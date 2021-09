Le meilleur film de Jack Black est revenu pour dominer Netflix • .

Jack Black a laissé entendre dans une interview avant la pandémie qu’il pourrait être prêt à renoncer à agir pour de bon. En décembre 2019, il disait aux gens qu’après Jumanji: The Next Level, le comique hyperactif pourrait essayer un autre film, puis l’arrêter. Et si et quand cela se produira, il y aura de fortes raisons pour que son rôle principal dans School of Rock en 2003 soit l’un des meilleurs, sinon le meilleur film qu’il ait jamais réalisé. Des tonnes d’entre vous sont apparemment d’accord, car non seulement Netflix a rajouté le film à sa bibliothèque plus tôt ce mois-ci (dans le cadre de l’énorme vague de nouveaux ajouts de septembre pour le mois).

School of Rock est déjà sur la liste des 10 meilleurs films américains du streamer, où il se situe au n ° 7 lorsque je tape ces mots. En fait, le film bien-aimé fait en fait partie du Top 10 depuis une semaine maintenant.

School of Rock dominant sur Netflix

Au cas où vous viviez sous un rocher en 2003 et pour une raison quelconque n’avez jamais vu ce film, voici de quoi il s’agit. « Se faisant passer pour un instituteur, un guitariste malchanceux transforme secrètement sa classe en groupe de rock », lit-on dans la description officielle de Netflix. “Et leur montre le pouvoir libérateur du rock’n’roll.”

Le film a reçu un accueil critique assez fort. Chez Rotten Tomatoes, quelque 18 ans après sa sortie, School of Rock bénéficie toujours d’un score de 92% de critiques. C’est basé sur 200 critiques, comme celle de BBC.com qui estime que le film est “irrévérencieux sans franchir la ligne, et frappe une note tendre sans sombrer dans un sentiment larmoyant”.

Il y a eu un moment où il semblait que nous pourrions en fait obtenir une suite de School of Rock. Cela a en fait été confirmé cinq ans après l’original, en 2008. Mais le projet aurait explosé, par nul autre que Black lui-même. Comme il l’a dit à Page Six à l’époque, il souhaite qu’une suite puisse se produire. « J’ai vraiment essayé de rassembler toutes les pièces. Je ne voudrais pas le faire sans le scénariste et réalisateur d’origine, et nous ne nous sommes jamais tous réunis et n’avons jamais été d’accord sur ce que serait le scénario. Ce n’était pas censé être le cas, malheureusement. Mais ne dites jamais jamais.

