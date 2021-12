Le meilleur et le pire du Dakar

30/12/2021 à 20h59 CET

Thierry Sabine a créé il y a plus de quatre décennies une épreuve dont il n’aurait jamais pu imaginer la grandeur. Le Dakar est une course, bien sûr, mais pour beaucoup, la plupart, l’aventure d’une vie. Il est si intense que, bien qu’il ne dure que deux semaines, son aurea dure toute l’année, soit pour se souvenir des expériences passées, soit pour nourrir les rêves du futur. Le Dakar est une manière d’être et une manière d’appréhender la vie.

Lorsque vous vous inscrivez sur le Dakar, vous entrez dans un monde inconnu, surtout si c’est la première fois et que vous avez les nerfs à vif. Cela arrive aux pilotes, mécaniciens, journalistes et à tout le personnel qui, d’une manière ou d’une autre, fait partie de la caravane. Les préparatifs à domicile, les contrôles administratifs et techniques longs et fastidieux et maintenant les nerfs dus aux résultats du dernier PCR sont pour chaque participant le pire d’une aventure qu’il n’oubliera jamais.

LE PRIX Dans les conditions actuelles, il ne s’agit pas seulement de terminer la course – ce serait aujourd’hui la cerise sur le gâteau – mais aussi d’être autorisé à participer. Pilotes, mécaniciens et journalistes sont restés sur le terrain pour avoir été testés positifs lors du dernier test. Le travail de toute une année est ruiné par cette foutue pandémie dont personne ne sait comment ni quand elle se terminera. On en a vu beaucoup pleurer pour voir comment l’organisation ne les a pas admis pour un test positif au covid et ils attendent le résultat d’un deuxième test qui fait le miracle. De Villiers, Sara García, mon ami José Luis Criado et l’Italien Danilo Petrucci font partie des nombreuses « victimes » du camp.

Le pire, c’est que celui qui la perd ne pourra pas riposter avant un an. J’ai appris il y a de nombreuses années l’un des slogans les plus répétés et les plus réalistes du Dakar quand les choses tournent mal : « C’est l’Afrique, patron & rdquor ;. L’indication est encore latente, plus actuelle que jamais. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le Dakar est ce qu’il est : « l’aventure de notre vie ».