Le meilleur du CES 2022 d’Android Central

Une autre année étrange, un autre étrange CES semi-virtuel s’est écoulé, mais cette année était plutôt un retour aux années passées avec plusieurs annonces de nouveaux smartphones. Samsung, OnePlus, TCL et même Nokia ont tous annoncé de nouveaux smartphones, mais aucun n’était aussi bon que le Galaxy S21 FE. Faisant suite à l’un des téléphones phares les plus économiques de tous les temps, le S21 FE avait beaucoup à faire.

Et pour la plupart, Samsung a réussi. Ce qui n’est essentiellement qu’un Galaxy S21 dans un boîtier plus grand et moins cher, le Galaxy S21 FE ne fait pratiquement aucune concession afin d’économiser 100 $ aux clients. Un prix de 599 $ l’aurait rendu plus compétitif avec le Pixel 6, mais, malgré tout, peu de téléphones offriront la valeur irrésistible du dernier modèle de Samsung.

En un mot, c’est la version la plus économique du Galaxy S21 que vous puissiez acheter. Il est livré avec Android 12 prêt à l’emploi, et One UI 4 de Samsung est tout aussi complet qu’avec n’importe quel autre téléphone Galaxy S21. Ses caméras sont également comparables à celles du plus petit Galaxy S21, offrant un zoom spatial 30x et d’excellentes fonctionnalités telles que l’effaceur d’objets et les deux modes de capture vidéo. C’est un vrai gagnant qui est vraiment facile à recommander.