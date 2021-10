Le meilleur de vous avec Chiquis Rivera Chapitre 1

.

Le chanteur Chiquis Rivera, a créé ce jeudi l’émission Lo Mejor de Ti avec Chiquis Rivera sur la chaîne de télévision Universo du réseau NBC. Lors de la diffusion du premier chapitre, la fille de la regrettée chanteuse Jenni Rivera, a montré deux histoires émouvantes : Naybi, une jeune fille de 18 ans qui s’est beaucoup négligée à cause de ses problèmes financiers et de la maladie de sa mère, et Antonio, un jeune qui refuse de grandir.

« Derrière chaque visage, il y a une histoire et dans chaque histoire une opportunité. Avec une équipe d’experts, nous vous donnerons des conseils utiles et accessibles. Nous allons transformer des vies de l’intérieur », a déclaré Chiquis, qui en plus d’être l’hôte a fait ses débuts en tant que producteur exécutif de l’émission.

L’artiste a avoué qu’une grande partie de ce qu’elle transmet à ses invités sont des processus qu’elle a dû apprendre en raison des situations difficiles qu’elle a dû vivre.

« Il s’agit de transformer en partant du cœur vers l’extérieur. Avec tout ce que j’ai eu à vivre dans ma vie, j’ai également suivi des séances de thérapie et j’ai un canapé de vie, mais le changement doit commencer dans le cœur et l’esprit, et laisser le passé derrière. Beaucoup de gens doivent penser « elle est à la télévision, c’est une chanteuse et elle n’a pas de jours tristes », et ce n’est pas comme ça, j’ai vécu beaucoup de choses. Je pensais qu’il m’aimait et qu’il m’aimait, mais je ne l’ai vraiment pas bien appris jusqu’à il y a 2 ans et il y a des jours qui sont difficiles. L’amour-propre est très important », a-t-il déclaré dans une interview à Telemundo.

La conductrice n’a pas pu retenir ses larmes après avoir été consultée sur l’héritage laissé dans sa vie par sa mère, la chanteuse Jenni Rivera. « Ces jours sont déjà si difficiles pour moi, après le 2 octobre, je suis tellement ému parce que je pense tellement à elle. Ma mère m’a donné beaucoup de leçons, la meilleure chose est qu’elle m’a aidé à me sentir bien dans ma peau et, malgré ce qui m’est arrivé, à ne pas devenir une victime ».

The Best of You avec Chiquis Rivera dispose d’une équipe de professionnels diversifiés, chargés d’améliorer l’apparence des nominés, de leur redonner confiance en eux et de leur donner des outils pour réussir dans la vie, en découvrant la meilleure version d’eux-mêmes. « Sentez-vous bien, vivez en bonne santé et regardez incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec la bonne attitude, une vraie transformation est possible », explique l’artiste de 36 ans.

Dans une interview avec le programme Hoy día sur Telemundo, Reading Pantaleón, la styliste de l’émission, a déclaré que faire partie de ce projet a été le meilleur. «Travailler avec Chiquis a été un rêve devenu réalité. C’est une personne douce », a-t-il déclaré après avoir donné quelques détails sur son travail. « Il y a toujours un déclencheur émotionnel qui nous fait commencer à nous négliger, et quand ils viennent à nous nous les aidons dans différents domaines, d’un coach de vie, puis avec le sujet de la garde-robe, du maquillage, de la coiffure et autres, pour les aider à obtenir d’un moment difficile de sa vie », a-t-il expliqué.

Le styliste a déclaré que l’expérience a été très enrichissante. «Nous avons eu l’idée que nous allions donner un coup de main à ces personnes et à la fin de chaque épisode, la chose impressionnante a été de pouvoir apprendre d’eux. Par exemple, nous connaissons le cas d’une femme qui a dû fuir le Mexique pour sauver sa vie. Quand vous tombez sur ça, vous dites « rien ne m’est arrivé ».

Dans des déclarations récentes, Chiquis a révélé à quel point son équipe est précieuse dans ce nouveau défi. « Il y a une très belle énergie entre nous tous et on ne se comprend pas, on a tous la même mission, qui est de faire ressortir le meilleur des gens », a-t-il souligné. L’émission sera diffusée tous les jeudis sur NBC Universo 21 h 00 8 CENTRO.