Le meilleur de Griezmann est un tonique opportun pour un Barca fatigué

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Superbe jeu du Français

Antoine Griezmann a parfois été décrié au cours de sa carrière au Barca, mais sa brillante performance individuelle a fait la différence dans la victoire contre Villarreal.

Lorsque Samu Chukwueze a profité du glissement de Jordi Alba pour ouvrir le score pour le sous-marin jaune et que Griezmann a égalisé une minute plus tard, vous avez eu le sentiment que cela pourrait être un autre de ces matchs à score élevé pour lesquels ces équipes sont réputées.

Il s’est avéré qu’il n’y avait qu’un seul but supplémentaire, avec le Français Johnny-sur-le-champ pour bondir sur la terrible passe arrière de Juan Foyth.

22 – Seuls Lionel Messi (32 – 23 buts, 9 passes) et Gerard Moreno (24 – 18 & 6) ont été impliqués dans plus de buts qu’Antoine Griezmann (22 – 13 & 9) toutes compétitions confondues en 2021 parmi tous les joueurs de la Liga. Heureux. pic.twitter.com/VppQM4UgYj – OptaJose (@OptaJose) 25 avril 2021

C’était suffisant pour les trois points, mais probablement pas assez pour les coupeurs qui attendent un peu plus des joueurs.

De peur d’oublier à quel point cette saison a été longue, dure et difficile pour chaque équipe et, en effet, nous n’avons besoin que de quelques-uns des résultats effrayants ou des matchs sous la normale de certaines des meilleures équipes d’Europe récemment.

La fin de la campagne ne peut pas arriver assez tôt pour certains joueurs et Pedri est juste celui qui semble fonctionner à vide pour le moment.

C’est peut-être la fatigue qui sera le facteur majeur pour savoir qui en aura assez pour franchir la ligne et remporter ce titre.

Vous diriez que, compte tenu de la situation du Barça après 10 matchs, ils méritent plus que le trophée. Ce serait une façon magnifique de terminer la saison, mais les titres ne sont toujours pas donnés uniquement sur le sentiment.

Il y a suffisamment de matches collectivement pour que les Blaugranes, l’Atleti et le Real Madrid glissent encore mais aussi pour en faire une course au titre jusqu’à la dernière minute du match final.

Séville ne peut pas non plus être comptée à ce stade.

Griezmann s’est amusé à # VillarrealBarça … pic.twitter.com/tlLJXfFDjd – LaLiga English (@LaLigaEN) 25 avril 2021

La façon dont Ronald Koeman fait tourner son équipe maintenant sera d’une importance vitale dans le rodage.

Oubliant les blessures ou les joueurs qu’il préfère aux autres, Leo Messi et Frenkie de Jong sont toujours à une carte de la suspension, et le Néerlandais ne voudra sûrement pas risquer de rater le match contre Atleti, qui n’est plus qu’à quinze jours.

De même, avec Valence après le match de Grenade jeudi, avant l’arrivée des Rojiblancos en ville, aucun des deux joueurs ne peut vraiment se permettre d’être absent pour le match à Mestalla.

Être le chasseur plutôt que le chassé convient aussi évidemment à l’équipe et la motivation de la plupart des joueurs est évidente pour tous.

Enlever le pied de la pédale, cependant, comme l’équipe l’a parfois fait à l’Estadio de la Ceramica, n’est pas une option maintenant.

Rien n’est encore gagné et si Koeman fait ses devoirs, c’est le moment pour la fatigue de passer au second plan.

Le temps de tout faire, à chaque match.