Le meilleur joueur de FIFA depuis 2006 révélé avant la date de sortie de FIFA 22

in

FIFA 22 est presque sur nous et les notes sont sorties.

Les trois meilleurs joueurs du match sont Lionel Messi (93), Robert Lewandowski (92) puis une multitude de joueurs, dont Cristiano Ronaldo, occupent la troisième place (91).

FIFA 22 est la sortie très attendue prévue pour le début du 1er octobre

Messi règne toujours en maître en tant que meilleur joueur du jeu malgré ses 32 ans. En fait, Lewnadowski a 33 ans et Ronaldo a 36 ans – donc l’expérience compte sur FIFA 22, apparemment.

Ronaldo et Messi sont les meilleurs joueurs de leur génération et beaucoup pensent que deux des meilleurs à avoir jamais joué au football.

Le fait qu’ils aient existé dans la même génération est assez étonnant et les fans ont éternellement débattu qui est le meilleur, mais dans le monde des jeux FIFA, qui est le meilleur joueur ?

talkSPORT a examiné tous les titres FIFA auxquels le couple a participé – soit 17 saisons depuis FIFA 06 – et a examiné leurs statistiques.

Statistiques détaillées de Ronaldo FIFA 22

FIFA 06 : Messi – 78 Ronaldo – 91

FIFA 07 : Messi – 84 Ronaldo – 87

FIFA 08 : Messi – 86 Ronaldo – 91

FIFA 09 : Messi – 90 Ronaldo – 91

FIFA 10 : Messi – 90 Ronaldo – 89

FIFA 11 : Messi – 90 Ronaldo – 89

FIFA 12 : Messi – 94 Ronaldo – 92

FIFA 13 : Messi – 94 Ronaldo – 92

FIFA 14 : Messi – 94 Ronaldo – 92

FIFA 15 : Messi – 93 Ronaldo – 93

FIFA 16 : Messi – 94 Ronaldo – 94

FIFA 17 : Messi – 93 Ronaldo – 94

FIFA 18 : Messi – 93 Ronaldo – 94

FIFA 19 : Messi – 94 Ronaldo – 94

FIFA 20 : Messi – 93 Ronaldo – 93

FIFA 21 : Messi – 93 Ronaldo – 92

FIFA 22 : Messi – 93 Ronaldo – 91

Dans l’ensemble, Messi a une note totale de 1546 au fil des ans, ce qui est inférieur à celui de Ronaldo – 1570.

Bien sûr, la star portugaise a deux ans de plus et était une sensation établie au moment où Messi a fait irruption sur la scène à l’adolescence lui-même. Ronaldo était également dans FIFA 05, il avait donc une longueur d’avance sur Messi au cours de ces premières années.

Statistiques détaillées de Messi FIFA 22

Pourtant, Messi avait une note plus élevée que Ronaldo sept ans, Ronald avait une note plus élevée six fois, y compris les quatre premiers, ils étaient tous les deux sur le match.

Dans la vraie vie, ces hommes ont opéré à un niveau insensé pendant plus de 15 ans. Les deux hommes ont près de 700 buts en club et Ronaldo détient le record du plus grand nombre de buts internationaux jamais marqués à 111.

Messi a six prix FIFA Ballon d’Or, Ronaldo en a cinq. Cependant, en ce qui concerne la FIFA, il semble que Ronaldo ait toujours eu l’avantage.

getty

Le débat GOAT entre Ronaldo et Messi pourrait ne jamais être réglé