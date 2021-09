Le meilleur investissement privé que j’aie jamais vu (et peut-être l’un des pires)

Le grand ralentissement de Robinhood

Quand la FINRA a été condamnée à une amende Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) 70 millions de dollars en juin dernier, les investisseurs auraient naturellement haussé les épaules. Le montant en dollars ne représentait que 0,2 % de la valeur marchande de HOOD.

Pourtant, avancez rapidement de trois mois, et tout à propos de Robinhood a changé. Fini le marketing agressif, les actions gratuites et les feux d’artifice basés sur des applications qui ont rendu la plateforme de trading journalière si addictive.

Au lieu de cela, l’application de HOOD ressemble maintenant davantage à celles qu’elle était censée remplacer. Les feux d’artifice et les animations lisses? Échangé pour des boutons à l’ancienne. Et quant à ses offres crypto? HOOD propose toujours le même nombre depuis 2019 : sept.

En d’autres termes, la FINRA a fait de Robinhood d’innovateur un adepte en moins de temps qu’il n’en faut pour affiner du fromage suisse.

Un potentiel de retour en baisse

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que Robinhood s’est tourné vers le lait gâté. Cathie Wood’s FNB ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) a systématiquement acheté HOOD sur les creux – le fonds détient désormais 4,75 millions d’actions de la société. Et les analystes de Wall Street sont également optimistes : leur objectif de cours moyen de 57 $ suggère une hausse de 40 %.

Mais pourquoi les investisseurs de Moonshot devraient-ils traverser tous ces problèmes pour un rendement de 40 % ? Au moment où Robinhood naviguera dans la législation sur le paiement des flux de commandes (PFOF), les réglementations cryptographiques et d’autres problèmes entourant sa croissance, les petites startups auraient retourné 10x… 100x… 500x ou plus. Il est plus facile de fournir des rendements massifs (relativement parlant) si vous commencez petit.

Dans la grande lecture d’aujourd’hui, nous examinerons une entreprise qui fait exactement cela dans le secteur des services financiers. De plus, c’est une entreprise où l’on peut entrer au rez-de-chaussée.

Le financement participatif s’installe

En 2016, le titre III de la loi sur l’emploi est entré en vigueur.

La « Regulation CF », comme on l’a connue, a ouvert la porte au financement participatif – permettant aux entreprises privées de lever des fonds auprès de centaines d’investisseurs non accrédités. C’est l’un des rares domaines de la finance où les régulateurs ont supprimé les obstacles réglementaires plutôt que de les ajouter.

Depuis lors, de nombreux sites de financement participatif élégants ont vu le jour, offrant d’excellents investissements mélangés à d’autres terribles. C’est un Far West de la finance où les plateformes et les investisseurs doivent faire leurs recherches.

Et les plus grands sites de crowdfunding recherchent actuellement des investisseurs :

Démarrer le moteur.

Investisseurs, démarrez vos moteurs !

Fondé par l’entrepreneur Howard Marks en 2014, StartEngine a dépassé ses concurrents plus âgés pour revendiquer la première place du financement participatif. Au deuxième trimestre 2021, la plateforme a levé presque deux fois plus que WeFunder.

Peut-être que le succès était prévisible. M. Marks a cofondé la société de jeux d’un milliard de dollars Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), où il siège toujours en tant que président. Il a également lancé Acclaim Games, une société de jeux en ligne qu’il a vendue au Compagnie Walt Disney (NYSE :DIS) en 2010.

Et lorsqu’il s’agit d’investir dans des startups, l’équipe fondatrice compte.

“L’équipe derrière un concept d’entreprise peut être plus importante que l’idée elle-même”, selon une étude de l’USC sur les startups suivies par Liste des anges. Les investisseurs expérimentés utilisent généralement « la qualité de l’équipe fondatrice… comme une indication fiable ».

Cependant, le moment choisi par M. Marks était également un heureux hasard. Le règlement CF est entré en vigueur deux ans seulement après la création de StartEngine, ouvrant la voie à une croissance rapide.

Fusée vers la Lune

Aujourd’hui, StartEngine utilise sa plate-forme pour collecter des fonds pour elle-même. Et c’est un Moonshot que les investisseurs ne devraient pas manquer.

Valeur. La valorisation de 786 millions de dollars de la société laisse beaucoup de place aux retours.

Étape de financement. Il est rare de trouver une entreprise au stade de la série D à la recherche d’argent pour le financement participatif (un sous-produit de StartEngine étant un site de financement participatif). Ces tours de financement ultérieurs offrent aux investisseurs un mélange idéal de stabilité et de potentiel.

Croissance. La société a triplé ses revenus en 2020 et a connu une nouvelle croissance de 15 % au cours du seul deuxième trimestre 2021. Le secteur devrait connaître une croissance à deux chiffres jusqu’en 2025.

La startup a également judicieusement choisi l’investisseur Kevin O’Leary, alias « Mr. Merveilleux », en tant que conseiller stratégique et porte-parole rémunéré. C’est un choix naturel : l’animateur de Shark Tank de CNBC a une longue histoire d’achat d’entreprises privées, et sa personnalité faite pour la télévision prête un coup de main bien nécessaire à ce domaine moins connu de la finance. Demander à quelqu’un quoi République est, et la plupart des gens penseraient plus tôt à la société de gestion des déchets qu’à celle de financement participatif. (Les investisseurs ultra-conservateurs pourraient toujours les considérer comme une seule et même chose).

