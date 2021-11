Le meilleur James Bond de Daniel Craig a 15 ans

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, d’énormes catalogues de studios sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Avec Pas le temps de mourir en salles plus tôt cette année, Daniel Craig raccroche définitivement sa licence Double O pour laisser quelqu’un de nouveau assumer le rôle de James Bond. En plus de couronner les années Bond de Craig, 2021 marque le 15e anniversaire de sa première sortie en tant qu’espion britannique dans le Casino Royale de 2006. Vous pouvez actuellement regarder Casino Royale sur Amazon Prime Video, et cela en vaut certainement la peine. Regarde ça juste ici.

Casino Royale n’était pas seulement le premier titre Bond de Craig. C’était aussi son meilleur et un point culminant pour la franchise dans son ensemble, peut-être même son couronnement jusqu’à présent. Lisez la suite pour savoir ce qui le distingue.

Qu’est-ce que Casino Royale?

Casino Royale parle de James Bond dans l’une de ses premières missions en tant qu’agent Double O – sa désignation 007 récemment attribuée est une licence pour tuer sur le terrain.

L’espion du MI6, joué par Craig lors de sa première sortie, suit une piste d’argent. Le banquier terroriste Le Chiffre, joué par Mads Mikkelsen, est à court de fonds et dépense l’argent de ses clients plus rapidement. Après qu’une tentative de manipulation des marchés mondiaux ait été déjouée par Bond, Le Chiffre organise une partie de poker à gros enjeux pour récupérer des fonds et éviter la colère de ses très dangereux alliés.

Mais le MI6 s’en prend à lui et Bond, leur meilleur joueur de poker, est envoyé pour le battre. En cas de succès, Bond serait en mesure de fournir un atout très précieux à son gouvernement. Mais s’il perd, il aura utilisé des fonds publics pour financer efficacement le terrorisme.

Préquelle, suite, redémarrage ou tout ce qui précède ?

La continuité de la franchise est devenue une partie presque intolérable de la culture des fans, où nous avons besoin de ventilations détaillées de la façon dont le titre X s’intègre exactement dans la construction du monde de la série Y, qui appartient à la société Z, qui ne possède pas réellement les droits du titre X. Et sur et ainsi de suite jusqu’à la nausée. Casino Royale se donne bien plus de latitude que ça, et c’est rafraîchissant. Il choisit ce qu’il faut utiliser dans la tradition de James Bond d’une nouvelle manière.

On pourrait dire que chaque nouvel acteur qui porte le chapeau de James Bond marque un redémarrage pour la série. Certains éléments se retrouvent inévitablement. Desmond Llewelyn a joué le directeur de la recherche et du développement du MI6 Q face à tous les acteurs de Bond, de Sean Connery à Pierce Brosnan. Les acteurs jouant les personnages récurrents M et Moneypenny sont également passés d’un acteur de Bond à un autre. De cette façon, tous les précédents films de Bond offraient un semblant de continuité et d’élan vers l’avant.

Casino Royale est à la fois une adaptation, un remake, un reboot, une suite et un prequel.

Casino Royale a interrompu cela. Ou du moins, ça l’a compliqué. Le nouveau Bond de Craig travaille aux côtés de M de Judy Dench, suggérant qu’il s’agit d’une suite des films Bond de Pierce Brosnan, où Dench a été présenté pour la première fois. Mais avec son Bond recevant son statut Double O, nous sommes également en territoire de préquelle.

Et vraiment, Casino Royale est aussi un remake. Le roman sur lequel il est basé a été adapté pour la première fois en téléfilm en 1954. Et il a été refait comme une parodie non officielle dans Casino Royale de 1967.

Ainsi, le Casino Royale 2006 occupe une position unique en tant qu’adaptation, remake, redémarrage, suite et préquelle à la fois.

Retour aux sources

Choisir et choisir ce qu’il faut garder de l’histoire de Bond permet à Casino Royale d’être une réinvention audacieuse et fraîche de la franchise.

L’approche de retour aux sources permet aux cinéastes de dépouiller Bond pour révéler qui il est au cœur de ses préoccupations. Et, surtout, ce qu’est (ou peut être) un film de Bond en son cœur.

Cela signifie perdre certains éléments sans doute clés. Nous avons peu de gadgets sophistiqués, pas de Q et pas d’argent dans ce Bond. Cela peut sembler sacrilège, mais il convient de noter que la première apparition à l’écran de Bond dans Dr. No en 1962 ne présentait aucun de ces éléments.

Ce lien est dépouillé jusqu’à son essence même en tant que personnage.

Au lieu de cela, nous obtenons une histoire dépouillée, dont une grande partie se déroule à une table de cartes, tout en parvenant à être fascinante. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons encore des répliques impertinentes de 007 et un méchant délicieusement plus grand que nature dans Le Chiffre, qui pleure du sang quand il est stressé. Nous obtenons également certaines des tensions sexuelles et de la chimie les plus électrisantes de tous les films de Bond grâce au flirt entre Bond et Vesper Lynd, joué à la perfection par Eva Green.

En tant que premier nouveau Bond après le succès massif de la franchise parodie Austin Powers, Craig avait certainement besoin de se démarquer et de donner à la série un sens de gravité sérieuse, il était donc logique de se débarrasser de certains des tropes les plus couramment moqués. Cela a permis à Casino Royale de se concentrer sur le côté plus sombre et plus graveleux de Bond. Nous le voyons se débattre avec la facilité avec laquelle il peut prendre des vies, mais aussi avec sa responsabilité envers ceux qu’il utilise dans son travail. Craig fait un travail formidable en montrant une certaine vulnérabilité, comme lorsque Bond se rend compte qu’une femme avec qui il a couché est morte à cause de lui.

C’était un peu frustrant de voir cette réinvention jetée quelques années plus tard dans le Skyfall, plus ouvertement conservateur.

Où regarder Casino Royale ?

Comme cela fait 15 ans, Casino Royale est assez facile à trouver à des prix raisonnables.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, vous pouvez simplement le diffuser là-bas car il est inclus dans votre abonnement.

Il existe de nombreux autres endroits pour regarder Casino Royale si vous n’avez pas Amazon Prime. Vous pouvez le louer pour 4 $ ou l’acheter pour 9 $ auprès de services comme Apple TV, Google Play, etc.

Faites-vous une faveur et regardez-le comme vous le pouvez.

