Le meilleur et le pire de Fortnite Chapitre 2

ESTNN revient sur Fortnite Chapter 2 dans son ensemble et sélectionne les meilleurs et les pires aspects de toute l’expérience.

Fortnite Chapter 2 a représenté une nouvelle ère d’un jeu qui est sans aucun doute l’un des plus influents de la mémoire récente. Dans la foulée de la saison X – une qui a suscité des critiques justifiées de la part des fans – Fortnite avait besoin d’une refonte massive. Epic Games a fait ce qu’il fait de mieux ; construire l’anticipation vers une autre saison record.

L’emblématique jeu Battle Royale est entré dans un temps d’arrêt prolongé après l’événement final du chapitre 1, surnommé « The End ». Attendre de l’autre côté était un monde entièrement nouveau à explorer pour les joueurs. Les 600 jours et plus qui ont suivi ont engendré un mélange d’émotions et d’incertitude, car chaque saison du chapitre 2 avait quelque chose à offrir.

Aujourd’hui, ESTNN revient dans le passé du chapitre 2 sous le nom d’Epic Games, et toute la communauté Fortnite se prépare pour le chapitre 3. Jetons donc un coup d’œil au meilleur et au pire du chapitre 2 de Fortnite.

Le meilleur

Options de rotation et de mobilité (voitures, sable, tourbillons, sillages, etc.)

La gamme d’options de mobilité disponibles tout au long du chapitre 2 est devenue une lueur d’espoir, en particulier après la saison 1. La première saison de Fortnite Blackhole n’offrait que des bateaux motorisés nouvellement lancés pour la mobilité. Cela signifiait qu’il n’y avait pas de rampes de lancement ni de grenades à ondes de choc, ce qui rendait difficile la traversée du paysage sans risque.

Epic Games a corrigé ce tort au chapitre 2 – Saison 2 avec le « Choppa » et la rampe de lancement, les tourbillons et les voitures au chapitre 2 – Saison 3, les videurs et les voitures au chapitre 2 – Saison 4, les tunnels de sable au chapitre 2 – Saison 5, donc sur et ainsi de suite. La plupart des saisons du chapitre 2 offraient plusieurs options de rotation, un petit facteur qui fait une différence significative.

Points d’intérêt mythiques (POI)

Chapitre 2 – La saison 2 se distingue comme l’une des plus innovantes du chapitre 2. La raison principale est l’inclusion de points de chute mythiques; The Grotto, The Rig, The Yacht, The Agency et The Shark. Quiconque a joué au chapitre 2 – Saison 2 se souviendra du chaos qui rôdait à chaque fois que vous tombiez du bus de combat et que vous vouliez atterrir à l’un de ces cinq endroits.

Chaque emplacement contenait des personnages non-joueurs (PNJ) agressifs connus sous le nom d’hommes de main, un boss brandissant une arme mythique et un coffre-fort rempli de goodies. Les cinq spots avaient leurs avantages, et les joueurs se sont naturellement tournés vers un à chaque match, généralement The Grotto ou The Agency. Epic a maintenu ce concept en vie dans le chapitre 2 – Saison 3 et Chapitre 2 – Saison 4, mais la saison 2 s’est le plus démarquée sans aucun doute.

Bases d’E/S

L’ordre imaginé (IO) a été introduit dans le chapitre 2 – Saison 2 en tant que faction qui est devenue un point essentiel de l’intrigue dans le scénario de Fortnite. Tout au long du chapitre 2, les OI se sont de plus en plus établies sur l’île, menant finalement à des PNJ de garde IO et à des bases IO à travers le paysage. Chapitre 2 – Saison 7 : Invasion a élevé ce concept à un autre niveau.

Les bases IO sont devenues plus importantes pendant l’invasion extraterrestre, et ces bases sont devenues des points de chute viables dans les matchs publics et compétitifs. Les joueurs pouvaient s’attendre à des coffres réguliers, des coffres IO, des camionnettes de redémarrage (saison 8) et certains avaient même une rampe de lancement intégrée pour des rotations rapides sur la carte.

Nouvelles mécaniques (natation, shakedown et pêche)

Epic Games l’a fait sortir du parc au chapitre 2 avec de nouvelles mécaniques qui sont devenues essentielles tout au long des huit saisons. La natation et la pêche ont été les deux premières introduites dans le chapitre 2 – Saison 1. Les deux avaient leurs propriétés uniques, mais la pêche a ouvert une nouvelle méthode pour obtenir des armes et des objets de guérison.

