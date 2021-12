Le meilleur, le pire et tout le reste (12/12/21-12/19/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai le port mobile pour Alien : Isolation. Le lancement d’un jeu de plateforme basé sur le son. Et la sortie d’un jeu de combat de chars premium. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Extraterrestre : isolement

Couverture de la police Android: Alien: Isolation est un exemple fantastique de la façon de porter correctement un jeu de console sur mobile

Il est rare que je m’extasie sur une version mobile, mais Feral Interactive est l’un des rares éditeurs dont je sais qu’il offrira quelque chose de valable. Et garçon ont-ils livré avec la sortie d’Alien: Isolation. C’est le même studio qui a porté la version Switch en 2019 et voyant que le port était exceptionnel, il y avait beaucoup d’espoir pour la version mobile. Sans aucun doute, Alien : Isolation sur mobile est excellent. Les contrôleurs sont pris en charge, ainsi que les sauvegardes dans le cloud et le jeu hors ligne. Les sept DLC sont inclus et le prix est inférieur à celui de toutes les autres versions disponibles. Il n’y a aucun moyen de contourner cela; c’est un port fantastique qui est disponible à un prix raisonnable. Si vous n’avez pas encore joué à Alien : Isolation, c’est vraiment génial sur mobile.

Monétisation: 14,99 $ / aucune publicité / aucun IAP

Applaudissements à une main

One Hand Clapping est un jeu de plateforme 2D, ce qui est tout à fait normal, mais il est associé à un mécanicien de chant décalé. Considérez donc cette version davantage comme un jeu de rythme, car vous devrez utiliser votre mélodie, votre rythme et votre harmonie à votre avantage pour terminer ce titre. Les contrôleurs sont pris en charge, mais vous devez toujours chanter pour résoudre les énigmes car il s’agit d’un mécanisme principal. Mieux encore, il s’agit d’une version premium, ce qui signifie qu’un gameplay agréable est en effet au centre de l’attention. Donc, si vous cherchez quelque chose d’un peu différent ce week-end, peut-être que One Hand Clapping comblera ce créneau.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Réservoirs infinis WW2

Atypical Games propose pas mal de titres de qualité sur mobile, avec des jeux comme Sky Gamblers et Radiation City. Il s’agit d’un développeur qui se concentre sur les versions premium, et Infinite Tanks WW2 est le dernier titre du studio. Il s’agit également d’une version premium, c’est donc l’un des rares jeux de combat de chars mobiles qui n’est pas rempli d’achats in-app sans fin. Infinite Tanks WW2 prend en charge les matchs en ligne 7vs7, ce qui est assez robuste pour un jeu mobile, et il existe même quelques modes parmi lesquels choisir, tels que King of the Hill, Capture the Bases et Team Deathmatch. Mieux encore, vous pouvez jouer seul ou en ligne, vous pouvez donc facilement vous entraîner par vous-même jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour affronter de vrais joueurs. Pour 5 $, ce n’est pas trop mal.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Le gars qui dort

Sleepin’ Guy est probablement mieux connu sous le nom de Suicide Guy: Sleepin’ Deeply, mais je suppose que quelqu’un n’aimait pas le titre OG, et donc la réédition du port mobile s’appelle maintenant Sleepin’ Guy, qui ne ‘ t porter des connotations douteuses. Il s’agit d’un jeu de réflexion où vous ferez de votre mieux pour réveiller le protagoniste de ses rêves, et comme vous pouvez le deviner, cela crée des situations amusantes pendant que vous résolvez les énigmes physiques du jeu. Sleepin’ Guy est une version premium. Il n’y a pas de publicités ni d’achats intégrés, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et ce que vous obtenez est un casse-tête indépendant agréable qui offre un thème amusant et décalé.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Simulateur de conduite de luxe

Si vous aimez les beaux coureurs, alors vous voudrez essayer Deluxe Driving Simulator. Le jeu est d’abord apparu sur mon radar grâce à un article sur Reddit, et même s’il existe de nombreux flips d’actifs qui se ressemblent quelque peu, il est clair que ce développeur est allé au-delà des graphismes de cette version. Dire que les voitures sont superbes est un euphémisme. Vous pouvez jouer gratuitement ou prendre le mode carrière, il y a donc un bon contenu à explorer au-delà de la conduite des cartes, bien qu’il soit intéressant de noter qu’il n’y a actuellement aucun moyen de supprimer les publicités du titre.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Arène de tennis

