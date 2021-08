Le meilleur de Drum Legend Ginger Baker

Boulangerie au gingembre, qui a aidé à inventer le trio rock et est devenu à contrecœur le premier batteur vedette du genre, au cours d’une carrière aux multiples facettes et toujours mouvementée, est né le 19 août 1939. Nous présentons ici une liste de lecture uDiscover Music avec Le gingembre en 20 chansons. Cela inclut son travail stellaire, à ses débuts, avec la Graham Bond Organisation, jusqu’à l’avant-garde Crème et un autre projet brillant mais de courte durée, Foi aveugle, et ses nombreux arrangements ultérieurs de groupe et de solo.

Bond et son groupe, le créateur de goûts R&B sous-estimé, avec Baker à la batterie et Jack Bruce à la basse, a régulièrement joué au célèbre club Klooks Kleek du Railway Hotel à Hampstead, à Londres. “Early In The Morning” et “What’d I Say” sont extraits de leur spectacle en octobre 1964, lorsque Ginger avait 25 ans et devenait déjà un artiste vedette avec son style de batterie incroyablement puissant.

Après quelques enregistrements en studio avec Bond and co, Baker a rejoint Bruce et Eric Clapton dans ce qui allait devenir le premier supergroupe du rock. Les discussions sur les enregistrements de Cream, à la fois en studio et sur la route, se concentrent souvent sur Eric et Jack, mais de nombreux morceaux d’album notables avaient Baker dans des rôles principaux, en tant que batteur, chanteur, écrivain ou narrateur.

L’extension “Do What You Like” de Blind Faith était sa composition pour leur album solitaire et mémorable de 1969. À sa sortie, Steve Winwood a déclaré à Rolling Stone : « Vous savez, Ginger et Jack Bruce ont été les premières personnes que j’ai vues lorsque je suis venu à Londres. Et j’ai toujours voulu être avec Eric. Je pense qu’il voulait aussi travailler avec moi. Au fil des ans, nous avons passé beaucoup de temps à jammer ensemble dans le pays. Mais jusqu’à présent, le moment n’était pas venu pour nous de nous réunir.

Ensuite, le batteur a dirigé Ginger Baker’s Air Force, dont le travail du début des années 1970 a été rassemblé sur l’album de 1978 de PolyGram/Chronicles, Do What You Like. Il présentait les trois premiers albums du groupe et plusieurs morceaux inédits. L’horaire de travail généralisé de Baker au début des années 1970 comprenait également son apparition sur l’album Fela’s London Scene de Fela Kuti, reflétant son amour éternel des rythmes africains.

De retour dans un cadre rock plus conventionnel, il est revenu sur le territoire des « supergroupes » avec Adrian Gurvitz dans Baker Gurvitz Army, avec un premier album éponyme qui a fait le Top 30 britannique au début de 1975. Le catalogue de LP solo de Baker comprenait des albums pour des labels tels que Polydor, Sire et Atlantic ainsi que plusieurs indies. Ensuite, il y a eu deux retrouvailles avec son ancien partenaire d’entraînement Cream Bruce, sur l’album de Jack en 1992 Cities of the Heart et dans leur configuration de power trio de 1994 BBM, avec Gary Moore.

Lors des réunions historiques de Cream au Royal Albert Hall en 2005, Ginger a donné une reprise orale de la bizarrerie Wheels of Fire «Pressed Rat and Warthog». Vers la fin de son œuvre, le magnifique titre « Ginger Spice » était le morceau d’ouverture de Why ?, le retour de Baker en studio en 2014 sous son propre nom.

Écoutez la liste de lecture Ginger Baker Best Of de uDiscover Music.