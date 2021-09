le meilleur départ de l’entraîneur en Premier League

in

14/09/2021 à 18:49 CEST

Jordi Pozo

Rafa Benítez est adorable avec Everton. Avec la victoire ce lundi contre Burnley 3-1, l’entraîneur espagnol a signé son meilleur départ en Premier League après les quatre premiers matches de championnat. L’équipe de Liverpool est quatrième de la ligue, à égalité de points avec les trois premiers. Avec ce début, de trois victoires et un nul, l’entraîneur égale ses débuts avec l’Inter Milan et le Real Madrid, équipes dans lesquelles il a fini par être licencié avant la fin de sa première campagne.

L’entraîneur madrilène est l’histoire de la ville de Liverpool. Avec son incorporation à Everton, Benítez est devenu le premier entraîneur à entraîner les deux équipes de la ville et, en plus, il a amélioré ses débuts à Anfield. En tant qu’entraîneur de Liverpool, lors de la saison 2004-2005, Rafa Benítez a débuté la Premier League avec deux victoires, un nul et une défaite, se plaçant ainsi à la 10e place du classement.. Ses débuts en 20-21 avec Everton ont été meilleurs qu’avec Liverpool, bien que cette campagne entrerait dans l’histoire pour avoir soulevé la Ligue des champions lors de sa première année.

Et c’est qu’en plus, Everton a été le club qui a investi le moins d’argent dans les transferts cet été, embauchant cinq footballeurs, dont quatre avec la lettre de liberté. Le seul investissement financier a été fait pour embaucher Demarai Gray (2 millions d’euros), ailier anglais qui s’est adapté de manière spectaculaire à sa nouvelle équipe, marquant trois buts en championnat lors des quatre premières journées.

Rafa Benítez a ainsi égalé ses débuts avec le Real Madrid et l’Inter et Seul celui dans lequel il a joué avec Naples lors de la saison 2013-2014 surpasse ce début, dans lequel il a commencé avec plein de victoires au cours des quatre premiers jours. Au cours de cette campagne en tant qu’entraîneur de Naples, il a réussi à qualifier son équipe pour la Ligue des champions avec une troisième place honorable dans la ligue, ce qu’il espère répéter cette année avec Everton.