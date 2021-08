Le meilleur film sur Netflix en ce moment est l’un de ses originaux les plus populaires

L’une des choses qui est si remarquable à propos de Netflix est de savoir comment il peut pratiquement créer de nouvelles propriétés de divertissement et franchises à partir de rien. Et les transformer en phénomènes nationaux et internationaux. Est-ce que quelque chose comme Tiger King aurait explosé dans le mastodonte de la culture pop qu’il est devenu, s’il avait fait ses débuts sur Showtime ou FX au lieu de Netflix ? Probablement pas. La trilogie de films Kissing Booth, quant à elle, en est un autre exemple. C’est l’une des propriétés de films Netflix les plus populaires à ce jour. Depuis que le premier des trois films est sorti sur le streamer en mai 2018. Et maintenant, avec le nouveau The Kissing Booth 3, les cinéastes n’ont pas seulement noué un arc sur cette franchise Netflix. Mais ils ont également la satisfaction de regarder leur travail, ce dernier volet de la série, tourner en tête de la liste combinée des 10 émissions télévisées et films de Netflix.

The Kissing Booth 3, maintenant en streaming

Au vendredi 13 août, le nouveau film – avec Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi – avait déjà atteint le numéro 1 de cette liste des 10 meilleurs. Et ce n’est que quelques jours après la sortie. “C’est l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université”, lit-on dans le synopsis du film de Netflix. «Et elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie. Que ce soit pour traverser le pays avec son petit ami rêveur Noah ou pour tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee. Le cœur de qui Elle brisera-t-elle ? »

Tout a commencé par un bisou 💋 et un stand. THE KISSING BOOTH 3 est maintenant en streaming sur Netflix ! pic.twitter.com/gf2YrTpXRk – NetflixFilm (@NetflixFilm) 11 août 2021

Quant à la réaction ? Malheureusement, les critiques ont été (d’après mon regard rapide sur ce qui a été publié jusqu’à présent) un peu mitigées pour The Kissing Booth 3.

Une critique de notre publication sœur Variety, par exemple, a qualifié le film de “baiser d’adieu gratuit” pour la franchise. “Combien de films faut-il pour raconter une histoire sur Elle Evans (Joey King) qui essaie de décider s’il faut honorer son amitié avec le meilleur ami de toujours Lee (Joel Courtney) ou enfreindre les” règles “en sortant avec son aîné fumant frère, Noah (Jacob Elordi) ?

Si vous êtes Netflix – l’usine de contenu qui a trait à tous les garçons que j’ai aimés auparavant pour son plein potentiel de trilogie – alors la réponse est trois, évidemment.

“Ne pensez pas que c’est deux films”

Voici, en attendant, un point important à considérer du réalisateur du film, Vince Marcello.

Dans le matériel de presse de Netflix, il souligne que le film reprend « pratiquement quelques instants » après le second. “C’est sans couture”, dit-il. «Cela ajoute un réalisme que vous n’obtenez pas toujours lorsque vous faites des suites. Parce qu’il y a toujours le sentiment qu’un certain temps s’est vraiment écoulé. Et vous prenez une licence artistique et le public vient avec vous.

«Mais c’est littéralement au même moment. Je n’arrêtais pas de dire à tout le monde : « Ne voyez pas ça comme deux films. Considérez-le simplement comme un grand film. Les gens cliqueront de deux à trois. Et il semblera qu’il vient de reprendre le lendemain, c’est ce que nous voulions. »

