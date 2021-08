le meilleur derrière les pertes des Yankees

le dominicain Luis Gil des Yankees de New York a eu une autre sortie de luxe contre les Mariners de Seattle dans le Grandes ligues.

De toute évidence, les débuts de Gil dans les majeures n’étaient pas prévus pour ces périodes, mais dans les ligues mineures, il a été impliqué dans un match sans coup sûr où il a lancé 6 manches avec 10 retraits au bâton sans permettre de coups sûrs. C’est à ce moment-là que Gerrit Cole et Jordan Montogomery ont été laissés de côté pour le coronavirus et Domingo German avec une épaule enflammée.

À Luis Gil Ils l’ont appelé dans la grande équipe en tant que recrue avec de bonnes projections qui vient de faire un excellent travail dans la Ligue dominicaine avec les Tigres del Licey, ils l’ont même envoyé s’arrêter par l’équipe une fois qu’ils ont vu ses performances du monticule contre les perspectives et vétérans de la LIDOM.

Lors de sa première sortie, il a eu 6 manches sans but avec 7 fans, maintenant il a eu 5 manches avec 5 retraits au bâton et aucun point non plus. Luis Gil Il a une fiche de 1-0 avec 11 manches lancées, 6 coups sûrs accordés, 2 BB et 14 retraits au bâton.

Qu’il ait affronté deux équipes qui ne sont pas les dernières offensivement comme les Orioles de Baltimore et les Mariners de Seattle n’est pas une excuse, tous les frappeurs auxquels il fait face sont dans le meilleur baseball pour la même raison que Luis Gil, ils ont du talent.

Sans la perte de Gerrit Cole et Jordan Montogomery, Aaron Boone n’allait pas savoir quelle arme il avait pour lancer dans les ligues mineures alors qu’apparemment sa balle rapide, son cutter, son curseur et son plomb doivent rester dans la grande équipe.