C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de sites de financement participatif, il est si important d’investir dans l’entreprise n°1. Ces sites fonctionnent sur une boucle de rétroaction positive ; plus d’investisseurs sur les sites de financement participatif incitent plus d’entreprises à s’inscrire, et ainsi de suite. Et tout comme les entreprises de covoiturage comme Uber (NYSE :UBER) et Lyft (NASDAQ :LYFT), les meilleures entreprises auront tendance à gagner des parts de marché et à gagner.

Ne tombez pas dans le piège du crowdfunding

Cependant, l’investissement privé comporte de nombreux risques. La plupart des fondateurs de startups savent que les investisseurs recherchent des opérateurs éprouvés.

Alors ils jouent avec le système.

Théranos la fondatrice Elizabeth Holmes l’a fait à un degré terriblement magistral. À un moment donné, sa startup comptait Henry Kissinger, James Mattis et George Shultz dans son conseil d’administration – de puissants politiciens n’ayant pratiquement aucune expérience dans la gestion d’entreprises de dispositifs médicaux.

Un modèle similaire se forme maintenant dans Beanstox, un robo-conseiller qui cherche à concurrencer Amélioration et Front de la richesse.

Le paradoxe de Beanstox

Tout comme StartEngine, Beanstox compte l’investisseur Kevin O’Leary comme conseiller et investisseur. Et aussi comme le premier, Beanstox collecte des fonds grâce au financement participatif.

Ce qui est moins clair, c’est pourquoi une plate-forme d’investissement passif devrait avoir un investisseur actif célèbre comme président.

C’est un peu comme si l’entrepreneur de casino Steve Wynn dirigeait votre réunion hebdomadaire de Gamblers Anonymous. Cela peut attirer une foule, mais il y a de fortes chances que vous soyez dans le prochain bus pour Atlantic City ou Las Vegas juste après.

Pourtant, l’argent continue d’affluer dans des startups comme Beanstox.

En mettant en avant son équipe d’étoiles, Beanstox cache qu’un seul de ses quatre principaux dirigeants travaille à temps plein chez Beanstox (pire, la COO Carrie Farnsworth n’est employée que depuis quatre mois).

Investisseurs actifs en pilote automatique ?

Les investisseurs expérimentés sentiront immédiatement les signaux d’alarme. Pourquoi passer autant de temps à parler de l’équipe fondatrice alors que vous avez déjà un produit à montrer sur le marché ?

La réponse devient rapidement évidente après avoir lu les avis des utilisateurs.

“À peu près aussi minable que possible”, a écrit un utilisateur en colère. “Ils ont vendu mon compte à une autre société”, s’est plaint un autre.

Ces mauvaises critiques d’applications rendent Beanstox au mieux suspect (peut-être que Beanstox a vendu des comptes à un tiers DriveWealth parce qu’ils manquaient de certaines capacités en interne ?) Au pire, c’est une entreprise qui prend des raccourcis pour rivaliser dans le monde ultra-concurrentiel de -investissement basé sur un indice de coût.

L’analyse de rentabilisation de Beanstox semble également faible. Les plateformes d’investissement passif s’appuient sur des gains d’échelle massifs pour compenser les frais généraux. Lorsque votre application vieille de trois ans ne compte encore que 1 400 utilisateurs, il est difficile d’imaginer que vous atteindrez un jour le million de clients dont vous avez besoin pour justifier une évaluation raisonnable.

Peut-être que Beanstox peut encore réussir. COO Farnsworth et cette ronde de financement pourraient être le coup dur que l’entreprise doit gagner. Mais les investisseurs achètent à partir de zéro. Sans un produit convaincant, Beanstox ressemble plus à un investissement initial d’une valeur comprise entre 5 et 8 millions de dollars, plutôt qu’à une entreprise de série A avec un prix de 27 millions de dollars.

Pourquoi les investisseurs sceptiques gagnent en investissement privé

En 2017, société de bourse de 18 ans Investissement folio a lancé une application mobile. Son objectif était « d’aider les investisseurs à créer des portefeuilles diversifiés afin de minimiser les risques associés à l’investissement ».

Cependant, l’application était accompagnée de toute une série de bugs et de problèmes de performances.

“La plate-forme n’est pas conviviale”, a écrit un utilisateur. « Il ne fournit aucune mise à jour en temps réel. Les transactions ne sont pas exécutées tout de suite »,

Les frais étaient également élevés, en particulier pour un conseiller-robot.

“C’est une excuse assez désolée pour un compte de courtage”, a observé un autre client. « Frais de maintenance mensuels minimum s’élevant jusqu’à 60 $ minimum par an pour simplement détenir n’importe quel stock. »

Sans surprise, l’entreprise a finalement fermé ses portes. Depuis décembre 2020, Folio Investments ne propose plus d’investissements auto-directs ; ses clients ont été transférés à une entreprise concurrente.

Les investisseurs sceptiques comprennent qu’il ne s’agit que d’affaires. Dans un monde où 90 % de toutes les startups échouent dans les cinq ans, elles doivent dire « non » à une entreprise médiocre bien plus souvent qu’elles ne disent « oui ».

Et quand vous avez des entreprises comme StartEngine qui avancent ? Il est surprenant que des entreprises à la traîne comme Beanstox puissent lever des fonds.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.