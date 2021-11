Le meilleur Fitbit pour femmes : Versa 3, Sense et plus

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Acheter le bon Fitbit pour vos besoins

Tous les appareils Fitbit suivront vos pas, mais ils ont également parcouru un long chemin depuis les podomètres de base. Aujourd’hui, Fitbit offre tout, des fonctionnalités de la montre connectée aux capteurs de fréquence cardiaque. Acheter le bon, c’est savoir ce dont vous avez besoin. Vous ne voulez pas vous contenter d’un appareil qui ne dispose pas de tous les outils que vous espériez utiliser. D’un autre côté, pourquoi dépenser de l’argent supplémentaire pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin ?

Le Fitbit Sense et la Versa 3 offrent un certain nombre de fonctionnalités de montre connectée pour rester actif et organisé. Ceux-ci peuvent tout faire, de passer des appels à stocker de la musique. Pendant ce temps, pour les femmes qui veulent juste quelque chose de simple pour suivre leur programme d’entraînement, un tracker de fitness peut suffire. L’entraînement à longue distance nécessite un appareil avec GPS intégré et une batterie longue durée, tous deux présents dans le Charge 5. Pour les femmes qui souhaitent suivre les bases sans accessoire trop sportif, le Fitbit Luxe offre une esthétique mince et à la mode.

Déterminez le meilleur appareil Fitbit pour vous dans notre liste ci-dessous.

Le meilleur Fitbit pour femme

Fitbit Versa 3: La meilleure montre connectée Fitbit dans l’ensemble, cet appareil est une version légèrement épurée du Fitbit Sense, mais à un prix bien meilleur. Il y a de fortes chances que vous ne manquiez pas les capteurs qui manquent à cet appareil et que vous apprécierez l’argent supplémentaire. Fitbit Sense : avec les capteurs EDA, ECG et de température de la peau, le Fitbit Sense est le meilleur choix pour les femmes intéressées par un suivi de santé détaillé. Fitbit Luxe : Conçu pour les utilisateurs avant-gardistes, le Fitbit Luxe est le meilleur tracker Fitbit pour femmes. Fitbit Charge 5 : Le meilleur tracker de fitness disponible, le Fitbit Charge 5 dispose d’un GPS intégré. Fitbit Inspire 2 : Si vous recherchez simplement les bases, l’Inspire 2 est un excellent modèle de démarrage pour le suivi de la condition physique. Fitbit Versa 2 : désormais dépassée par la Versa 3, la Fitbit Versa 2 est toujours une montre connectée solide et la meilleure option économique de Fitbit.

Fitbit Versa 3 : la meilleure montre connectée Fitbit pour femme

En termes de valeur et de fonctionnalité, la Versa 3 est la meilleure montre connectée disponible de la gamme Fitbit. L’appareil dispose de la plupart des fonctionnalités recherchées par un porteur de montre intelligente, notamment un suivi précis de la santé et de la condition physique, la surveillance de la SpO2, la prise en charge des appels téléphoniques Bluetooth, une option de paiement numérique (Fitbit Pay) et une autonomie de plusieurs jours.

Pour les femmes occupées à la recherche d’un coup de main, la Versa 3 prend en charge à la fois Google Assistant et Amazon Alexa. Les femmes qui souhaitent profiter au maximum de leur repos apprécieront le suivi détaillé du sommeil, la détection des ronflements et du bruit, ainsi qu’un score de sommeil quotidien. Qu’en est-il de ces précieux moments de solitude sur un long terme ? Pour ceux-là, la Versa 3 offre un GPS intégré et un stockage de musique embarqué.

Peut-être plus important encore, la Fitbit Versa 3 est un peu moins chère que l’autre montre haut de gamme de la société, la Fitbit Sense. En réalité, la plupart des utilisateurs ne manqueront pas les quelques capteurs de santé supplémentaires intégrés au Sense, donc la différence de prix fait de la Versa 3 le meilleur choix complet.

Fitbit Versa 3

L’une des meilleures montres connectées pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. La montre intelligente phare moins chère de Fitbit arbore un GPS autonome, un capteur de fréquence cardiaque précis et de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente.

Avantages

Autonomie correcte de la batterie Suivi de la santé assez précis GPS intégré Assistance Google et Alexa Haut-parleur avec prise en charge des appels téléphoniques Bon prix

Les inconvénients

Petite bibliothèque d’applications Le bouton capacitif n’est pas idéal Câble de charge propriétaire

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Fitbit Sense : le meilleur Fitbit pour le suivi de la santé

Avec des capteurs supplémentaires, le Fitbit Sense est le meilleur appareil pour les femmes intéressées par le suivi de leur santé globale. Il partage bon nombre des mêmes fonctionnalités que les utilisateurs trouveront dans la Versa 3, mais il contient quelques outils supplémentaires qu’ils ne verront pas ailleurs.

