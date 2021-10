Le meilleur Fitbit pour les enfants : Ace 3, Inspire 2 et plus

Tous les enfants n’ont pas besoin de compter leurs pas pour rester actifs, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas amusant. Embarquez tôt vos tout-petits dans le train de suivi avec leur propre Fitbit. Nous avons rassemblé les meilleurs appareils Fitbit pour les enfants, des tout-petits aux adolescents.

Le meilleur Fitbit pour les enfants

En ce qui concerne la santé de nos enfants, plus il y a d’outils, mieux c’est. Le CDC recommande aux enfants de participer à une activité physique en moyenne 60 minutes par jour. Pour certains parents, il est facile d’en faire une priorité tandis que pour d’autres, les trackers de fitness peuvent aider à alléger la charge. Peu importe où se trouve votre famille, même les enfants les plus actifs apprécient les fonctionnalités amusantes d’un bon gadget.

Lire la suite: Les meilleurs trackers de fitness pour enfants

Les trackers de fitness motivent les enfants à rester actifs et encouragent des modes de vie plus sains. Trouvez le meilleur appareil Fitbit pour votre famille. Le Fitbit Ace 3 présente une conception adaptée aux enfants et une variété de contrôles parentaux, tandis que l’Ace 2 offre des fonctionnalités similaires pour les parents à petit budget. Pour les enfants plus âgés, découvrez le design moins enfantin du Fitbit Inspire 2. Pour les adolescents, ramenez à la maison le dernier-né de la gamme Fitbit, le Fitbit Charge 5.

Fitbit Ace 3 : le meilleur Fitbit pour les enfants

Habituez-vous à entendre « devinez combien de pas j’ai fait jusqu’à présent ». Le Fitbit Ace 3 destiné aux enfants est un tracker de fitness conçu pour les petits poignets et les grands sourires des enfants. Doté d’un bracelet en silicone confortable, il est disponible dans une variété de couleurs vives et ludiques et offre plus de 20 cadrans d’horloge parmi lesquels votre enfant peut choisir. En plus d’avoir l’air mignon, il suit les pas, le sommeil et l’activité de votre enfant, et propose des rappels de mouvement ainsi que des incitations.

La plus grande amélioration que ce tracker apporte à la série Fitbit Ace est la durée de vie prolongée de la batterie. Désormais, votre enfant peut aller jusqu’à huit jours sans frais. Il possède également de jolis cadrans d’horloge animés, notamment des fusées, des monstres et plus encore pour garder l’attention de vos enfants. Les nouveaux visages gagnent en détails au fur et à mesure que votre enfant atteint ses objectifs, ce qui l’incite à l’activité. En résumé, entre ces mises à niveau et les fonctionnalités préexistantes de la série Ace, c’est facilement le meilleur tracker pour enfants Fitbit disponible.

Fitbit Ace 2: Le meilleur Fitbit pas cher pour les enfants

Le Fitbit Ace 2 est le prédécesseur direct de l’Ace 3 et offre bon nombre des mêmes fonctionnalités à une fraction du coût. Souvent en vente pour environ 55 $, le Fitbit Ace apporte toujours un suivi confortable et informatif directement au poignet de votre enfant. Comme le Fitbit Ace 3, il fournit également des alertes au coucher, des alarmes du matin, des alertes et un chronomètre utile.

C’est une excellente option économique pour les enfants de six ans et plus, en particulier parce que toute la série Fitbit Ace est liée aux contrôles parentaux via l’application Fitbit. Lorsque les enfants utilisent ces appareils, ils enregistrent un compte enfant sous le compte d’un tuteur et peuvent être limités à la vue enfant dans l’application Fitbit. De plus, les membres de la famille peuvent participer à des défis et partager leurs encouragements via leurs comptes liés.

Fitbit Inspire 2 : le meilleur Fitbit pour les enfants plus âgés

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Un tracker de fitness d’entrée de gamme solide, le Fitbit Inspire 2 est le meilleur choix pour les enfants plus âgés qui ont dépassé l’esthétique de l’Ace 3 et veulent des informations plus approfondies. Son design mince convient toujours aux petits poignets, mais son look surélevé n’embarrassera pas votre préadolescent dans les couloirs de l’école. Il offre des mesures de santé de base ainsi qu’un suivi de l’entraînement et du sommeil, ainsi que des fonctionnalités telles que le score de gestion du stress et le score de préparation quotidienne afin que votre adolescent occupé puisse garder un œil sur ses habitudes de repos et de récupération.

