Le meilleur, le pire et tout le reste (11/14/21 -11/21/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un fantastique jeu de puzzle en perspective, un clone PUBG sur le thème Final-Fantasy et un délicieux coureur sans fin. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Moncage

Couverture de la police Android: Le casse-tête intelligent Moncage est maintenant disponible sur Android

Moncage est un jeu de puzzle unique où vous allez aligner des images pour résoudre des énigmes. Chaque côté d’un cube offre des images différentes, et c’est grâce aux changements de perspective lors de la rotation de ce cube que vous pouvez aligner certaines de ces images pour résoudre les énigmes du jeu, c’est ainsi que vous avancez. Le but est de collecter des images de vos énigmes résolues, révélant l’histoire du jeu. Les commandes tactiles fonctionnent bien, et bien qu’il n’y ait pas de support de contrôleur, cela n’est pas nécessaire car il s’agit d’un jeu conçu autour de la rotation d’un cube au milieu de votre écran, ce qui fonctionne mieux avec le toucher. Mieux encore, le gameplay est difficile, vous ne le battrez donc pas en une seule séance. Une réflexion sera nécessaire. Tout autour, Moncage est un excellent casse-tête premium pour mobile, alors ne le manquez pas.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Guerriers fous

Crazy Warriors est un petit coureur sans fin amusant où les scènes changent au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez donc commencer en tant que super-héros tirant sur des méchants, mais vous passerez ensuite à un surfeur tirant sur des sirènes. Ces transitions se produisent continuellement, et comme la plate-forme est impliquée, vous devrez chronométrer vos transitions, ce qui peut rapidement devenir difficile. Il s’agit d’une version gratuite qui contient des publicités et des achats intégrés, mais le seul IAP peut être utilisé pour supprimer les publicités du jeu (1,99 $), ce qui est toujours apprécié.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 1,99 $ pièce

Projet Gaïa

Gaia Project est une adaptation numérique d’un jeu de société physique du même nom. C’est un jeu sur la terraformation, et comme la plupart des jeux de table, c’est compliqué. Les personnes expérimentées dans le jeu physique sont clairement le public cible, bien que le jeu fasse un bon travail en enseignant les bases. Comme prévu, les commandes tactiles sont dans le mélange, et elles fonctionnent assez bien, bien que l’interface utilisateur puisse parfois sembler maladroite. Mais comme je l’ai dit, c’est un jeu compliqué, donc une interface utilisateur maladroite est plus que probablement inévitable. Néanmoins, si vous aimez la version physique, vous apprécierez cette version.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

FFVII Le premier soldat

Couverture de la police Android: Ce jeu de tir Final Fantasy Battle Royale que vous n’avez jamais demandé est maintenant disponible

Square Enix a eu la brillante idée de créer un clone PUBG avec un skin Final Fantasy, et le résultat est Final Fantasy VII The First Soldier. Le jeu en lui-même est bien. Il se joue comme la plupart des autres batailles royales, bien que Square ait ajouté quelques ajustements à la configuration typique. pendant que vous jouez. Les performances sont bonnes, bien que la fréquence d’images soit plafonnée à 30 images par seconde et que les commandes tactiles fonctionnent suffisamment bien pour obtenir des éliminations lors de vos déplacements. La monétisation est là-haut, mais le magasin est principalement rempli de cosmétiques puisqu’il s’agit d’un battle royale. Alors oui, si vous cherchez une nouvelle bataille royale à jouer, Final Fantasy VII The First Soldier offre un bref répit par rapport aux jeux les plus populaires, bien que je doute que cela dure assez longtemps pour usurper PUBG ou Fortnite.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 79,99 $

Ghostbusters Afterlife : Scare

Il y a un nouveau film Ghostbusters, et c’est donc le jeu de liaison qui sert à double usage. Premièrement, c’est essentiellement une publicité pour le film. Deuxièmement, il est monétisé malgré le gameplay et les graphismes décontractés. Il s’agit d’un jeu de réalité augmentée, vous aurez donc besoin d’un bon éclairage pour jouer (ce qui rend cela exaspérant de jouer à l’intérieur car il est impossible de scanner votre environnement dans un faible éclairage), et comme il n’y a que deux épisodes gratuits, vous devrez payer pour débloquer le reste du contenu du jeu. Cinq dollars vous rapporteront la première saison, bien que ce soit une grosse demande pour un jeu AR interactif qui ne fonctionne pas très bien à l’intérieur, en particulier pour un jeu sur le thème des fantômes, qui ont tendance à traîner dans des environnements effrayants qui sont rarement bien éclairés. L’ensemble de la conception de ce jeu AR (le fait qu’il nécessite beaucoup d’éclairage) est contre-intuitif par rapport au thème effrayant de Ghostbusters. Heureusement, jouer à l’extérieur est beaucoup plus gérable.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 0,99 $ – 4,99 $

JUMANJI : Le retour de la malédiction

Maintenant que nous avons examiné un lien avec Ghostbuster à faible effort, il est temps de découvrir une autre version de marque. Comme vous pouvez le deviner, ce jeu a pour thème le film Jumanji, mais pas les nouveaux. Oh non, c’est un jeu sur le thème du film de 1995, comme s’il était en fait basé sur ce film de 26 ans, ce qui est bien sûr étrange. À la base, il s’agit d’un jeu de société multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, disponible pour 3 $. Malheureusement, vous n’avez qu’un avant-goût du contenu pour ces 3 $, car l’objectif de cette version est de vendre le pass d’extension, qui est de 27,99 $ (oui, vous avez bien lu). Eh bien, ils vendent la promesse d’un contenu étendu ; ça n’existe pas encore. Et c’est exactement pourquoi ce jeu se trouve dans la section moyenne, la monétisation semble minable et le contenu fourni est fin comme du papier. Les critiques mitigées sur Steam ne sont pas fausses. Le jeu est ennuyeux.