Un nouveau capteur de surveillance de l’activité électrodermique (EDA) suit les changements dans vos glandes sudoripares pour déterminer les niveaux de stress des utilisateurs. Un électrocardiogramme (ECG) vous permet de jeter un coup d’œil sur la santé de votre cœur. Enfin, les capteurs de surveillance de la température de la peau vous permettent non seulement de savoir si vous avez de la fièvre, mais sont également utiles pour suivre les cycles menstruels des utilisatrices.

Malheureusement, certaines de ces fonctionnalités doivent encore être affinées. En conséquence, nous classons cet appareil à la deuxième place derrière la Versa 3.

Fitbit Sense

Gérer son stress et sa santé cardiaque

La Fitbit Sense est la montre connectée phare de Fitbit axée sur la santé. Il intègre des capteurs ECG, GPS et de fréquence cardiaque, ainsi qu’une nouvelle application EDA Scan qui mesure les niveaux de stress de votre corps. C’est de loin la montre de santé la plus avancée de Fitbit à ce jour.

Avantages

Conception haut de gamme et haut de gamme Sangles à dégagement rapide améliorées Capteurs GPS et de fréquence cardiaque (principalement) précis Le capteur de température de la peau fournit des données utiles Suivi détaillé du sommeil Autonomie de la batterie d’environ 6 jours

Les inconvénients

Bouton inductif défectueux Le capteur EDA doit être affiné Fitbit OS a encore besoin de travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Sense.

Fitbit Luxe : Le plus beau Fitbit pour femme

Le Fitbit Luxe est le portable pour les femmes qui privilégient la beauté. Son design fin et élégant comprend des boîtiers en acier inoxydable poli et des accessoires inspirés des bijoux, ainsi qu’un écran aux couleurs éclatantes. En bref, sa taille et son style font du Luxe le tracker Fitbit le plus apte à se fondre dans votre garde-robe.

Cependant, le Luxe n’est pas que style, il est aussi intelligent. L’appareil suit toutes vos bases de remise en forme, y compris les pas, la distance et la combustion calorique. De plus, le Luxe contient un capteur de fréquence cardiaque précis et offre une surveillance du stress, un suivi du cycle menstruel et un score de sommeil Fitbit.

Dans l’ensemble, nous considérons que le Luxe est un peu trop cher, surtout pour un appareil proposant uniquement un GPS connecté. Cela étant dit, l’appareil est livré avec un essai gratuit de six mois de Fitbit Premium pour les nouveaux utilisateurs. Ce module complémentaire et son esthétique avant-gardiste maintiennent le Fitbit Luxe dans notre liste des meilleurs appareils Fitbit pour femmes.

Fitbit Luxe

Un tracker de fitness de luxe pour les amateurs de mode

Ce nouveau tracker de fitness de Fitbit offre tout le suivi de la santé auquel on peut s’attendre. Cependant, son boîtier en acier inoxydable et sa multitude d’accessoires à la mode vous permettent de bien paraître tout en étant conscient de votre état de santé général.

Avantages

Design attrayant et personnalisable Construction légère et confortable Suivi précis du sommeil

Les inconvénients

L’écran minuscule limite la fonctionnalité La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure La surveillance de la SpO2 n’est pas disponible au lancement

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Luxe.

Fitbit Charge 5: Le meilleur tracker de fitness Fitbit pour femmes

Bien qu’ils puissent sembler très différents, le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Luxe partagent de nombreuses fonctionnalités, notamment des écrans AMOLED en couleur et la possibilité de suivre les pas, le sommeil et le stress. La Charge 5 avance dans ses fonctionnalités de montre intelligente, ses capteurs supplémentaires et son GPS embarqué.

Comme le Fitbit Sense, le Charge 5 contient un capteur EDA pour suivre la réponse des utilisateurs au stress. Il partage également certaines des fonctionnalités de smartwatch de l’appareil phare, telles que les notifications par e-mail, SMS et appels. Enfin, pour les achats nomades, il propose Fitbit Pay.

Ce que le Charge 5 ne se vante pas, ce sont les commandes de musique, le stockage de musique, les assistants numériques ou toute application tierce.

