Le meilleur Deck s’épanouit, mais les rois tiennent le combat

Gabriel Deck s’additionne et continue. L’ancien joueur du Real Madrid n’a fait que s’améliorer depuis son arrivée en NBA, pour disputer, cette saison, 10 matchs qui lui rapporteront 3,9 millions de dollars. Ce plancher salarial, très avantageux dans votre cas, lui a permis d’accepter une offre vertigineuse qui lui a procuré des avantages bien plus importants que dans l’équipe blanche, qu’il a abandonné après s’être qualifié pour les éliminatoires de l’Euroligue. Deck est allé dans la meilleure ligue du monde pour gagner de l’argent et tenter sa chance, il a fait ses débuts après un énorme sainete dans lequel il y avait des retards dans les visas et les quarantaines obligatoires, et il a enlevé son anxiété en faisant un trou dans la rotation et ayant ainsi minutes pour affronter les JO de Tokyo, qui, sauf surprise (ou malheur, nous l’espérons), joueront avec l’Argentine. À ses débuts contre les Pélicans, il a ajouté 2 points, 2 rebonds et 2 passes.. Il s’est amélioré contre les Pacers, avec 8 points et 10 rejets, augmentant ses minutes de 14 à 24, mais subissant un battement historique, dans lequel OKC a reçu 154 points et est tombé de 57. Contre les Suns, il a dépassé dix pour la première fois. , et atteint 11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Et maintenant, contre les Kings, il a réalisé sa meilleure performance en NBA: 16 + 3 + 3.

Ce que Deck n’a pas encore connu en NBA, c’est la victoire. Et il pourrait bien être sans elle cette saison, avec le Thunder tourné vers l’avenir et ne risquant rien contre des équipes qui le font. OKC est en pleine reconstruction après les adieux, ces dernières années, de tout le monde et de tout, y compris Russell Westbrook et un Chris Paul qui est arrivé et est tombé amoureux l’année dernière pour se rendre dans le désert de l’Arizona avec son contrat spectaculaire. Au milieu de tant de production, également celle de l’entraîneur Billy Donovan, Sam Presti, directeur général, s’est consacré à réformer et ancrer les fondations d’un avenir qui peut être prometteur à moyen et long terme. Mark Daigneault est arrivé dans l’entité avec 35 ans et s’est préparé à être un coach qui a grandi avec le projet. Et les tours de repêchage s’accumulaient en excès dans les coffres de la franchise, qui a des choix pour le siècle prochain (une hyperbole parmi tant d’autres). Les bagues ne sont pas gagnées (seulement) avec ça, mais Presti doit avoir un plan qui peut bien se passer … ou mal, bien sûr. Rappelons-nous qu’il était le créateur du projet précédent, celui qui a également émergé du projet, commençant à Seattle et se terminant en Oklahoma.; Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden … vous vous souvenez? Eh bien, ils n’ont pas gagné la bague.

Dans le match contre les Kings, il y avait une équipe blessée dans sa fierté et son histoire et qui hésite, après une (autre) saison désastreuse, à jeter l’éponge. Il est à 3,5 matchs de la dixième place qui donne accès au play-in, celui des Spurs, et ils ont sept autres engagements avant la fin de la saison régulière: un, contre les Texans, et deux autres contre les Grizzlies, qui aller neuvième et ils obtiennent 4,5 victoires. Autrement dit, la possibilité existe mais elle est encore lointaine, qu’ils jouent ce genre de précédent que la NBA a inventé … mais bien sûr, il faudrait alors qu’ils le gagnent. Pour éviter, entre autres, leur absence en séries éliminatoires pour la 15e saison consécutive, un bilan historique négatif avec lequel ils égaleraient les Clippers du poing serré Donald Sterling, qui a fait de même de 1976 à 1991, dans une séquence qui a commencé. à Buffalo, il est passé par San Diego et s’est terminé à Los Angeles. Les Kings ont atteint ce niveau, qui n’ont pas levé la tête depuis que Rick Adelman a quitté la franchise et n’est jamais revenu. Problèmes structurels, sur le banc avec Luke Walton et le sport, bien sûr. Tout va mal pour eux. Mais ils sont toujours vivants, bien sûr. Au moins pour l’instant.

Contre le Thunder, il y avait jusqu’à sept joueurs au-dessus de 10 points malgré des absences importantes, comme De’Aaron Fox ou Harrison Barnes. Et le meilleur du jeu était Buddy Hield, qui a compensé son mauvais tir de nuit (5 sur 16, tous des coups sous forme de triplets) avec 18 points, 11 rebonds, 4 passes et un +11 avec lui sur le court. Terence Davis, avec 18 autres buts, l’a accompagné en attaque. Et en OKC, en plus des 16 points de Deck, les 24 de Darius Bazley, avec 11 rebonds, se sont démarqués. Il ne reste plus qu’à voir comment se déroulera la fin de saison pour l’Argentin, dont la performance pourrait être la clé de ses minutes la saison prochaine. Et nous devons aussi découvrir ce qui arrivera aux rois, une équipe vouée à l’échec qu’il faudra faire, si tout suit l’ordre normal des choses, des changements importants pour un proche avenir. Un dans lequel ils ont l’obligation de sortir du puits ou de s’enfoncer davantage. Quelque chose qui, il faut le dire, est compliqué. Même pour eux.