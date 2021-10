Le meilleur, le pire et tout le reste (10/3/21 -10/10/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un choix agréable et profond de votre propre aventure, une version de test pour un jeu de rythme Hatsune Miku et l’adaptation numérique d’un jeu de cartes de construction de deck populaire. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Voleur à vapeur

Steam Highwayman est un jeu basé sur du texte, choisissez votre propre aventure où vous choisirez votre chemin à travers un monde inspiré du steampunk. L’accent est mis sur le gameplay RPG, donc lancer les dés est une condition préalable. Vous pouvez même acheter des articles dans les magasins, ce qui en fait un jeu agréable qui offre un tas de mécanismes en dehors du jeu typique de choisir votre propre jeu d’aventure. Pour le prix, vous ne pouvez pas vous tromper si vous aimez les jeux d’aventure remplis de traditions et de construction de mondes.

Monétisation: 4,49 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Hatsune Miku : scène colorée !

Hatsune Miku: Colorful Stage est une version de test sur le thème de la célèbre banque de voix du logiciel Vocaloid, et comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’un jeu de rythme. Comme il est en test jusqu’au 19 octobre, vous avez quelques semaines pour le vérifier, et c’est maintenant le meilleur moment pour le tester avant qu’il ne soit bourré d’achats intégrés. La moitié de l’histoire du groupe est jouable, donc beaucoup de contenu est absent, mais encore une fois, il s’agit d’une version de test, alors assurez-vous de limiter vos attentes. Ce qui est offert n’est qu’un avant-goût de ce qui viendra plus tard, parfait pour un week-end.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Domination

Dominion est une adaptation numérique du jeu de cartes physique de construction de deck qui porte le même nom. Il s’agit d’un jeu qui prend en charge 2 à 6 joueurs et vous pouvez jouer via une connexion réseau. De plus, il existe un mode pass-and-play, ainsi qu’un mode solo, où vous pouvez apprendre les ficelles du métier contre l’IA. Il existe également treize extensions facultatives disponibles via des achats intégrés, ce qui signifie qu’il y a une cargaison de contenu lorsque vous en avez assez de la campagne initiale. Comme toutes les adaptations sur table, il y a beaucoup à apprendre ici, donc ce n’est pas un titre facile à prendre et à jouer, et l’art laisse beaucoup à désirer.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 3,99 $ à 9,99 $

Kemco produit toujours des RPG génériques sur le Play Store après toutes ces années, et RPG Infinite Links est la dernière version à recevoir une traduction en anglais. Il s’agit de la version premium, bien qu’il existe également une version gratuite. Les deux contiennent des achats intégrés, mais comme tous les jeux Kemco, ces achats sont pour la plupart inutiles. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un RPG au tour par tour, et ce sera votre travail de sauver vos amis ainsi que le monde entier d’une conspiration croissante.

Monétisation: 7,99 $ / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

École d’abattage

Slaughter School est un jeu de mystère d’ingénierie sociale typique de Werewolf et de ses nombreux clones, bien qu’il s’agisse d’une expérience solo et qu’il manque de directions cohérentes, vous feriez donc mieux de savoir comment jouer. C’est une sorte de remasterisation, vu qu’il s’agit d’une version améliorée de Slaughter Horse avec de nouveaux graphismes et une IA améliorée. Bien que des publicités soient présentes, elles ne jouent qu’à la fin des tours, elles sont donc principalement non intrusives. Bien qu’il serait bien de voir un moyen de payer pour supprimer ces publicités, au moins elles ne gênent pas.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Manager Football 2022

Soccer Manager 2022 vient de Soccer Manager Ltd, un studio qui poursuit clairement les traces de Sega avec une série de gestion de football. Jusqu’à présent, les critiques ne sont pas bonnes, car le jeu est extrêmement buggé, ce qui est étrange puisque ces types de jeux sont simplement des mises à jour des anciennes versions sous de nouvelles listes, publiées chaque année. Il semblerait également que certains des bugs du jeu de l’année dernière soient également présents, prouvant ainsi mon point que la version 2022 est la même que celle de 2021. Il propose simplement une liste mise à jour et quelques nouveaux modes. Et si cela ne suffit pas, le jeu est également payant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 89,99 $

Chess Clash – Jouez en ligne

Chess Clash est la dernière version de Miniclip, et même s’il s’agit d’un simple jeu d’échecs, il regorge d’achats intégrés, illustrant précisément pourquoi ce jeu a été développé. Comme il s’agit d’une nouvelle version multijoueur, la plupart des matchs sont contre des bots (il n’y a pas encore de base de joueurs) bien qu’il s’agisse d’une réédition d’un jeu plus ancien. Une occasion parfaite pour insérer plus de publicités dans le titre, ce qui est exactement ce que Miniclip a fait.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Sky Warriors : Combat d’avions