Fitbit Charge 5

Même facteur de forme, bien meilleur affichage

Le Fitbit Charge 5 est une mise à jour majeure de son prédécesseur. Non seulement il dispose d’un écran AMOLED couleur, mais c’est le premier tracker à être doté du score de préparation quotidienne de Fitbit, une fonctionnalité qui vise à prédire la quantité d’activité ou de repos que vous devriez entreprendre pour la journée.

Avantages

Écran AMOLED couleur lumineux et magnifique Plus petit et plus fin que le Charge 4 EDA, SpO2 et suivi de la température de la peau Qualité habituelle de la précision du suivi Fitbit

Les inconvénients

Pas d’altimètre La durée de vie de la batterie n’est pas excellente Fonctionnalités promises non disponibles au lancement Cher

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Charge 5.

Fitbit Inspire 2: Le meilleur tracker de fitness Fitbit pas cher pour les femmes

Le Fitbit Inspire 2 offre le meilleur rapport qualité-prix, en particulier pour les femmes qui débutent dans le monde du suivi de la condition physique. Le suivi des activités de base, le GPS connecté, la surveillance précise de la fréquence cardiaque et le suivi fiable du sommeil de Fitbit sont autant de fonctionnalités solides à trouver sur votre premier appareil. De plus, avec jusqu’à dix jours d’autonomie, l’Inspire 2 est un appareil nécessitant peu d’entretien pour les nouveaux utilisateurs.

De plus, l’achat d’un Inspire 2 est accompagné d’une année gratuite de Fitbit Premium. Trois cent soixante-cinq jours d’informations personnalisées et de programmes guidés ajoutent beaucoup de valeur à cet appareil et de nombreux outils à l’arsenal de chaque utilisateur.

Fitbit Inspirer 2

Le tracker de fitness le moins cher de Fitbit

Le Fitbit Inspire 2 est une alternative peu coûteuse au Charge 4, mais la vraie valeur vient de l’année gratuite de Fitbit Premium incluse avec les achats pour les nouveaux utilisateurs.

Avantages

Prix ​​abordable Conception compacte et légère Excellent suivi du sommeil et informations utiles Bon suivi de la fréquence cardiaque GPS connecté

Les inconvénients

Design fade Les boutons latéraux ne répondent pas parfois L’affichage pourrait être plus lumineux Valeur discutable en dehors de l’essai Fitbit Premium

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Inspire 2.

Fitbit Versa 2 : la meilleure montre connectée Fitbit pas chère pour femme

La Fitbit Versa 2 est une amélioration par rapport à la Versa originale et une option moins chère que la dernière Versa 3. Comme les appareils ci-dessus, la Versa 2 suivra vos pas, la distance parcourue, les calories brûlées, les fréquences cardiaques au repos et actives et les minutes actives. De même, il peut également suivre avec précision le sommeil et fournir un score de sommeil Fitbit.

Le plus gros inconvénient du matériel de la Versa 2 est le manque de GPS intégré. Certes, le GPS connecté est mieux que rien. Cependant, cela peut être un obstacle pour les femmes qui souhaitent s’entraîner sans transporter leur téléphone. De plus, la Versa 2 prend en charge Amazon Alexa, mais la fonctionnalité s’est avérée inégale.

Pour résumer, la Fitbit Versa 2 présente quelques défauts mais peut valoir la peine d’être envisagée pour économiser de l’argent.

Fitbit Versa 2

L’ancienne chaleur

La Fitbit Versa 2 offre de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente et un suivi d’activité de base. Vous pouvez utiliser l’assistant vocal Alexa d’Amazon, contrôler Spotify et effectuer des paiements mains libres.

Avantages

Écran AMOLED net Suivi précis de la condition physique et de la santé Le suivi du sommeil/le score de sommeil est utile Fitbit Pay désormais disponible sur tous les modèles Quand cela fonctionne, Alexa est pratique

Les inconvénients

Fitbit OS a encore besoin de beaucoup de travail Pas de GPS intégré Les sangles à dégagement rapide sont pénibles Amazon Alexa est lent et manque de fonctionnalités

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 2.

Les meilleures alternatives Fitbit

Si Fitbit ne semble pas faire l’affaire, ne stressez pas. Il existe de nombreuses montres connectées et trackers disponibles, y compris ceux des principaux concurrents de Fitbit ; Garmin, Apple, Polar, Xiaomi et Samsung. Dirigez-vous vers notre article sur les alternatives Fitbit ici pour voir une liste complète des options, ou voir ci-dessous pour une liste d’appareils en un coup d’œil.

