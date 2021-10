le meilleur du KO de Fury dans ce qui était un combat épique

C’était l’un des combats les plus attendus de la boxe. D’un côté Tyson Fury, de l’autre Deontay Wilder, et un concours des poids lourds qui avait aussi la saveur que ça allait être la clôture d’une trilogie épique. Et ce fut le cas, car les deux combattants ont joué dans une soirée mémorable, où la victoire était finalement entre les mains du Britannique par KO au 11e round.

REGARDEZ LE MEILLEUR DU COMBAT DANS CETTE VIDÉO

L’Américain Wilder, 35 ans, devra désormais chercher d’autres horizons après avoir échoué à vaincre Fury dans l’une des trois fois où il l’a eu devant lui. C’était un match nul dans le premier concours puis deux victoires pour le Britannique, toutes deux avant la limite.

Tour par tour

Après avoir attendu sa sortie sur le ring, Wilder a commencé le combat en force, enchaînant les premiers coups au corps et à la tête d’un Fury qui présentait le poids le plus élevé de sa carrière (125,6 kg).

Le Bronze Bomber a pris le premier assaut mais Fury a commencé à délivrer les coups les plus précis du combat. Le Britannique accélérait le rythme jusqu’à ce qu’au troisième tour, il envoie Wilder au tapis pour la première fois avec un crochet du droit.

L’Américain a résisté jusqu’à la cloche et l’a rapidement retournée grâce à sa redoutable main droite, avec laquelle il a envoyé Fury au sol à deux reprises au quatrième tour. Avec les deux combattants touchés, Wilder et Fury ont tenté de se réinstaller sur le ring, s’accordant une petite trêve en trois rounds pairs.

Au septième, le Britannique a écrasé une puissante main droite contre Wilder qui l’a laissé trembler mais l’Américain était toujours debout et prêt à résister. Wilder, spécialiste du KO, espérait trouver un tir gagnant mais c’est Fury qui l’a de nouveau mis au genou au 10e round.

Le Britannique a également ressenti les coups de Wilder mais, avec 1 minute 10 10 secondes à jouer au onzième round, il a réussi à décrocher un crochet droit flétri dont Wilder ne pouvait plus se remettre.

La trilogie entre Fury et Wilder a commencé en 2018, avec un premier combat à Los Angeles qui s’est soldé par un match nul, après que le Britannique ait survécu à deux chutes, dont une au 12e round.

Fury a éliminé Wilder au septième round du deuxième combat, qui a eu lieu en février 2020 à Las Vegas, Nevada, la dernière fois que les deux combattants étaient montés sur un ring.

Plutôt que d’affronter à nouveau l’Américain, Fury avait prévu un combat d’unification de la ceinture des poids lourds cette année contre son compatriote Anthony Joshua, mais un arbitre indépendant lui a ordonné de concéder à Wilder un troisième combat revanche.

Le combat de samedi était prévu pour juillet mais a été reporté après que Fury et des membres de son équipe ont été testés positifs pour le coronavirus.

LES MEILLEURES PHOTOS DU COMBAT

Les meilleures photos du combat entre Fury et Wilder.

Fury veut maintenant combattre Usyk



Tyson Fury a revalidé son titre de poids maximum du World Boxing Council (WBC) en battant l’Américain Deontay Wilder par KO au onzième round, venu le renverser à deux reprises. « Ce fut l’une des victoires les plus importantes de ma vie. Je suis le meilleur, mais Wilder est le deuxième meilleur au monde. Je le sais parce que je l’ai battu trois fois. Quiconque est venu voir une grande boxe est reparti heureux Ils s’en souviendront sûrement 10 octobre 2021 « déclara Fury.

Le soi-disant « Gypsy King », 33 ans, a lâché Wilder au premier round, mais l’Américain a envoyé Fury sur la toile à deux reprises lors du quatrième round du combat à Las Vegas. Mais le vainqueur a rebondi et a de nouveau assommé l’Américain de 35 ans avant de le mettre KO au 11e round pour fêter sa deuxième victoire dans cette trilogie.

« Je suis reconnaissant envers mon équipe, sans laquelle je n’aurais pas atteint où je suis aujourd’hui. Cela m’a fait grandir en moi et j’ai continué sur sa lancée. Je suis le roi et je suis toujours là », a déclaré Fury, qui espère maintenant combattre l’Ukrainien Oleksandr Usyk, le champion des poids lourds WBA, WBO et IBF. En tout cas, ce dernier doit d’abord donner la revanche à son compatriote Britannique Anthony Joshua, qu’il a dépouillé de ses couronnes en septembre.

