Le meilleur de tous les temps et où les diffuser

Le réveillon du Nouvel An est à nos portes, nous pouvons donc dire au revoir à 2021 et bonjour à 2022.

Et si vous êtes à la maison en attendant que le bal tombe pour pouvoir célébrer la nouvelle année, vous pourriez faire la queue pour des films festifs pour vous préparer. C’est là qu’intervient cette liste – un aperçu de quelques films qui contiennent des scènes emblématiques du réveillon du Nouvel An ou qui se déroulent cette nuit-là.

Bonus : nous vous dirons même où les diffuser ! Voici donc notre aperçu des meilleurs films à regarder avant le réveillon du Nouvel An, et vous pouvez consulter nos autres listes de films pendant que vous y êtes :

Les 30 meilleurs films Netflix en décembre Les meilleurs films en streaming gratuits pour les membres Amazon Prime Les meilleurs films de vacances sur Netflix

Les vies de plusieurs couples et célibataires à New York s’entrelacent au cours de la Saint-Sylvestre. (IMDB)

Où le diffuser : Amazon Prime

2 Quand Harry a rencontré Sally



Harry et Sally se connaissent depuis des années et sont de très bons amis, mais ils craignent que le sexe ne ruine l’amitié (IMDB)

Où le diffuser : Hulu

3 chasseurs de fantômes II



Où le diffuser : Amazon Prime

4 Une affaire à retenir



Un couple tombe amoureux et accepte de se rencontrer dans six mois à l’Empire State Building – mais cela arrivera-t-il ? (IMDB)

Où le diffuser : Amazon Prime

5 Journal de Bridget Jones



Où le diffuser : Paramount+

6 Pendant que vous dormiez



Où le diffuser : Disney+

7 Loyer



Il s’agit de la version cinématographique de la comédie musicale Pulitzer et Tony Award sur les bohémiens de l’East Village de New York aux prises avec la vie, l’amour et le sida, et les impacts qu’ils ont sur l’Amérique. (IMDB)