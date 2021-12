Le meilleur (et le pire) de Nintendo aux Game Awards – Zelda, Smash et plus encore Zelda

Image : Les récompenses du jeu

Nintendo marche souvent au rythme de ses propres bongos DK, accumulant ses propres annonces de première partie pour des présentations sporadiques de Nintendo Direct – à une exception près, à savoir : la cérémonie de remise des prix annuelle de Geoff Keighley, The Game Awards. Au fil des ans, nous avons vu des annonces et des révélations surprenantes de la part de House of Mario au Microsoft Theater de Los Angeles, il n’est donc pas étonnant que les fans de Nintendo s’attendent à une surprise ou deux lors de la cérémonie TGA de cette année le 9 décembre.

Mais à quoi doit-on s’attendre ? Eh bien, Reggie est de retour en présentant un prix et des rumeurs suggèrent une première mondiale prévue de longue date qui, selon certains, pourrait être liée à Zelda. Au-delà de cela, c’est difficile à prédire, nous avons donc parcouru les sept émissions précédentes et glané un modèle qui peut ou non faire allusion à ce que Nintendo a en réserve pour les Game Awards 2021.

Nous commençons au tout début, un très bon point de départ…

The Game Awards 2014 – Koji Kondo, Reggie et Breath of the Wild

Le célèbre compositeur de Nintendo, Koji Kondo, a ouvert l’année inaugurale avec une interprétation au piano du thème de Super Mario Bros., suivi d’un discours d’ouverture du légendaire (et désormais ancien) président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. C’était suffisant pour déclencher des sentiments chaleureux et nostalgiques, même chez le fan de Nintendo le plus endurci.

Le reste de l’émission n’a réservé aucune surprise totale à Nintendo pendant l’événement de trois heures, bien que les jeux présentés aient été impressionnants. Shigeru Miyamoto a présenté des séquences de gameplay impressionnantes pour le prochain Créateur de Super Mario sur Wii U, et notre premier aperçu du gameplay du jeu alors sans titre La Légende de Zelda : Breath of the Wild a réservé le spectacle. Au lieu d’une bande-annonce induisant un battage médiatique, Miyamoto et Eiji Aonuma se sont assis à côté d’une télévision et ont décrit le jeu comme si nous, le public, venions de passer pour un verre de lait Lon Lon frais et une tranche de gâteau monstre. La présentation pittoresque a montré de nombreuses fonctionnalités pour lesquelles Breath of the Wild est devenu célèbre, mais Aonuma déclarant que le jeu sortirait en 2015 nous a fait étouffer nos Doritos.

Le spectacle s’est terminé par une collaboration entre Koji Kondo et Imagine Dragons. Nous ne sommes pas sûrs que c’était aussi étrange à l’époque qu’il l’est maintenant.

Notre note pour la présence de Nintendo au TGA 2014 ? B pour Bokoblin.

The Game Awards 2015 – Hommage à Satoru Iwata

Une année calme après des débuts relativement substantiels, Nintendo n’a rien révélé d’important à la TGA 2015. Nous étions alors bien entrés dans les années maigres de la Wii U, avec Switch (ou « NX » comme on appelait le mystérieux projet) encore quelque temps et « rien à annoncer » de la part de l’entreprise, malgré beaucoup de choses dans les coulisses.

Cependant, Reggie a de nouveau fait une apparition, cette fois pour honorer le regretté Satoru Iwata, un homme qui a façonné et enrichi nos vies grâce aux jeux incroyables sur lesquels nous avons grandi. Il nous manque toujours beaucoup ici à Nintendo Life, et malgré la mince TGA de la société sur le front des jeux, 2015 a été un spectacle émouvant pour les fans de Nintendo.

Nous nous abstiendrons d’attribuer une note à TGA 2015 pour cause de compromis émotionnel.

The Game Awards 2016 – Plus de souffle de la nature

Après la bande-annonce exaltante de Breath of the Wild révélée à l’E3 plus tôt dans l’année, TGA 2016 a relégué de nouvelles images du titre attendu au pré-spectacle.

Nintendo Treehouse a fait avancer l’histoire d’amour de Breath of the Wild avec TGA en nous offrant une première de gameplay au milieu de l’émission, mais il semblait qu’il était inclus pour apaiser les fans de Nintendo qui autrement n’étaient pas représentés dans l’événement de deux heures.

En termes de notation, TGA 2016 ne reçoit que le Triforce du Courage de nous pour avoir osé apporter si peu. La Sagesse et le Pouvoir n’étaient pas au rendez-vous cette année.

The Game Awards 2017 – Encore plus de Breath of the Wild

Vous voyez déjà un modèle ? Non seulement Breath of the Wild a nettoyé la maison en remportant trois prix (Jeu de l’année, Meilleure direction de jeu et Meilleur jeu d’action/aventure), Aonuma a également abandonné le deuxième DLC – La ballade des champions – pour son chef-d’œuvre, après avoir sorti la Master Sword sur scène.

