Le meilleur des montres Garmin bénéficie d’une remise de 200 € : le Prime Day fait un cadeau aux triathlètes et aux coureurs | La technologie

Garmin s’est inscrit à Amazon Prime Day avec des ventes assez agressives. L’un d’eux touche à ce que l’on peut considérer comme sa meilleure montre de sport, la Fenix ​​​​6X Pro.

Si vous êtes un athlète et que vous aimez mesurer toutes les valeurs et avoir toutes les données possibles, vous possédez sûrement déjà une montre de sport, mais laquelle ? Il existe de nombreux segments et gammes de prix. Sans aucun doute, les plus haut de gamme sont les plus précis et les plus complets, même s’ils nécessitent généralement des dépenses de plus de 500 et 600 euros.

Pas toujours, puisque Des jours comme Amazon Prime Day ce n’est pas comme ça, et la preuve en est la suivante : la Garmin Fenix ​​​​6X Pro Il est réduit à 499 euros, c’est-à-dire qu’il bénéficie d’une remise d’environ 200 euros, ce qui n’est pas mal du tout.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

C’est le prix le plus bas qu’il ait eu jusqu’à présent en Amazonie Espagne, une excellente occasion d’avoir ce qui peut être considéré comme la meilleure montre de sport pour le triathlon et la course à pied, avec l’autorisation d’autres concurrents de Garmin lui-même ou de marques telles que Polar et Suunto.

VO2 Max, SpO2, Garmin Pay et métriques de course avancées

Cette Fenix ​​​​6X Pro mesure pratiquement tout ce qu’une montre de sport peut mesurer en 2021, y compris certaines valeurs physiques qui viennent tout juste d’être incorporées au répertoire de ces appareils, comme la SpO2 ou la VO2 Max, particulièrement utiles pour connaître l’état de votre système cardiovasculaire.

Mais ce n’est pas seulement cela, mais aussi Il a une puce NFC pour que vous puissiez payer avec Garmin Pay. Cela vous permet, par exemple, de sortir pour vous entraîner sans avoir à transporter votre portefeuille ou votre téléphone portable et de payer dans n’importe quel magasin avec votre montre.

Cependant, la chose la plus remarquable de toutes est ses métriques de fonctionnement avancées, qui justifient vraiment de payer les 499 euros que cela coûte. C’est ce qui contribue à améliorer vos performances jour après jour en comparant vos résultats par partiels et par séries et même en rivalisant virtuellement contre vous-même en faisant le même parcours.

Au fur et à mesure que votre rythme progresse, Garmin calcule le temps qu’il vous faudra pour parcourir une distance donnée, comme un marathon, ce qui est utile pour savoir dans quel état vous vous trouvez pour une course.

