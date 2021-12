Le meilleur lancer de la nuit de Tom Brady détruit la tablette Microsoft

Après avoir lancé une interception au quatrième trimestre pour sceller une défaite 9-0 contre les Saints dimanche soir, le quart-arrière de Tampa Bay Tom Brady a réussi à se connecter avec une tablette Microsoft Surface, la détruisant absolument. La défaite était le premier blanchissage de Brady en 15 ans, selon CBS Sports.

Brady rejoint un illustre groupe d’abuseurs de Surface qui comprend Aaron Rogers, Johnny Manziel et l’ancien patron Bill « Je n’en peux plus » Belichick, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les tablettes Surface ont subi des abus réguliers depuis leur introduction lors de la saison NFL 2014, après que Microsoft est devenu le fournisseur officiel de critiques d’images sur tablette pour les équipes pendant les matchs, remplaçant les photographies en noir et blanc utilisées depuis des décennies. Les tablettes étaient fréquemment appelées « iPads » dans les premières interviews d’après-match, bien que Microsoft ait payé des millions à la NFL pour les droits exclusifs de publicité et d’équipement. Et les premiers problèmes techniques et d’utilisation ont souvent fait que les tablettes Surface sont devenues des projectiles à grande vitesse entre les mains d’athlètes enclins à privilégier les injections d’hormone de croissance humaine par rapport aux vaccins.