Le chapitre 2 – La saison 2 a été la première à présenter le mécanisme Shakedown, que les joueurs pouvaient utiliser pour identifier l’emplacement de toute une équipe ennemie. Cela s’est produit après avoir mis un adversaire dans un état bas mais pas retiré (DBNO). Un Shakedown réussi a facilité le nettoyage des coéquipiers de ce joueur.

Ces mécanismes ont encore révolutionné Fortnite, et nous pouvons nous attendre à plus au chapitre 3.

Le pire

Chapitre 2 – Saison 6

La plupart ne contesteraient pas que Fortnite Chapter 2 – Season 6 était l’un des efforts les plus faibles d’Epic Games. Surnommée Primal, la saison 6 a ramené Fortnite à l’âge de pierre. Les développeurs ont mis en place un nouveau mécanisme d’artisanat qui n’a pas ajouté grand-chose au jeu. Les joueurs devaient trouver des pièces mécaniques ou des os d’animaux pour fabriquer des armes décentes. Sinon, vous étiez coincé avec un fusil à pompe mécanique ou primordial qui ne s’en tirerait pas bien contre des armes supérieures.

De plus, Epic Games a introduit Wildlife, qui n’a pas non plus ajouté grand-chose à l’expérience Fortnite. Tout en éliminant les animaux donnait de la santé et des os, le mécanisme d’apprivoisement était plus une nouveauté qu’autre chose. Dans l’ensemble, le chapitre 2 – Saison 6 avait une sensation sans inspiration du point de vue du jeu. Cependant, le Battle Pass était l’un des meilleurs que nous ayons vu au chapitre 2.

Animaux ennuyeux (requins et rapaces)

Oui, nous venons de couvrir les animaux qui ont été introduits dans le chapitre 2 – Saison 6, mais c’est un point qui mérite d’être développé davantage. Epic Games a introduit Loot Sharks dans le chapitre 2 – Saison 3, jouant dans le thème « Inondé ». Les requins sont devenus ennuyeux presque instantanément. Tout combat près de l’eau subirait une attaque de requin par un tiers, et en éliminer un ne justifierait pas de gaspiller des munitions.

Les Raptors sont arrivés tard dans le chapitre 2 – Saison 6 et l’excitation s’est dissipé assez rapidement. Apprivoiser ces dinosaures était amusant pendant un bref instant, mais les ennemis pouvaient les gaspiller sans trop de résistance. De plus, les Raptors détruisaient parfois des structures, vous rendant vulnérable aux tirs ennemis. Epic a fait sauter l’animal dans le chapitre 2 – Saison 7 mais les a ramenés dans la saison 8. Ils ne nous manqueront pas au début du chapitre 3.

Château de corail

Chapitre 2 – La saison 3 a marqué les débuts de Coral Castle, qui, selon les rumeurs, serait Atlantis avant qu’il ne devienne un POI officiel. La même saison qui a présenté Aquaman dans le Battle Pass a vu la construction de cet endroit. Cependant, Aquaman n’est pas apparu comme un personnage de boss au château de corail et le site est devenu la cible de critiques.

Bien qu’il comportait de nombreuses briques pour l’agriculture et des coffres, Coral se sentait comme un produit inachevé qui a dépassé son accueil. Des rumeurs ont fait surface au chapitre 2 – Saison 7 selon lesquelles le vaisseau mère enlèverait le château de corail. Cela s’est concrétisé, mais l’emplacement a retrouvé son apparence habituelle et est resté inchangé depuis. Coral n’a pas réussi à attirer l’attention en raison de son emplacement bas et de son manque de piquant.

Maraudeurs

Aucun des PNJ Epic Games déployés au chapitre 2 n’était pire que les maraudeurs de la saison 3. Ces personnages apparaissaient en groupes au hasard autour de la carte, et il ne leur fallait pas grand-chose pour aggro et attaquer. Une fois repérés, il fallait les éliminer immédiatement. Sinon, le combat s’éterniserait et pourrait laisser une équipe ouverte à un attaquant tiers.

Les maraudeurs n’étaient pas agréables à combattre, ce qui rendait leur disparition au début du chapitre 2 – Saison 4 d’autant mieux. Nous ne pouvons qu’espérer ne jamais voir ce type de PNJ dans le chapitre 3 de Fortnite ou dans les saisons à venir.

Le chapitre 2 de Fortnite a été une course folle, quelle que soit la manière dont vous avez vécu ce qu’il avait à offrir. Nous avons vu différentes armes et concepts se développer au cours des huit dernières saisons, et tout le fandom Fortnite est impatient de voir la suite.

Restez avec ESTNN pour les dernières mises à jour à l’approche de la fin et de ce qui se trouve au-delà !