Sky Warriors ressemble certainement à un jeu de combat de vol de qualité, mais malheureusement, il est gratuit, rempli d’achats intégrés, sans parler des minuteries et de tous les autres jeux F2P mobiles indésirables pour lesquels ils sont connus. Il n’y a pratiquement pas de contenu, tout tourne autour du PvP, et comme le jeu est nouveau, vous vous battez surtout contre des bots. L’avancement est lent et dépend entièrement des minuteries, c’est pourquoi les mécanismes de paiement pour gagner sont pleinement en vigueur si vous souhaitez avancer à un rythme acceptable. Dans l’ensemble, c’est un joli jeu de combat aérien ruiné par la cupidité.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Aller en grand! Exploit. Godzilla contre Kong

Quelqu’un devrait probablement laisser le développeur de Go BIG ! Exploit. Godzilla vs Kong sait que le film Godzilla vs. Kong est sorti en vidéo il y a sept mois. En retard à la fête est un euphémisme. Comme prévu pour toute version de marque, ce bagarreur regorge d’achats intégrés, et c’est parce qu’il s’agit d’un jeu de gacha. Vous pouvez débloquer des personnages avec la devise du jeu que vous gagnez en jouant, mais payer en espèces pour vos monstres est encouragé, grâce à l’horrible grind.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Clash de la NFL

D’une manière ou d’une autre, Nifty Games a sécurisé l’accès à la licence NFL, et NFL Clash propose donc plus de 120 joueurs NFL connus jouant sous leurs marques d’équipe. Plus ou moins, il s’agit d’un jeu de gestion rapide dans lequel vous constituerez votre équipe pour ensuite disputer des matchs de 5 minutes contre d’autres joueurs. Il s’agit d’une version gratuite, et comme le jeu tourne autour du PvP, il regorge d’achats intégrés, dont certains offriront un avantage aux joueurs payants. Après tout, personne n’obtient les droits sur la licence NFL gratuitement, donc Nifty Games veut assurément récupérer les coûts, et donc NFL Clash est payant pour gagner. De plus, les graphismes puent. NFL Clash n’est pas meilleur qu’un jeu flash de mauvaise qualité, ce qui rend la monétisation lourde si risible.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Équipement final

Final Gear est présenté comme un RPG stratégique, mais il s’agit en réalité d’un jeu de gacha rempli de waifus à collectionner, avec l’avantage supplémentaire de placer ces waifus dans un assortiment de mechs que vous utiliserez au combat. Il s’agit d’une version gratuite, et elle regorge donc d’achats intégrés qui seront utiles pour acheter les waifus que j’ai mentionnés. Jusqu’à présent, le jeu plante beaucoup, l’art est animé de manière rigide, mais les robots ont l’air cool. La tâche est lourde et le jeu en ligne est payant. Dans l’ensemble, c’est tout ce que vous attendez d’un jeu de gacha gratuit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Artisanat du château – Guerre mondiale

Castle Craft est décrit comme un jeu de stratégie PvP, mais c’est vraiment un clone de Clash Royale. Jusqu’à présent, l’équilibrage est loin, où les nouveaux joueurs sont jumelés à des pays de Galles chevronnés, ce qui explique sûrement les achats in-app coûteux du jeu. C’est vrai, Castle Craft est payant, ce qui n’est guère surprenant pour un jeu mobile sans nom. Il n’y a tout simplement aucun moyen d’avancer à un clip acceptable si vous jouez gratuitement, et comme tout le jeu est construit autour du PvP, cela signifie que vous ne vous amusez pas la plupart du temps.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 104,99 $

Horror Brawl: Terror Battle Royale

Horror Brawl: Terror Battle Royale vient de Keplerians Horror Games, un studio qui propose des jeux effrayants. Comme vous pouvez le voir par le titre, Horror Brawl est un jeu de bataille royale. Fondamentalement, c’est un clone de Quinzaine, offrant des graphismes similaires aux dessins animés, mais il n’y a pas de bâtiment. Ce qui est bien, c’est que le thème de l’horreur est approprié pour Halloween, bien que le titre regorge d’achats intégrés. Au moins, il semble que la plupart des articles du magasin soient cosmétiques. Pourtant, la cupidité est très évidente, et vu qu’il s’agit d’un développeur qui propose aux enfants des jeux d’horreur de mauvaise qualité, il y a quelque chose de très rebutant dans la façon dont ce jeu est monétisé. La dernière fois que j’ai regardé, les clones génériques de Quinzaine valent rarement 119,99 $ en IAP.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,49 $ à 119,99 $

Quiz de luxe

Etermax est surtout connu pour ses jeux Trivia Crack, avec un catalogue entier qui tourne autour de trivia, il n’est donc pas surprenant de voir que sa dernière version est aussi un jeu de trivia. Ce titre particulier se joue un peu comme un jeu de société, où vous lancerez des dés pour vous déplacer le long du chemin du plateau, tout en répondant à des questions de trivia. Malheureusement, le principal mécanisme d’avancement consiste à parier sur vos chances de répondre correctement aux questions, ce qui met un frein aux achats intégrés de 20 $ du jeu, qui sont pratiques pour acheter plus de devises. C’est du jeu sans aucun moyen de retirer vos gains du système, ce qui est en fait pire que le jeu. Le jeu est également bourré de publicités ennuyeuses. Tout autour, Trivia Deluxe est le pire du pire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 19,99 $