Tennis Arena est le dernier jeu de tennis de Helium9 Games. Cette fois-ci, au lieu d’un thème des années folles, les choses sont entrées dans les temps modernes. Les commandes sont toujours basées sur le balayage et elles fonctionnent très bien, avec des animations fluides et une prise en charge du paysage et du portrait. Bien que la monétisation ne soit pas excellente, avec des packs de pièces et un abonnement de saison à vendre, il semblerait que la plupart des articles soient cosmétiques, donc au moins il n’y a aucun moyen de payer pour un coup de pouce, c’est pourquoi j’ai placé le titre dans la meilleure section, c’est un plaisir de jouer, et la monétisation reste à l’écart.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 59,99 $

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Shock Troopers ACA Neo Geo

SNK a récemment publié quelques titres Neo Geo sur le Play Store, et ceux-ci font partie de la série Arcade Archives Neo Geo. Shock Troopers est le dernier à débarquer sur le magasin, et comme les jeux précédents, il est en pilier grâce au ratio original de 4:3. Bien sûr, il s’agit d’un jeu de tir d’arcade classique, ce qui signifie qu’il est incroyablement difficile. Bien qu’elles conviennent pour certains jeux occasionnels, les commandes tactiles ne sont pas assez bonnes pour battre confortablement ce jeu. Heureusement, il existe un support de contrôleur, mais il est caché derrière une icône de cordon sur l’écran de démarrage pour une raison quelconque. SNK aurait pu utiliser une icône de contrôleur ou placer la bascule dans les paramètres de contrôle du jeu. Zut, il aurait pu énumérer le fait que le jeu offre un support de contrôleur dans la description du Play Store. Au lieu de cela, il y a une icône bien déguisée.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Linia super

Linia super est un jeu de puzzle minimal où vous alignez les couleurs affichées en haut de votre écran dans le bon ordre en traçant des lignes sur les motifs mobiles affichés sous votre objectif. C’est une configuration simple qui peut être difficile, d’autant plus qu’une minuterie est incluse avec le gameplay, ce qui signifie que vous avez une limite de temps pour résoudre chaque énigme. Bien que vous puissiez rapidement revoir les énigmes, le stress causé par la minuterie peut ne pas être pour tout le monde. Pourtant, c’est un casse-tête amusant qui est assez amusant en courtes rafales, même s’il serait certainement agréable de voir une option pour supprimer les publicités du jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Sea Pups – Le labyrinthe des pirates

Il s’agit d’un jeu simple qui offre des commandes difficiles, un peu comme QWOP. Je trouve ce type de configuration ennuyeux, mais au moins, vous pouvez exceller avec compétence si vous vous embêtez à vous entraîner. Pourtant, diriger votre navire est une leçon de frustration, et il est donc difficile de toucher vos ennemis alors qu’ils vous tirent dessus. Alors oui, il s’agit d’un jeu occasionnel, mais les joueurs occasionnels abandonneront probablement rapidement grâce aux commandes, ce qui soulève la question de savoir à qui ce jeu est destiné. Là encore, si vous aimez les jeux frustrants, vous serez comme chez vous.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

2047 GCC

Si vous aimez les jeux mal conçus qui vous imposent des didacticiels étendus parce que le gameplay est trop compliqué, alors vous adorerez 2047 CCG. Les graphismes et les animations sont réduits, et vous êtes instantanément entraîné dans un long didacticiel qui explique comment fonctionne ce jeu de cartes. C’est un effort paresseux, mais il est déjà monétisé. Étant donné que la version iOS contient encore plus d’IAPS, il va de soi qu’une plus grande monétisation est prévue pour la version Android. Alors oui, il est clair que ce jeu est conçu comme une saisie d’argent, et comme le jeu est totalement janky, je vous recommande de l’éviter à moins que vous ne soyez un fan inconditionnel de CCG.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 24,99 $ pièce

