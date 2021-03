Le meilleur film d’invasion extraterrestre de la décennie est maintenant gratuit – voici où le regarder – .

C’est peut-être en partie à cause de la pandémie de coronavirus, mais une bonne partie de ma télévision et de mes films en ce moment a eu tendance à impliquer des tarifs de science-fiction, y compris tout, des récits de voyage dans le temps aux explorations de l’espace et vraiment tout ce qui représente des scientifiques. dans une lutte contre la montre pour sauver l’humanité ou arrêter une tempête. À cette fin, par exemple, je viens de commencer à regarder la deuxième saison de la série criminellement sous-estimée Apple TV + For All Mankind, du créateur Ron Moore et qui présente une histoire alternative de la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique. Dans celui-ci, les États-Unis ont en fait perdu la course à l’espace, et nous pouvons observer les effets de cette construction au fil du temps – par exemple, les États-Unis attribuent beaucoup plus de fonds et de ressources à la NASA dans un effort pour rattraper son retard. Une NASA plus entièrement financée, imaginez ça!

Sur le plan cinématographique, l’un des meilleurs films de science-fiction que j’ai vus depuis des années est L’arrivée de 2016, que j’évoque non seulement à cause de la fantastique performance d’Amy Adams et de la façon dont le film joue avec l’idée de contact extraterrestre. (les extraterrestres viennent réellement nous aider cette fois!). Je n’avais jamais entendu parler de l’hypothèse Sapir-Whorf avant de regarder Arrivée – en gros, c’est l’idée que la langue que vous parlez dicte la façon dont vous vivez et comprenez le monde. Pour faire court, cependant, Arrival est également désormais disponible en streaming gratuitement, via IMDb TV.

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce service de diffusion en continu ou utilisé auparavant, il s’agit d’un streamer gratuit et financé par la publicité disponible aux États-Unis via l’application IMDb, le site Web IMDb, Amazon Fire TV, les appareils LG, les appareils Roku, Xbox One et Série S / X, PlayStation 4, Android TV et l’application Amazon Prime Video. Vous pouvez utiliser le service pour regarder des émissions de télévision et des films à succès, le tout sans souscrire à un abonnement.

L’arrivée est l’un des nombreux grands films que vous pouvez visionner via le service. Le film, a écrit Vox en novembre 2016, offre aux téléspectateurs «un film de science-fiction époustouflant aux implications profondes pour aujourd’hui». Quelque chose qui est encore plus vrai maintenant, je dirais, alors que nous sommes au milieu d’une pandémie.

En parlant de grands films de science-fiction, voici quelques recommandations de quatre autres à découvrir, ainsi que les endroits où vous pouvez les diffuser. Dans aucun ordre particulier:

Blade Runner 2049 (HBO Max)

Après avoir terminé l’arrivée, pourquoi ne pas regarder celui-ci du même réalisateur, Denis Villeneuve? Il est sorti l’année après l’arrivée, avec des éloges et un buzz similaires:

Création (Netflix)

Je suis un grand fan de Christopher Nolan et j’ai défendu Tenet de l’année dernière jusqu’à ce que je sois bleu au visage. Je suis un fanatique pour un film qui joue avec des éléments de voyage dans le temps – non pas que Tenet concerne le voyage dans le temps en soi, mais il s’amuse beaucoup avec des éléments du genre comme les lignes de temps ramifiées, le paradoxe du grand-père et le multivers. . Le film est un peu un paratonnerre dans le canon de Nolan, qui a laissé de nombreux téléspectateurs un peu perplexes face à la complexité, tandis que l’un des films précédents du réalisateur (comme Inception de 2010) est une expérience beaucoup plus acceptable et visuellement trippante.

La matrice (HBO Max)

Le quatrième opus tant attendu de la franchise Matrix arrive enfin dans les salles (et sortira le même jour sur HBO Max) en décembre. Réalisé par la co-créatrice Lana Wachowski, le nouveau titre Matrix mettra en vedette des membres de la distribution originale, y compris Keanu Reeves, ainsi que de nouveaux visages, et il devrait actuellement sortir le 22 décembre. tournages insensés et lourds aux États-Unis juste avant que la pandémie ne frappe, puis revisitez le titre original de Matrix qui a tout déclenché, qui est maintenant disponible en streaming sur HBO Max.

Ex Machina (vidéo à la demande)

Si vous aimez les récits de science-fiction impliquant des robots et les implications de l’impact de l’intelligence artificielle sur la race humaine, ce film du réalisateur Alex Garland (qui a également écrit et réalisé le FX sur la minisérie Hulu Devs) vous épatera. Alicia Vikander donne une performance particulièrement mémorable en tant que robot magnifique mais effrayant.

