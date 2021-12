Le meilleur journaliste secondaire de la NFL s’en ira après la saison 2021

L’un des meilleurs journalistes de la NFL s’éloignerait une fois la saison 2021 terminée. Selon le New York Post, Michele Tafoya, qui fait des reportages secondaires pour Sunday Night Football de NBC, partira à la fin de l’année. Elle a travaillé en marge de l’émission NBC pendant 11 saisons.

Tafoya n’est pas apparue dans l’émission ces dernières semaines, mais NBC a déclaré que cela n’avait rien à voir avec son départ. NBC a déclaré dans un communiqué que Tafoya utilisait ses « semaines de congé des annonceurs » que chaque membre de l’équipe de diffusion reçoit. Tafoya devrait revenir sur la touche pour la diffusion de la semaine 15 entre les New Orleans Saints et les Tampa Bay Buccaneers.

NOUVEAU : C’est probablement ce que signifie l’apparition de Michele Tafoya sur « The View »https://t.co/CjVPgmheOH – Andrew Marchand (@AndrewMarchand) 15 décembre 2021

« Comme nous l’avons fait à plusieurs reprises, nous accordons à nouveau des semaines de congé à nos annonceurs SNF en 2021, et nous prévoyons de le faire bien à l’avenir », a déclaré un porte-parole de NBC à Andrew Marchand du New York Post. Comme mentionné par Yahoo Sports, Tafoya pourrait revenir au Sunday Night Football dans un rôle différent puisque le rapport indique qu’elle en a fini avec les reportages secondaires.

« Michele sera de retour sur la touche ce week-end. Comme nous l’avons fait à plusieurs reprises, nous donnons à nouveau des semaines de congé à nos annonceurs en 2021, et nous prévoyons de le faire bien à l’avenir. Les semaines de congé de Michele – qui ont été déterminées avant le saison – étaient toutes dans des villes froides après Thanksgiving, et son dernier week-end de congé cette saison a lieu le 2 janvier à Green Bay. Toute autre spéculation sur son congé est manifestement fausse », a répondu NBC Sports, selon Fox News.

Il y a des spéculations selon lesquelles Tafoya laisse son rôle de côté en raison de ses remarques sur The View. Elle est apparue dans l’émission le 3 novembre et a eu un débat sur l’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, qui était à peu près au moment où sa série limitée Colin dans Back and White a fait ses débuts sur Netflix.

« Beaucoup d’équipes l’ont essayé, je vais vous le dire, je connais aussi mon truc à ce sujet », a soutenu Tafoya, selon Awful Annoncing. « Il n’a pas tout perdu, en fait, je dirais qu’il a beaucoup gagné, un leader du mouvement, une série Netflix, il a des soutiens Nike. » Tafoya, 56 ans, a rejoint NBC Sports en 2011, en remplacement d’Andrea Kremer. Elle travaillait auparavant pour ESPN et ABC où elle appelait les matchs de la NFL et de la NBA.