Monétisation: 2,99 $ / pas de publicité / IAP 27,99 $ pièce

HeroQuest – Application compagnon

Ceci est une application compagnon pour HeroQuest, un jeu de société physique de Hasbro. Ainsi, même si cette application n’est pas un jeu, elle est utilisée pour en jouer un. Essentiellement, cette application fonctionne comme le maître du donjon, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des instructions de quête commentées, à des effets sonores et à une atmosphère générale de donjon diffusée par les haut-parleurs de votre téléphone / tablette. Il y a même un tutoriel pour les nouveaux joueurs, que j’aurais pu utiliser quand j’étais enfant quand j’ai essayé de jouer dans les années 1990. Donc, si vous cherchez à entrer dans la nouvelle version physique de HeroQuest, alors vous devriez absolument envisager d’installer cette application compagnon.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

L’aventure de Kumu

Newland Canada a deux jeux très similaires cette semaine, et les deux sont en accès anticipé. Le premier s’appelle Kumu’s Adventure, et c’est un RPG roguelite qui propose des combats tactiques au tour par tour. Malheureusement, le jeu suit les mécanismes de tous les autres RPG gratuits, c’est pourquoi l’accent est mis sur la construction de base, bien que cela fonctionne grâce à un gameplay inactif. Le jeu est actuellement en phase de test bêta et des commentaires ont été demandés, bien que les prix actuels des achats intégrés mettent certainement un frein à ce titre, car l’argent est clairement déjà un objectif principal avant même que le jeu ne soit terminé. Il est également inquiétant de voir le développeur travailler sur un titre différent qui semble très similaire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

L’arène de Kumu

Le deuxième titre de Newland Canada en version bêta cette semaine est Kumu’s Arena, et il offre visiblement un gameplay similaire à celui de Kumu’s Adventure. Au lieu du gameplay de construction de base inactif trouvé dans Kumu’s Adventure, ce titre se concentre davantage sur le combat tactique au tour par tour. Bien sûr, il doit y avoir un crochet pour que les gens continuent à jouer et à dépenser de l’argent, et vous collecterez donc des héros dans cette version. Malheureusement, le jeu est aussi mal monétisé que le précédent, montrant encore une fois où se trouvent les priorités du développeur.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Pure Sniper : Tir au pistolet de la ville

Pure Sniper: City Gun Shooting est la dernière version de Miniclip, et tout comme le reste de son catalogue, il s’agit d’une saisie d’argent. C’est pourquoi un tel jeu de tireur d’élite générique est rempli d’un tas d’achats et de publicités intégrés. L’avancement est lent, mais bien sûr, vous pouvez payer des sommes interminables pour acquérir l’équipement dont vous avez besoin, ce qui est tout l’intérêt de cette version, pour aspirer votre temps ou votre argent. Après tout, le PvP a été inclus pour une raison : opposer les joueurs gratuits aux joueurs payants afin que les deux dépensent plus d’argent.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Slash & Roll : Raids de guilde en direct

Il s’agit d’un jeu de dés axé sur le PvP, mais comme il est nouveau et que peu de joueurs y jouent, vous jouerez principalement contre des bots. Ajoutez en plus que le jeu contrôle les jets de dés et que l’équilibrage semble loin. Donc, en tant que jeu PvP basé sur une guilde, il échoue, et une fois que vous jetez un œil à la monétisation, il est facile de comprendre pourquoi. Le gameplay n’a jamais été au centre de nos préoccupations ; c’était toujours de l’argent, et devinez quoi, vous devez offrir une tranche de plaisir si vous vous attendez à ce que les gens gaspillent de l’argent sur votre boîte de skinner.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,49 $ à 119,99 $

Jeu WTF de la semaine

Des titres qui vous font dire « WTF »

Burn’Em’All

Avez-vous déjà eu un de ces jours où vous avez envie de brûler le monde ? Non, moi non plus, mais je parie qu’il y a quelques malades parmi vous, et ce jeu WTF est fait pour vous. Le but de Burn’Em’All est, bien sûr, de brûler tout le monde dans le jeu, ce que vous ferez en encerclant votre proie avec la traînée de feu que vous laisserez dans votre sillage. C’est une configuration simple pour ce qui est clairement un jeu occasionnel, mais c’est le thème ici qui en fait une version WTF parfaite. Je veux dire, vraiment, il y a quelque chose d’un peu étrange dans le thème d’un jeu autour de groupes de personnes brûlées vivantes. Prendre plaisir!

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

