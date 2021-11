le meilleur Derby della Madonnina en une décennie

11/06/2021 à 23:10 CET

Plus d’équipes se joindront à la lutte pour la Serie A, plus le championnat sera excitant. Après une décennie de domination insultante de la Juve, l’Inter Scudetto a ouvert l’an dernier l’interdiction. Cette saison, Naples et Milan ont rejoint. Le combat promet des émotions fortes et c’est pourquoi le Derbi della Madonnina, celui de la ville de Milan entre Milan et l’Inter, acquiert une plus grande importance (résultat final à égalité est payé 3,5 à 1).

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le duel entre les équipes de la ville sent bon la lutte pour le titre, avec l’autorisation de Naples. Milan de Pioli a touché la touche. Il n’a même pas eu besoin d’un grand Ibrahimovic pour être compétitif. De plus, contre la Roma, il est revenu et a marqué, mais à ce moment-là, l’équipe rossonero avait fait sensation lors de tous ses matchs. L’année dernière, cela lui a servi à atteindre la Ligue des champions. Dans celui-ci, avec un Brahim sensationnel, il en va de même pour autre chose (Ibrahimovic fait 1 ou plusieurs tirs de l’extérieur de la surface, ça rapporte 2 à 1).

Cela a coûté plus cher à l’Inter, après un été mouvementé. Plusieurs de ses stars sont parties, notamment Achraf et Lukaku, et aussi Conte, son technicien. Malgré cela, Simone Inzaghi est arrivée et petit à petit l’équipe a commencé à travailler. Mention spéciale à Dzeko, cet éternel buteur qui a été très bien choisi par le club en remplacement de Lukaku. C’est un autre Inter, mais ça va à plus et avec le bosniaque ça peut compliquer n’importe qui. Milan chamboule avec un derby enfin à la hauteur de sa grandeur. Deux candidats au titre, deux colosses qui sont une nouvelle fois à un niveau pour dominer le Calcio (moins de 2,5 buts sont payés 2,2 à 1).