Le meilleur exercice pour soulager les maux de dos, selon un physiothérapeute | La vie

Les maux de dos sont très fréquents, et malheureusement aussi très douloureux. Ils peuvent affecter notre vie quotidienne.

Au le dos Plusieurs os et muscles sont situés qui relient et soutiennent la colonne vertébrale qui nous permet de bouger les jambes et les bras.

Une blessure ou douleur chronique dans le dos Ils peuvent affecter notre mobilité, rendant nos tâches quotidiennes difficiles.

Dans beaucoup de cas le mal de dos est causé par le stress, ou pour garder une mauvaise position dans la chaise ou le lit. Heureusement, ils peuvent être atténués avec certains exercices. Voyons le meilleur exercice pour soulager les maux de dos, selon un physiothérapeute.

Si vous souffrez de maux de dos, vous devriez envisager Dors sur le dos, car il est prouvé qu’il soulage les maux de dos.

Comme expliqué par le physiothérapeute Tim Liu sur le site Eat This, not That! étirer les hanches, les fessiers et les ischio-jambiers cela peut vous soulager à court terme.

Mais si ce que vous recherchez est une solution à long terme, vous devrez continuer à renforcer le tronc et les fessiers et apprenez à plier correctement les hanches pour remédier aux maux de dos.

Cet expert recommande toujours celui qui pour lui est le meilleur exercice pour soulager les maux de dos. Il s’appelle Poussée de hanche de bande de poids corporel.

Tout d’abord, vous devez enrouler une bande de résistance autour des jambes et placez-le au-dessus des genoux.

Placez le haut de votre dos sur un banc ou une surface solide et placez vos pieds perpendiculairement au sol, en écartant les jambes à hauteur d’épaule. Cette photo vous aidera :

En gardant le torse serré et le menton rentré, poussez vos talons vers le haut et étendez vos hanches vers le plafond pendant que vous poussez vos genoux.

Serrez vos fessiers tout ce que vous pouvez dessus pendant au moins 2 secondes, puis redescendez à la position de départ avant de faire une autre répétition.

Visez 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions.

C’est un exercice qui étire et renforce les fesses et les hanches, soulager les maux de dos.

Tim Liu l’a testé avec plusieurs de ses clients, ça vaut donc le coup d’essayer…