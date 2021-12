Le meilleur de 2021 : Halo Infinite et les autres choix GOTY d’Alex

Si vous m’aviez demandé le statut de mon fandom Halo au début de 2021, je me serais décrit comme un fan Halo « déchu ». Redemandez-moi maintenant, à la fin de l’année, et je suis comme ce gars de cette vieille vidéo virale où il chante le thème Halo à une femme au hasard dans un parking. « Tu es un moine ! » s’exclame-t-elle. Et oui. Je suis un moine tueur, précis avec un fusil de combat.

Mon amour pour Halo Infinite est partagé à peu près également entre sa campagne et son multijoueur, ce qui a été une énorme surprise. J’ai pensé qu’après avoir fait des allers-retours avec différents formats dans Halo 4 et 5, 343 s’en tiendrait à l’atterrissage avec Infinite. Ce qui m’a surpris, c’est à quel point ils ont bien géré cela – et à quel point la campagne est excellente.

Comme je l’ai dit dans ma critique – à la grande colère de certains qui ne comprennent pas que cinq étoiles ne signifie pas perfection (cela signifie, exceptionnel, incontournable) – la campagne de Halo Infinite n’est pas parfaite. Mais il porte son cœur sur sa manche et polit ses aspects les plus importants à un bel éclat. Compte tenu du surnom « Infini » et de l’âge dans lequel nous vivons, il semble juste de s’attendre à ce que d’autres éléments du jeu qui ne sont pas tout à fait là soient améliorés dans les futures mises à jour – mais pour l’instant, ce que vous avez est un bac à sable extrêmement convaincant que vous pouvez passer des heures à simplement profiter de la manière dont les différents systèmes se croisent et interagissent, y compris l’IA ennemie classiquement tactique de Halo dans des difficultés plus difficiles.

Un autre triomphe, je pense, réside dans la façon dont ce jeu a été développé – presque comme deux jeux en parallèle, un solo et un multijoueur, partageant des ressources mais pas nécessairement enchaînés l’un à l’autre. Vous pouvez sentir dans le design comment un côté a élevé l’autre, et le résultat final n’est rien de moins qu’un retour à la forme pour une série qui cherche son âme depuis plusieurs années maintenant.

L’une des choses intéressantes à propos du reste de cette liste est que les jeux restants sont tous si proches de Halo Infinite. Habituellement, j’ai un favori qui s’envole, un jeu de l’année total et inattaquable. La vérité est que n’importe lequel de ces jeux aurait pu être mon préféré de 2021 – mais Halo vient de grincer à la première place devant les autres. Alors… parlons-en.

Deathloop – PS5 et PC

Deathloop a à peu près tout. Il respire le style, a des performances vocales remarquables, une intrigue intrigante et un design mondial qui vous attire avec des couleurs coquelicot et des styles art-déco. Oh, et c’est un plaisir absolu à jouer, avec une suite de pouvoirs qui peuvent conduire à des combinaisons et des éliminations vraiment amusantes.

Ce qui est amusant, c’est que je n’ai généralement pas fait partie de ces gens d’Arkane. Je sais qu’Arkane fait de bons jeux – la qualité de choses comme Prey et Dishonored ne peut être niée par un idiot – mais pour une raison quelconque, ces univers ne m’ont jamais vraiment attrapé et ont plongé leurs crochets comme ils l’ont fait dans d’autres, qui se tournent ensuite dans les évangélistes d’Arkane, babillant sur le fait qu’ils sont le meilleur studio de la planète.

Sauf, tu sais, Deathloop est ce jeu pour moi. À bien des égards, bien sûr, c’est une évolution naturelle de tout ce qu’Arkane a fait auparavant. Il a beaucoup des mêmes points forts de ces jeux. Mais il vient de se retrouver dans un package qui me parle, et c’est l’un de mes jeux préférés de l’année.

Metroid Dread – Commutateur

J’ai eu un soupçon furtif que Metroid Dread allait être un peu bon dès le moment où il a été annoncé. Le développeur Mercury Steam a prouvé qu’il savait comment faire un grand Metroid avec son remake du classique de Game Boy Metroid 2 Return of Samus, transformant un jeu largement obtus en quelque chose de plus accessible sans rien perdre de sa sensation résolument solitaire et hostile. De plus, Yoshio Sakamoto, l’intendant des séries Nintendo et Metroid, avait clairement quelque chose à prouver sur sa vision de Metroid après la plantation faciale de Other M, leur dernière tentative.

Dread a également un poids de narration assez lourd sur ses épaules, chargé de clore le fil de l’histoire originale de Samus lancé depuis le début sur la NES. Il le fait aussi bien – mais la vraie joie ici réside dans la sensation de Dread lorsque vous vous frayez un chemin dans les entrailles d’une autre planète hostile. Ce n’est pas tout à fait le meilleur jeu Metroid – mais c’est là-haut. Et j’espère qu’avec son succès, l’avenir d’une série Metroid 2D est assuré.

Hitman 3 – PlayStation 4, 5, Xbox One, série X|S et PC

Beaucoup de gens vont oublier ce mauvais garçon, étant donné le début de l’année de sa sortie. Mais bon sang, Hitman 3 est absolument formidable. En tant que trilogie complète, l’accomplissement d’IO Interactive ne peut être sous-estimé, surtout lorsqu’il est placé dans le contexte de la décennie mouvementée du développeur – une filiale de Square Enix, puis à part entière, publiée par Warner Bros, puis finalement auto-éditée.

Hitman 3 représente beaucoup de choses. C’est l’achèvement d’une brillante suite de jeux, l’expression ultime de l’idée clé de liberté et de conséquence qui anime la série Hitman. Mais c’est aussi IO Interactive qui trouve ses marques en tant que développeur indépendant, et qui pourrait être une véritable centrale électrique à l’avenir.

Et ce dernier niveau ? Eh bien, ce n’est peut-être pas le meilleur niveau Hitman, mais c’est une finition cathartique brillante… et à sa manière, une démonstration parfaite de pourquoi IO pourrait être parfait pour la franchise 007. C’est un jeu que je ne peux vraiment pas attendre.

NieR Replicant ver.1.22474487139… – PS4, Xbox One et PC

Je vais faire court. Considérez-le comme un bonus, car il s’agit d’une réédition d’un ancien jeu. Mais voilà : à bien des égards, je préfère en fait le Nier original, aussi janky soit-il, à l’expérience brillante, fluide et définitivement meilleure sur papier qu’est Automata. Cette version arrange beaucoup cela et ajoute du nouveau contenu, et je… j’adore ça. C’est un jeu spécial.

