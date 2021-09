Le meilleur golf professionnel revient aux îles Baléares avec le ‘Mallorca Golf Open’

Les Open de golf de Majorque c’est déjà une réalité. Ce matin même, le tournée européenne a officialisé le retour du meilleur golf professionnel international à Majorque avec le groupe e | motion après une interruption de dix ans. Le tournoi se jouera du 21 au 24 octobre de cette année en raison de l’annulation de la Trophée Hassan II qui devait se tenir à Rabat aux mêmes dates.

Avec un prize money de 1 million d’euros, le Open de golf de Majorque sera joué dans le Golf Santa Ponsa I, par 72, conçu par Folco Nardi en 1977, et qui a déjà accueilli des événements de la tournée européenne six fois auparavant. De plus, ce sera le point culminant de la soi-disant “tournée espagnole” de l’European Tour et qui aura lieu au cours du mois d’octobre avec la dispute également de la ACCIONA Open d’Espagne (7-10 octobre) et Estrella Damm NA Andalousie Masters (14-17 octobre).

“Nous sommes très fiers qu’après les championnats ATP de Majorque, nous ayons réussi à amener un autre événement sportif de haut niveau à Santa Ponça avec le Mallorca Golf Open. Cela n’a été possible que grâce à la grande collaboration avec le tournée européenne, au soutien des autorités locales, y compris le gouvernement des îles Baléares, le Consell de Mallorca et la mairie de Calvià, ainsi que la Fédération de golf des Baléares et le golf de Santa Ponça. Avec ce tournoi, l’une des destinations golfiques les plus attractives de l’île est à nouveau le centre d’intérêt sportif mondial”, souligne-t-il. Edwin Weindorfer, PDG du groupe e | motion.

Nous sommes très fiers qu’après les championnats ATP de Majorque, nous ayons réussi à organiser un autre événement sportif de haut niveau à Santa Ponça avec le Mallorca Golf Open.

“Nous sommes ravis d’ajouter l’Open de golf de Majorque à notre calendrier de tournois 2021 dans le cadre d’une tournée de trois semaines en Espagne en octobre. Malgré les problèmes de voyage internationaux causés par la pandémie mondiale, nous sommes déterminés à fournir à nos membres un calendrier complet de opportunités de jeu et de remplacer tout événement annulé. Nous remercions Golf Santa Ponça, le promoteur e | motion group et toutes les autorités des îles Baléares impliquées pour leur grand soutien pour faire avancer le projet “, a déclaré Keith Pelley, directeur exécutif de l’European Visiter.

“Le Golf Santa Ponça est très heureux de pouvoir accueillir à nouveau un événement du European Tour à Majorque après une si longue période. Pour nous, c’est une préoccupation importante, surtout en ce moment, d’apporter de l’enthousiasme et de la joie à Majorque avec un événement international d’une telle ampleur Nous espérons accueillir tous les joueurs, bénévoles et amateurs de sport pour profiter de ce grand sport avec nous. Nous sommes fermement convaincus que ce tournoi écrira un autre chapitre de l’histoire à succès du golf à Majorque “, déclare Rocío Nigorra Cobián, présidente de Golf Santa Ponça.

Sur ce même parcours de Santa Ponça où se tiendra désormais le Mallorca Golf Open, deux légendes du golf espagnol ont déjà offert des moments stellaires : l’inoubliable Seve Ballesteros a remporté le titre de l’Open des Baléares en 1988, tandis que Miguel Angel Jiménez triomphé dans le Turespaña Masters Open Baléares 1998, lors du dernier tournoi de l’European Tour à ce jour sur le terrain historique du sud-ouest de l’île.

En plus des six participations à l’European Tour qui s’est tenue dans le Santa Ponça I et II, sept autres tournois ont été joués à Majorque entre 2003 et 2011 dans le Club de golf de Pula, dont sont sortis vainqueurs deux autres grandes stars espagnoles, Sergio García (2004) et José María Olazábal (2005). Lors de la dernière visite de l’European Tour sur l’île à ce jour, c’est Darren Clarke qui a remporté la victoire en 2011 – à peine deux mois plus tard, l’Irlandais du Nord a célébré l’un des plus grands succès de sa carrière en remportant l’Open Championship au Royal St. Georges.

Lire aussi efe

Lire aussi Raul Andreu