Bien que les capteurs de santé de l’Inspire 2 ne soient pas aussi avancés que certains des appareils les plus coûteux de Fitbit, il s’agit d’un excellent point d’entrée pour le suivi des enfants plus âgés. Cependant, il est important de noter que les appareils en dehors de la série Ace offrent également des fonctionnalités telles que le comptage des calories et la gestion du poids. Parlez à votre enfant de l’utilisation de ces outils d’une manière saine et sûre.

Consultez notre revue complète ici pour en savoir plus sur le Fitbit Inspire 2.

Fitbit Charge 5: Le meilleur Fitbit pour les adolescents

C. Scott Brown / Autorité Android

Pour certains des capteurs les plus avancés que vous pouvez trouver sur un tracker de fitness, le Fitbit Charge 5 est une excellente option pour les adolescents. C’est un peu plus cher que les appareils ci-dessus à près de 180 $, mais il contient beaucoup plus d’outils pour les âges supérieurs. De plus, il dispose également d’un écran couleur AMOLED lumineux et d’options d’affichage permanentes. Les adolescents peuvent accéder à une variété de modes de suivi des exercices et approfondir leurs statistiques de santé, y compris la variabilité de la fréquence cardiaque.

Comme l’Inspire 2, le Charge 5 offre des fonctionnalités de gestion du stress, mais avec son capteur d’activité électrodermique (EDA), il peut également mesurer la réponse du corps au stress. Le Fitbit Charge 5 peut également suivre l’oxygène sanguin nocturne de votre enfant via son capteur SpO2. Plus important encore, c’est un appareil riche en fonctionnalités que votre adolescent adorera porter. Même avec son écran AMOLED flashy, l’appareil offre toujours jusqu’à sept jours d’autonomie.

Comment créer un compte enfant et associer une série Fitbit Ace

L’un des principaux attraits de la série Fitbit Ace est le contrôle parental. En liant le compte de votre enfant au vôtre, Fitbit permet de garder votre tout-petit actif tout en le protégeant. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un compte enfant dans l’application Fitbit.

Ouvrez l’application Fitbit et appuyez sur le Compte icône. Robinet Créer une famille Compte, puis touchez Créer une famille. Robinet + Créer un compte enfant, et saisissez votre mot de passe pour confirmer le statut de tuteur. Suivez les invites à l’écran pour saisir les informations de votre enfant et créer un compte. Une fois le processus terminé, votre application passera en mode enfant. Robinet D’installation pour ajouter leur appareil au compte.

FAQ

Q : Les bracelets Fitbit Ace 2 et Fitbit Ace 3 sont-ils compatibles ?

UNE: Bien que ces deux trackers aient une forme similaire, ils sont en réalité légèrement différents et n’utilisent malheureusement pas de bandes interchangeables.

Q : Le Fitbit Ace 3, Ace 2, Inspire 2 ou Charge 5 est-il étanche ?

UNE: Tous les appareils ci-dessus sont étanches jusqu’à 50 mètres.

Q : Le Fitbit Ace 3, Ace 2, Inspire 2 ou Charge 5 peut-il stocker de la musique ?

UNE: Les Fitbit Ace 2, Ace 3 et Inspire 2 n’offrent aucune capacité musicale. Cependant, le Fitbit Charge 5 peut contrôler la musique sur un smartphone couplé. Il ne peut pas stocker de musique.

Q : Le Fitbit Inspire 2 ou Charge 5 est-il équipé d’un GPS ?

UNE: Le Fitbit Inspire 2 offre un GPS connecté tandis que le Fitbit Charge 5 dispose d’un GPS intégré.

Q : Puis-je configurer Fitbit Pay sur l’appareil Fitbit de mon enfant ?

UNE: La série Fitbit Ace ne prend pas en charge Fitbit Pay ni le Fitbit Inspire 2. Cependant, le Fitbit Charge 5 prend en charge Fitbit Pay.