Le discours étourdissant de révélation et d’acceptation du prix d’Aonuma nous fait toujours sourire toutes ces années plus tard, et avec l’annonce de Bayonetta 1 & 2 pour Nintendo Switch, TGA 2017 mérite pas moins que 762 graines de Korok sur 900.

The Game Awards 2018 – Breath of the Wild Smash Bros. Ultimate

Breath of the Wild a pris une année sabbatique bien méritée, passant le relais à Super Smash Bros. Ultimate pour l’un des challengers les plus hors du champ gauche, un challenger surprenant révèle que nous ayons jamais vu – Joker de Persona 5. Considérant Persona 5 : les attaquants ne serait pas révélé avant un an, et Persona 5 n’est toujours pas sur Nintendo Switch (sérieusement – ​​où est-il?), Il est sûr de dire que personne n’a vu cela venir.

Bien que Nintendo n’ait pas annoncé grand-chose d’autre, le lancement de Smash Bros. Ultimate et l’interruption par The Phantom Thieves de la présentation du jeu de l’année pour annoncer Joker en tant que premier personnage du DLC Fighter’s Pass nous ont rappelé que la société avait encore quelques astuces cachées dans sa manche qui n’impliquait pas un jeu Zelda en monde ouvert.

TGA 2018 obtient 6 cartes de visite de Phantom Thieves sur 8.

Les Game Awards 2019 – Bravely Tumbleweed

TGA 2019 a laissé tomber les fans de Nintendo. Le bon vieux Reggie a fait une apparition malgré sa démission en tant que président de Nintendo of America. Il a prononcé un discours sur l’importance des jeux indépendants et a remis le prix du Fresh Indie Game. Il n’avait rien à voir avec Nintendo, sauf qu’il y travaillait et que les fans de Nintendo l’aiment.

Fire Emblem a remporté le prix du meilleur jeu de stratégie. Luigi’s Mansion 3 a remporté le prix du meilleur jeu familial et nous avons eu une annonce Courageusement par défaut II. Un bon jeu, mais c’était tout.

Nous récompensons le TGA 2019 1 sur 4 protagonistes d’anime chibi.

The Game Awards 2020 – Mario se fait empaler

Pour une raison quelconque, la TGA 2020 s’est tenue en ligne plutôt que dans le Microsoft Theater. Alors que les acclamations et le battage médiatique de la foule nous ont cruellement manqué, la plupart d’entre nous ont quand même regardé les six émissions précédentes depuis nos chaises d’ordinateur, donc pour les téléspectateurs, c’était comme d’habitude dans une année qui ne l’a pas été.

Pour Nintendo, 2020 reflétait assez étroitement 2019. Super Smash Bros. Ultimate a de nouveau pris les rênes, avec l’annonce que Sephiroth rejoindrait l’ensemble massif en tant que troisième combattant du deuxième Fighter’s Pass.

Bien qu’il ne soit pas aussi choquant que Joker, Sephiroth a certainement surpris les gens et excité les fans. Il est, après tout, l’un des méchants les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo, et pendant un bref instant, il a semblé avoir tué Mario.

TGA 2020 gagne ange à une aile parmi les anges à deux ailes.

Les Game Awards 2021… ?

Image : Les récompenses du jeu

Les Game Awards 2021 reviennent à un spectacle en direct au Microsoft Theater et Nintendo a montré qu’il pouvait surprendre les fans, bien que chaque année ne comporte qu’une seule révélation majeure – si c’est le cas – avec peut-être une annonce plus petite d’un tiers exclusif pour l’accompagner .

Un regard en arrière sur toutes les années précédentes dessine un schéma clair : si ce n’est pas Breath of the Wild, alors Smash Bros. arrivera. Étant donné que Sora était le dernier combattant Super Smash Bros. Ultimate DLC, nous sommes certains à 99% que Masahiro Sakurai ne descendra pas des combles pour annoncer Goku et un troisième Fighters Pass.

Cependant, le toujours sans titre La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2 n’a pas encore été montré en profondeur. Nous savons qu’il est prévu pour 2022, nous ne serions donc pas surpris si Nintendo faisait une démonstration de gameplay ou une première mondiale similaire à TGA 2014 et 2016, peut-être même avec une annonce officielle du titre.

Mais qui sait? Peut-être que Nintendo changera de cap et nous en montrera plus Baïonnette 3. Après le succès de Terreur Metroid et sa nomination au Jeu de l’année, peut-être – juste peut-être – Metroid Prime 4 sortira de l’abîme. Et où se cache Mario après Super Mario Odyssée? Les possibilités – et le battage médiatique – sont omniprésents. Au moins, nous n’avons pas à attendre longtemps pour voir ce que nous aurons.

Quelle année pensez-vous que Nintendo a eu sa meilleure performance ? N’oubliez pas de voter dans le sondage ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez que nous verrons cette année dans les commentaires.