Le meilleur de Gérone est examiné à Eibar

28/11/2021

Le à 23:58 CET

Marc Brugues

16 sur 21 points possibles, deux victoires consécutives contre Cartagena et la Real Sociedad B et, surtout, de bons sentiments ont fait qu’en Montilivi tout semble différent. Ce qui semblait être un drame il y a un peu plus d’un mois, avec une équipe en déclin et la moitié d’une équipe blessée, est devenu un scénario passionnant ce qui fait que, étant très audacieux, même quelqu’un regarde les postes de promotion.

La réaction de Gérone les derniers jours a permis à l’équipe de se mettre dans une position très confortable plus près du haut que du bas et un bon résultat en Eibar cela déclencherait encore plus l’illusion. Pas moins que l’euphorie ne s’est déchaînée dans les vestiaires. En réalité, Michel il a toujours gardé le discours ambitieux depuis le début même lorsque les choses allaient mal.

Le technicien est conscient de la difficulté de l’entreprise à Ipurua et plus sans jambe de force comme Juanpe, sanctionné. Ça ne sera pas Pablo Moreno, qui a un mois en raison d’une blessure musculaire à la jambe. Au contraire, le Gérone récupérer pour la cause Jaïro et Pol lozano.

Pour autant, il fait confiance aux joueurs qui seront aujourd’hui en Eibar et qu’ils auront le défi d’affronter l’un des plus grands prétendants à la promotion. Un test décisif, sans aucun doute, pour jauger les forces de la Gérone et découvrez si vous pouvez regarder vos favoris dans les yeux.

Ipurua est sûrement le deuxième domaine où il y a plus de centres dans la région et le Eibar, avec Leschuk blanc devant, l’un des rivaux les plus dangereux du jeu aérien. Pour cette raison, la baisse de Juanpe acquiert plus d’importance. Sans le canari Michel est en attente du statut de Jaïro pour décider comment peaufiner la défense.