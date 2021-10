Le meilleur, le pire et tout le reste (10/10/21 -10/17/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android mis en ligne sur le Play Store ou repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai une simulation d’entreprise vinicole, un nouveau jeu de tir à deux bâtons de haut en bas sur le thème de Tesla, un casse-tête amusant pour collecter du sucre, ainsi qu’un jeu WTF ridicule. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Cent jours

Couverture de la police Android: Plantez des vignes, lavez des barils et apprenez peut-être un peu dans cette simulation de vinification indépendante populaire

Celui-ci est pour vous tous les amateurs de vin. Hundred Days est une simulation de gestion indépendante qui a rencontré du succès sur PC et Stadia, et cette semaine, elle débarque sur Android. Il s’agit d’un jeu unique dans le sens où il y a beaucoup de connaissances partagées à l’intérieur, et donc vous accomplirez des tâches banales, comme laver des barils et planter des vignes. Le réalisme montre que les développeurs ont rempli ce jeu d’amour et, heureusement, le gameplay de gestion est solide. Le mode histoire est un peu faible car certains personnages sont déplaisants, mais il existe également un mode sans fin où vous pouvez mettre vos compétences en vinification à l’épreuve tout en ignorant les attitudes étranges des personnages trouvées dans le mode histoire.

Monétisation: 5,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Tesla Force

Tesla Force est un jeu de tir à double bâton descendant, et c’est la suite de Tesla vs Lovecraft de 10 tonnes. Comme on peut s’y attendre d’une suite, Tesla Force offre un gameplay élargi, de nouveaux ennemis et des graphismes améliorés. Le gameplay est agréable en courtes rafales, bien que des sessions prolongées mettent en évidence le gameplay grincheux. Néanmoins, il s’agit d’une version mobile, et comme il s’agit d’un jeu facile à prendre en main et à jouer, c’est un titre facile à recommander cette semaine, surtout si vous aimez les jeux de tir roguelike simples.

Monétisation: 5,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Jeu de sucre

Bart Bonte est surtout connu pour sa série colorée de casse-tête logique, et Sugar game est le dernier titre du développeur. C’est un jeu de puzzle occasionnel, donc un départ pour Bart, mais il offre beaucoup de plaisir lorsque vous remplissez des tasses avec autant de sucre que possible. Au fur et à mesure que vous progressez, les choses deviennent plus difficiles mais jamais trop compliquées. Ceci est un jeu de puzzle relaxant. Les publicités sont incluses, mais vous pouvez payer 2 $ pour les supprimer via un seul achat intégré. Tout autour, le jeu Sugar est un titre agréable qui ne fait pas sauter la banque, et vous pouvez jouer à tout cela gratuitement (avec des publicités) si vous manquez d’argent cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 1,99 $ pièce

Kitty Q

Le chat de Schrödinger est une expérience de pensée créée pour illustrer le paradoxe de la superposition quantique, où un chat existe à la fois vivant et mort. Alors bien sûr, quelqu’un a créé un jeu sur ce thème, et c’est un jeu éducatif totalement gratuit. Il contient 20 faits scientifiques sur la physique quantique, et il est indéniable que l’art est adorable. Donc, si vous cherchez à passer du temps tout en apprenant éventuellement quelque chose sur la mécanique quantique, alors Kitty Q vaut vraiment le détour.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Tycoon Yerba Mate

Yerba Mate Tycoon est une simulation d’entreprise où vous développerez une entreprise de production de yerba mate en personnalisant les saveurs de votre thé. Il s’agit d’une version gratuite, et il n’y a pas de publicités ni d’achats intégrés. Donc, si vous recherchez une simulation d’entreprise amusante et totalement gratuite, Yerba Mate Tycoon est une option fantastique cette semaine.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Un Blob et sa Boîte

Les plates-formes de précision ont tendance à être assez difficiles, et cela est vrai pour A Blob et sa boîte. Les graphismes pixel-art sont superbes, et même si le gameplay de plate-forme est difficile. Pensez à Sokoban mélangé à un jeu de plateforme et vous vous en rapprochez. Il s’agit d’une version premium à 0,99 $, mais si vous souhaitez jeter un coup d’œil sans dépenser un centime, une version gratuite financée par la publicité est également disponible.

