voté pour annuler les notes des lettres des écoles publiques pour l’année scolaire 2020-21, que le surintendant de l’État à l’Éducation, Cade Brumley, a qualifié de « question sensible ».

S’adressant aux membres de BESE à Baton Rouge mercredi, Brumley a déclaré que les notes scolaires étaient débattues depuis de nombreuses années, y compris au cours des derniers mois.

« Je tiens à remercier le conseil d’administration pour avoir aidé à enfiler l’aiguille sur la responsabilité pour 2020-2021 », a déclaré Brumley. « Je sais qu’il y a beaucoup de points de vue différents sur la façon dont nous devions gérer cela, et je pense que nous sommes arrivés à un compromis qui semble fonctionner. »

BESE est l’organe administratif régissant toutes les écoles publiques de la Louisiane K-12. Chargés de promulguer des politiques affectant plus de 700 000 élèves dans 1 300 écoles, les membres du conseil d’administration ont décidé de supprimer un élément clé du système de responsabilité de l’éducation publique de l’État cette année.

Les membres ont cité les défis liés au COVID-19 comme base de cette décision, qui fait suite à des baisses d’apprentissage généralisées mesurées dans les tests d’évaluation des élèves à l’échelle de l’État connus sous le nom de LEAP 2025.

L’État doit recevoir une dérogation du ministère américain de l’Éducation pour annuler officiellement les notes scolaires, une exigence en vertu de la loi fédérale Every Student Succeeds Act (ESSA).

Cependant, des dizaines d’États ont déjà reçu de telles dérogations. Plus tôt cette année, le DOE a encouragé les États à postuler étant donné les circonstances particulières provoquées par la pandémie de COVID-19 et les perturbations associées censées affecter l’apprentissage des élèves dans tout le pays. Une dérogation similaire a été offerte l’année dernière.

Brumley a déclaré mardi aux responsables de BESE qu’il était convaincu que la dérogation en attente de la Louisiane serait bientôt accordée.

« Nous nous attendons pleinement à ce que nous avons vu des autres États, que la dérogation soit approuvée », a déclaré Brumley.

Selon le ministère de l’Éducation de la Louisiane, les notes scolaires sont publiées à l’automne de chaque année et reflètent la configuration des écoles telle qu’elle existait au semestre de printemps précédent.

Les notes alphabétiques sont destinées à aider les parents et les autres parties prenantes à comprendre dans quelle mesure une école prépare ses élèves au niveau suivant.

Sans eux, affirme le ministère de l’Éducation de l’État, « rechercher individuellement chaque école peut être difficile, prendre du temps et parfois induire en erreur ».

Les écoles reçoivent normalement un score de performance annuel qui correspond à une échelle de notation AF. Les scores vont de 0 à 150.

Les notes de l’école élémentaire sont basées à 75 % sur la maîtrise des compétences clés des élèves – telles que la lecture, les mathématiques et les sciences – qui sont mesurées par les tests LEAP 2025. Les 25 % restants sont déterminés par l’« indice de progrès des élèves » ou la façon dont les élèves se sont améliorés dans les matières de base tout au long de l’année.

Les notes au collège sont de 70 % des scores LEAP 2025, 25 % de progrès des élèves et 5 % d’accumulation de crédits, ou le nombre d’heures de crédit qu’un étudiant de première année du secondaire gagne après avoir quitté le collège.

Les notes du secondaire sont plus compliquées, avec 25 % attribuées aux résultats LEAP 2025, 25 % pour les scores ACT, 25 % pour le nombre d’étudiants diplômés en quatre ans et 25 % pour l’« indice de force du diplôme », ou le taux de les étudiants obtiennent des crédits collégiaux ou des crédits de certification de l’industrie un an après avoir quitté l’école secondaire.

Certains critiques ont fait valoir que le système de notation de l’État est injuste étant donné l’exclusion des circonstances individuelles affectant chaque école, tandis que d’autres ont critiqué le système pour son manque de rigueur.

« Lorsque vous traitez quelque chose d’aussi sensible », a déclaré Brumley, « ce ne sera pas toujours un processus propre et fluide. C’est un processus démocratique et nous continuons d’aller de l’avant.