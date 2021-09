Le meilleur contrat de drone avec caméra pliable d’Amazon réduit un modèle populaire à 49,99 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Rappelez-vous à quel point les drones quadricoptères étaient incroyablement populaires lorsque les premiers modèles sont sortis il y a toutes ces années ? Puis, comme c’est le cas pour tant de produits tendances, la demande s’est vraiment tassée. Après un certain temps, il semblait que les gens étaient à peu près bourdonnés. Eh bien, tout le monde s’est apparemment rappelé à quel point les drones sont géniaux en même temps. Des milliers et des milliers de nos lecteurs ont commandé de nouveaux quadricoptères à Amazon au cours du mois dernier. Et maintenant, il y a un modèle génial parmi les mieux notés que vous devez vérifier. C’est la meilleure offre de drone caméra pliable sur Amazon, réduisant un modèle populaire à seulement 49,99 $ !

Meilleures offres de drones avec caméra pliable sur Amazon

Nous avons couvert tellement de super offres de drones que nous avons dénichées ces derniers temps. Félicitations si vous avez profité de l’un d’entre eux. Si vous êtes toujours à la recherche de bons, cependant, vous devez dès maintenant consulter deux offres exceptionnelles sur Amazon. Le premier sabre le super-populaire Drone avec caméra 1080p pliable Spacekey de Drocon à 53,99 $. Ensuite, le deuxième accord laisse tomber le Drone à caméra pliable 1080p Drocon Ninja à 49,99 $ !

Avec un PDSF de seulement 60 $, le drone Drocon Spacekey est vraiment une excellente affaire tous les jours de la semaine. Il offre toutes les fonctionnalités clés que vous pourriez souhaiter. Les exemples incluent une conception pliable compacte, une caméra 1080p d’une clarté cristalline qui diffuse comme sur votre smartphone, un temps de vol impressionnant, des astuces de roulement et de retournement, et même un mode de maintien de l’altitude qui maintient le drone en place sans aucune intervention de l’utilisateur.

Il est vrai que ce nouveau drone à la mode est une bonne affaire à son prix de détail complet. Mais vous n’allez pas payer autant pour le moment. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez un coupon détachable qui réduit votre coût à seulement 53,99 $. Le Drocon Ninja a exactement les mêmes spécifications que le Spacekey, mais il est bleu au lieu de rouge. Si c’est la couleur de votre choix, vous économiserez encore plus d’argent car le Ninja a une remise encore plus importante !

Des drones comme ceux-ci se vendent souvent 100 $ ou même plus, vous obtenez donc une offre fantastique avec l’un ou l’autre modèle.

Voici les principaux points à retenir :

La caméra grand angle 1080p du drone à caméra pliable 1080p Drocon Spacekey capture des photos et des vidéos haute résolution nettes Un objectif grand angle 120 ° offre un champ de vision parfait La transmission vidéo FPV en temps réel en option vous permet de diffuser des vidéos en direct sur votre smartphone pendant que vous planez dans le ciel Les fonctionnalités incluent le maintien de l’altitude, le mode sans tête, le retour à une touche, le vol de trajectoire et bien plus encore Comprend également des fonctionnalités avancées telles que les retournements 3D, le contrôle de la gravité et trois modes de vitesse différents La conception pliable le rend compact et facile à transport Comprend une télécommande, ou volez avec votre smartphone

Drone à caméra Drocon SPACEKEY 1080p avec contrôle de la gravité, vol de trajectoire, mode sans tête, plus Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Drone à caméra Drocon NINJA 1080p avec contrôle de la gravité, vol de trajectoire, mode sans tête, plus Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

