le meilleur jeu pour gagner de l’argent à Solana.

Dans notre système de jeu « Play to Win », vous êtes récompensé en fonction de vos efforts et de vos compétences. Les batailles auxquelles vous participez s’articulent autour d’un système de matchmaking qui vous met en relation avec des adversaires d’un niveau de compétence similaire. Les SolChicks peuvent participer au PvP et gagner des récompenses SolCoin dans le jeu après le match une fois qu’ils ont atteint le niveau 15 de Fledgling. Vous pouvez également utiliser une variété d’objets, d’équipements et de consommables uniques pour faire passer votre niveau de jeu au niveau supérieur.

Les SolChicks sont hautement personnalisables en fonction des statistiques primaires et secondaires que possède votre personnage. Ces statistiques sont cruciales car elles déterminent la santé et les dégâts de votre SolChick, ainsi que ses niveaux de puissance. Les statistiques peuvent être améliorées grâce aux attributs/articles NFT, qui peuvent être achetés et vendus. Une fois que vous aurez augmenté votre SolChick à un certain niveau de progression, vous pourrez débloquer des classes et, à un niveau de fin de partie plus élevé, accéder aux maîtrises pour augmenter encore vos niveaux de puissance. Ces personnalisations sont conçues pour offrir aux joueurs une expérience amusante et unique au fur et à mesure qu’ils jouent !

Le jeu SolChicks comprend une variété de fonctionnalités qui permettent aux joueurs de créer des liens avec leurs SolChicks. Notre gameplay unique pour animaux de compagnie signifie que les joueurs peuvent interagir avec leur SolChick de plusieurs manières, et selon la façon dont vous le faites, cela peut entraîner des profits ou des pertes. Nourrir et jouer avec votre SolChick, ou si vous ne le faites pas, affectera sa capacité de combat de manière positive ou négative, il est donc essentiel de bien nourrir votre SolChick. Une autre fonctionnalité exclusive est le replay SolChick, un privilège spécial pour les utilisateurs dont les SolChicks ont atteint le niveau 45 au niveau du niveau de progression. Ce processus permet aux joueurs de faire éclore potentiellement un SolChick avec des attributs plus rares que ses parents à un coût en jeu.

Tous les détails sur la façon d’interagir avec votre SolChick et d’autres règles de relecture peuvent être trouvés dans le document. N’oubliez pas que plus vous en savez, plus vous avez de chances de battre le SolFox.

Comme SolChicks est à l’intersection entre l’économie du jeu et le NFT, il doit établir des incitations fortes pour les joueurs, les investisseurs et les collectionneurs. Il n’y aura que 10 000 menthes Origin SolChicks NFT, ce qui signifie que seul un nombre limité de personnes pourra jouer dans un premier temps. Pour lutter contre ce problème, nous autorisons les propriétaires de NFT à jalonner leurs SolChicks, c’est-à-dire permettre à d’autres d’emprunter leur NFT et autoriser également la création illimitée de SolChicks (plus d’informations à ce sujet dans la doc). Il y aura un coût à la fois pour ces mécanismes et pour la sélection afin de préserver la rareté et, à son tour, la valeur des SolChicks.

Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont SolChicks révolutionnera l’écosystème de jeu NFT. Alors que nous nous dirigeons vers la frontière de cet espace, nous voulons que nos joueurs comprennent toute la portée du jeu complexe afin qu’ils puissent vraiment profiter de ce que SolChicks a à offrir.

Site Web : https://solchicks.io/

Discord : https://discord.gg/solchicks

Twitter : https://twitter.com/SolChicksNFT