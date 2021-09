Le meilleur flic afghan Gulafroz Ebtekar en fuite des forces talibanes – .

in

Une policière afghane qui était un modèle très médiatisé pour les femmes dans ce pays déchiré par la guerre est en fuite à Kaboul après avoir déclaré avoir été brutalement agressée par des voyous talibans.

Gulafroz Ebtekar, qui a gravi les échelons pour devenir chef adjoint des enquêtes criminelles, avait été un visage visible dans les médias, a rapporté East2West News.

Mais Ebtekar, qui aurait 34 ans, a déclaré au journal russe Moskovsky Komsomolets qu’elle se bat maintenant pour sa vie après avoir été brutalement battue par les extrémistes islamistes, selon East2West.

“J’ai passé cinq nuits aux portes de l’aéroport de Kaboul sans eau ni pain, sous une pluie de balles et entourée par les talibans”, a-t-elle déclaré. « J’ai été témoin de la mort d’enfants et de femmes.

“J’ai envoyé des messages aux ambassades de nombreux pays pour me sauver, moi et ma famille, mais en vain”, a déclaré Ebtekar au Moskovsky Komsomolets.

L’ancien chef adjoint Gulafroz Ebtekar est en fuite des forces talibanes après s’être vu refuser à plusieurs reprises de quitter l’Afghanistan.EAST2WEST NEWSEbtekar a tenté à plusieurs reprises de la faire sortir d’Afghanistan, elle et sa famille, et affirme que lors d’une tentative, les forces talibanes l’ont battue.WAKIL KOHSAR/. via .

Elle a dit qu’elle croyait que les troupes américaines qu’elle avait rencontrées pendant le chaos à Kaboul l’aidaient à s’envoler à l’étranger avec son petit ami et ses proches.

« Nous sommes arrivés au camp de réfugiés où étaient stationnés les Américains. Alors que les soldats américains étaient déjà à proximité, j’ai expiré, j’ai pensé que nous étions enfin en sécurité. Je parle un peu anglais », a déclaré Ebtekar.

« J’ai expliqué qu’il n’était pas sûr pour nous de rester à Kaboul. Ils ont vérifié nos documents. J’avais ma carte d’identité, mon passeport et mes certificats de police avec moi », a-t-elle poursuivi. « On nous a demandé : ‘Où voulez-vous aller ?’ J’ai répondu : “Cela n’a pas d’importance, dans un pays sûr où il y a une chance que nous puissions survivre.”

Sachant que les forces talibanes étaient après elle, Ebtekar, a réussi à utiliser plusieurs appartements pour échapper aux insurgés.EAST2WEST NEWS Après avoir atteint le site que les troupes américaines avaient installé, Ebtekar aurait reçu l’ordre de partir sous la menace d’une arme.EAST2WEST NEWS

« Ils m’ont regardé et m’ont répondu avec impudence : ‘D’accord’, et ils ont demandé à un soldat de nous montrer le chemin. Je pensais qu’ils nous escorteraient jusqu’à un avion ou assureraient la sécurité », a raconté Ebtekar.

Elle a affirmé qu’elle avait été escortée dans une rue bondée et sommée de partir sous la menace d’une arme, a rapporté East2West.

« À ce moment-là, je ne voulais plus vivre », a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé qu’il n’y avait plus rien d’humain chez les gens, mais ce n’était pas sûr de rester en Afghanistan. »

Ebtekar a également été refusée à l’ambassade de Moscou même si elle avait obtenu une maîtrise dans une université en Russie.EAST2WEST NEWS Selon elle, les Russes étaient trop prudents pour contrarier les talibans.EAST2WEST NEWS

Ebtekar, qui a obtenu une maîtrise dans une académie de police de premier plan en Russie, a également été refusée par l’ambassade de Moscou – ne souhaitant manifestement pas contrarier les talibans et lui disant qu’elle ne pouvait pas intervenir car elle n’avait pas de passeport ou de résidence russe.

Lorsqu’elle est rentrée plus tard chez elle, sa mère lui a dit que les talibans étaient venus la chercher pendant son absence. Elle a donc emménagé dans le premier des trois appartements qu’elle utilisait pour tenter d’échapper aux militants.

Et lorsqu’elle a de nouveau essayé de se rendre à l’aéroport, elle a déclaré que les gardes talibans l’avaient battue.

Ebtekar a passé cinq nuits à l’aéroport de Kaboul sans eau ni nourriture avant d’être refoulé.EAST2WEST NEWS

« Toutes leurs paroles étaient accompagnées de coups. Quand j’ai été frappé à nouveau, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas dire un mot », a déclaré Ebtekar. « Ils m’ont battu à coups de poing, de bottes, d’armes et même de pierres.

Le Post a contacté le Commandement central des États-Unis pour commentaires.