Monétisation: 0,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

Hockey sur glace

Ice League Hockey est une version en accès anticipé, et elle provient de Koality Game, un développeur qui propose déjà quelques jeux de sport de style classique. Bien sûr, Ice League Hockey est conçu d’après les classiques de l’ère NES, apportant avec lui un mode d’exposition et d’entraînement, avec un mode saison et carrière prévu pour l’avenir. Donc, si vous recherchez une saveur 8 bits à l’ancienne dans vos jeux de sport, Ice League Hockey est un choix solide.

Monétisation: gratuit / pas de pub / pas d’IAP (encore)

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Freiner loin

Brake Away est un jeu de puzzle simple et minimal où vous contrôlerez plusieurs voitures dans le but de ne pas les faire s’écraser. Ces voitures parcourent la piste à leur propre rythme, donc l’objectif principal est de microgérer leur vitesse afin qu’aucune collision ne se produise. Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnerez de la monnaie dans le jeu qui peut être utilisée pour débloquer de nouveaux véhicules et pistes, ce qui constitue la boucle de jeu principale. Heureusement, le jeu est monétisé de manière appropriée, donc si vous souhaitez jeter un coup d’œil, il n’y a aucun mal à vérifier Brake Away.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 2,99 $

Odyssée du basket

Le créateur de Golf Odyssey a un nouveau jeu appelé Basketball Odyssey, et il joue de la même manière, mais avec un thème de basket-ball au lieu de golf. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu de tir de projectile occasionnel, couler vos tirs est tout sauf facile. Les commandes ne sont pas géniales, mais on dirait que cela a été fait exprès pour créer un défi, bien que le résultat soit le même, des commandes ternes. Heureusement, le jeu est monétisé de manière appropriée, et vous pouvez donc payer pour supprimer les publicités ennuyeuses du titre via un achat intégré (4,99 $). Pourtant, les commandes impitoyables signifient qu’il n’y a pas beaucoup de plaisir à avoir à moins que vous ne soyez vraiment déterminé à maîtriser un jeu aussi simpliste mais difficile.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 8,49 $

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

CHATS & SOUPE

Bien sûr, Cats & Soup peut ressembler à un adorable jeu de cuisine et de décoration, mais il regorge d’annonces liées à une progression plus facile. Si vous ne regardez pas les publicités, vous devrez travailler lentement, le tout pour obtenir suffisamment de fonds pour acheter des décorations pour votre ville de chats qui fabrique de la soupe. Fondamentalement, il s’agit d’un jeu inactif qui est super grincheux, mais il peut être relaxant de jouer si vous ne craignez pas d’avancer à un rythme acceptable, tout cela grâce au rythme lent du jeu et à son art adorable. Assurez-vous simplement de faire attention à tous ces achats in-app coûteux.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 84,99 $

Jeu WTF de la semaine

Des titres qui vous font dire « WTF »

La seconde où j’ai vu Ragdoll Fall, je savais que ce serait un jeu WTF parfait pour la rafle de cette semaine. Le but, semble-t-il, est de tomber le plus catastrophique possible des immeubles de grande hauteur. Le fait est que c’est l’un des jeux les plus fous auxquels j’ai même eu le déplaisir de jouer, et donc chaque scène où vous vous cassez les os est un fouillis de graphismes low-poly qui sont mal animés. Même toucher le sol ne semble pas convaincant, comme si vous flottiez toujours dans les airs. Vraiment, Ragdoll Fall est un spectacle à voir qui vous laissera perplexe sur la façon dont tout ce qui peut être fait de si mauvais. IE, une version WTF parfaite.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

