Le meilleur du LMP à la loupe

A mi-parcours du tournoi et la Pacific Arc League est en feu. Désormais, table rase. Le compte est réinitialisé et nous commençons à ajouter à nouveau. Sécuriser une place pour les séries éliminatoires, ceux qui sont au sommet et qui ont besoin d’accélérer le rythme, ceux qui sont en bas.

La tribu prend le dessus

Los Mayos de Navojoa, « La Tribu », était chargé de rompre le fil du premier tour de la Ligue Arco de Pacífico. Cela leur permet d’ajouter 10 points au classement général et leur garantit presque une place en séries éliminatoires.

La tribu est le chef 👏🏻 ! Les @OficialMayos 🪓 sont la 1️ place et ils ont gardé les 🔟 points 🔥 #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/knooKm4b6E – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 12 novembre 2021

Menés par Tirso Ornelas (.940 OPS avec 18 points produits) qui a été littéralement un tueur contre les droitiers à l’extérieur, les Mayos ont remporté 20 victoires et seulement 12 échecs, suivis de près par les Algodoneros, Charrosy Yaquis de Ciudad Obregón.

Le 1er tour est terminé ! @PinturasComex présente le classement final et la répartition des points 🔥 Où était ton équipe préférée ? #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/Hl5I12p6oX – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 12 novembre 2021

Le support de l’enclos des releveurs a été luxueux. Esteban Haro et Antonio Garzón ont dominé les demi-matchs et Carlos Bustamante a sauvé près de la moitié des victoires obtenues.

Walter Silva, une histoire qui fait l’histoire

N’importe qui peut penser que le joueur de 44 ans est destiné, au mieux, à regarder les matchs depuis le banc et à servir de support aux hommes qui ont pour fonction de faire les choses sur l’herbe. Walter Silva a été la preuve qu’aucune loi n’est absolue.

Merci Walter ! #LaMPXSKY Après son dernier départ, lançant pour 1⃣.1⃣ de manches, il quitte le match et un grand Mazatlan fait ses adieux, devant son peuple 🦌 #SKYSportsMX Félicitations pour une si belle carrière, maintenant à transmettre toute cette expérience #LigaARCO⚾️ pic.twitter.com/undTMhEQXG – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 11 novembre 2021

Le 10 novembre, il monte pour la dernière fois dans la loge et pour une manche et une troisième, il reçoit l’ovation de ses fans. Dans son esprit, les quatre ligues remportées et le titre de la série des Caraïbes l’ont amené à profiter du même club-house qui lui a dit au revoir.

En 17 saisons, le droitier des Venados de Mazatlan se classe comme le plus grand retrait au bâton de l’histoire de l’équipe avec 615. Sa MPM de 3,55 et ses 61 victoires sont suffisamment d’arguments pour que le numéro 39 qu’il portait avec fierté pendant près de deux décennies soit à la retraite et fasse partie de l’histoire.

Dariel Alvarez, la renaissance des Charros

Los Charros de Jalisco a reçu des nouvelles du luxe cette semaine. Dariel Alvarez a rejoint le match quotidien et sera une pièce de luxe qui rejoint Felix Pérez dans le 1-2 cubain qui donne du pouvoir à la formation.

Y a-t-il quelqu’un par ici qui peut nous dire si le ballon qu’il a pris à 🏟🤠 Dariel Álvarez #CubarPower🇨🇺🔥 A DÉJÀ TOMBE ? 🚀🚀🚀 # LAMPxSKY #SkySportsMX pic.twitter.com/dns4txu0uv – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 15 novembre 2021

Dans sa quatrième saison à Jalisco, la vue monte au ciel et les aspirations sont grandes. De temps en temps.

De Cuba, Felix Perez avec l’arbre à la main

La fermeture d’une section et le début d’une autre ont été un terrain fertile pour Felix Pérez. Sur les six circuits qu’il a réussis en hiver, quatre l’ont été la semaine dernière, auxquels il a ajouté 12 points produits. Dans ces départements, il a marqué le sommet de la ligue au cours de la semaine terminée.

Le joueur de la semaine ⭐️ vient à vous grâce à #ARCO le carburant officiel ⛽️ du LaMP Félix Pérez 🇨🇺 a parcouru 1⃣2⃣ runs et est allé 4⃣ fois dans la rue, étant un facteur très important dans les victoires de @charrosbeisbol 🐴 Félicitations 👏 #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/u3pYOllnJg – Ligue mexicaine du Pacifique ARCO (@Liga_Arco) 15 novembre 2021

On a vu arriver la désignation du meilleur joueur offensif. Los Charros a clôturé le premier tour à la troisième place et a pris un bon départ dans le deuxième. Les choses allaient bien et maintenant ça va mieux.

Octavio Acosta, les références du luxe de la boîte

Le lanceur de tribu est un élément clé de ce qui se passe dans le classement. Et la semaine dernière a été le point culminant.

Nous vous présentons le lanceur de la semaine ️ gracieuseté de @Salsa_Huichol 🌶️ Octavio Acosta, des @OficialMayos 〽️avec ses 2⃣ formidables victoires et ses 1⃣2⃣ retraits au bâton, reçoit le prix 🔥 Félicitations #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/yuT6mks1MG – Ligue mexicaine du Pacifique ARCO (@Liga_Arco) 15 novembre 2021

Le droitier a remporté ses deux départs cette semaine, avec 11 manches lancées et une MPM de 1,64. Ses retraits au bâton s12 ont été le plus grand nombre de chocolats obtenus au cours des six derniers matchs et il est parti sans donner de passeports gratuits.