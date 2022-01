Le meilleur, le pire et tout le reste (12/26/21-1/9/22)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs jeux Android mis en ligne sur le Play Store ou repérés par nous au cours des deux semaines précédentes. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai deux jeux de plateforme et un jeu de golf qui vaut vraiment le détour, parmi une solide liste d’autres titres de qualité. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux jeux Android notables sortis au cours des deux dernières semaines.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Où est Samantha ?

Where’s Samantha propose un style visuel similaire à Yoshi’s Woolly World, où vous explorerez un monde fait de laine. C’est un style graphique saisissant, et il correspond bien au thème du jeu, où vous remplissez le rôle de deux tissus tricotés qui se frayent un chemin à travers les étapes remplies d’énigmes du jeu. Vous pouvez échanger ces personnages à la volée, ce qui est un mécanisme principal pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu. Dans l’ensemble, il s’agit d’un jeu de plateforme solide qui fonctionne très bien sur mobile et qui devrait durer quatre ou cinq heures pour la plupart des joueurs. Mieux encore, vous pouvez essayer avant d’acheter, ce qui est toujours apprécié.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 3,99 $ pièce

mimelet

Mimelet est un autre jeu de plateforme qui a été lancé cette semaine, et il se joue de la même manière qu’un jeu Mario en 2D, où vous ferez une plateforme jusqu’à la fin d’une étape tout en sautant sur la tête des méchants et en évitant les obstacles. Les graphismes en pixels sont mignons, les commandes tactiles sont solides et la conception des niveaux est plutôt bonne. C’est un jeu auquel les enfants et les adultes peuvent jouer, et il est idéal pour les courtes sessions pendant les temps d’arrêt. Même quelques énigmes sont mélangées pour garder le gameplay frais pendant que vous vous frayez un chemin vers le succès.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 1,99 $ pièce

Golf vers le haut

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous croisiez Getting Over It avec une partie de golf ? Eh bien, ne vous demandez plus. C’est précisément ce que propose Golf Up. Il s’agit d’un jeu de golf qui consiste à frapper votre balle jusqu’au sommet de la scène. Bien sûr, de nombreux obstacles vous attendent. Bien qu’il y ait des publicités dans le jeu, vous pouvez payer pour les supprimer, ce qui en fait une version premium si vous le souhaitez. Heureusement, ce type de monétisation signifie que n’importe qui peut essayer avant d’acheter, et ils peuvent même terminer le jeu gratuitement s’ils ne craignent pas quelques publicités.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 1,99 $ pièce

Chasseur de tour : le procès d’Erza

Tower Hunter: Erza’s Trial ressemble beaucoup à un titre Metroidvania, et si vous n’avez pas lu la description du jeu, c’est plus que probablement ce que vous penseriez. C’est en fait un roguelike, et c’est assez superficiel, c’est pourquoi les critiques de Steam ne sont pas excellentes. Pourtant, les roguelikes et le jeu répétitif sont quelque chose pour mobile, vu que vous pouvez jouer n’importe où, et donc Tower Hunter: Erza’s Trial est beaucoup plus approprié sur mobile que sur PC. Voyant que le but est de passer vos journées au fur et à mesure que vous progressez lentement, vous en reviendrez tout au long de la journée. Bien que ce ne soit pas le meilleur Metroidvania roguelike, il est toujours agréable en courtes rafales si vous recherchez quelque chose de décontracté, et il est monétisé de manière appropriée.

Monétisation: 6,99 $ / contient des publicités / IAP 1,99 $ pièce

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

course serpent

Il s’agit d’un jeu simple où vous collecterez des passagers pendant que vous vous frayez un chemin à travers une autoroute apparemment sans fin. Le but est de rassembler le plus de passagers possible tout en évitant tous les obstacles. C’est une configuration incroyablement simple, mais il y a du plaisir décontracté à avoir. Heureusement, le jeu n’est pas encore monétisé, et il n’y a pas de publicité non plus, donc c’est gratuit d’y jeter un œil si vous cherchez un nouveau jeu casual dans lequel vous plonger.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

STARENA

STARENA est une version en accès anticipé de Lemon Jam Studio, et c’est en quelque sorte un jeu de boss, où vous affronterez de grands méchants dans des arènes afin de devenir un champion et un guerrier préféré des fans. Les commandes tactiles sont correctes, bien que le mouvement soit assez rigide, et grâce aux angles de l’appareil photo, il peut être difficile de toujours connaître votre position, ce qui signifie que vous manquerez quelques-uns de vos clichés. Bien sûr, STARENA est toujours un travail en cours, alors j’espère que le titre sera peaufiné davantage dans les mois à venir afin que les batailles du jeu soient moins une corvée. Même ainsi, le jeu est amusant malgré le fait qu’il soit clair qu’il n’est pas encore complètement terminé.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

CatLife : Chats BitLife

D’accord, donc CatLife: BitLife Cats est un reskin de DogLife – BitLife Dog Game, et comme le jeu DogLife contient également des chats (si vous avez Topdog), de nombreux joueurs pensent que le développeur double. Bien que cela puisse être le cas, CatLife est un titre assez fin à part entière, offrant un gameplay de simulation agréable basé sur du texte, tout comme DogLife, mais avec un thème de chat. De cette façon, si vous préférez les chats comme animaux de compagnie, vous pouvez sauter directement dans le titre qui vous intéresse. Alors que le développeur aurait pu simplement ajouter plus de chats à DogLife dans une mise à jour, un titre autonome est plus pratique si vous débutez dans la série.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 4,99 $

Avions de poche

Pocket Planes est un jeu plus ancien datant de 2012, mais il a une toute nouvelle liste pour une raison quelconque, et j’ai donc pensé que cela valait la peine de le souligner dans le résumé hebdomadaire des jeux d’AP. Alors oui, c’est un ancien jeu mobile, mais c’est toujours une nouvelle version. Comme on peut s’y attendre, le titre tourne autour de la gestion d’une entreprise aéroportuaire, passant d’une petite opération à un conglomérat mondial. Donc, si vous recherchez un souffle du passé, il semblerait que NimbleBit vous soutienne cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / IAP ?

Coup de pixel

VOODOO n’est peut-être pas l’éditeur le plus respecté, mais le studio parvient toujours à sortir quelques jeux qui ne sont pas mal du tout de temps en temps. Pixel Hit est l’un de ces jeux. Il combine les conjectures de Battleship avec la monopolisation stratégique des terres à la Risk, et bien qu’il s’agisse d’une affaire décontractée, il y a du plaisir à s’amuser. Oui, il y a des publicités, et oui, elles sont si fréquentes qu’elles sont ennuyeuses, mais vous pouvez payer pour les supprimer si vous pensez que le jeu en vaut la peine. Vous pouvez donc au moins essayer avant d’acheter pour voir précisément en quoi consiste Pixel Hit.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Robots de combat

Battle Robots est relativement similaire à CATS: Crash Arena Turbo Stars de Zeptolab, mais ce n’est pas aussi bon ou raffiné. C’est à prévoir d’une version en accès anticipé provenant d’un développeur indépendant, mais si vous aimez construire et combattre des robots, il y a toujours du plaisir à l’intérieur. Jusqu’à présent, le jeu est financé par la publicité, sans aucun achat intégré en vue. Cela peut changer à l’avenir, mais pour l’instant, vous n’aurez pas à vous soucier d’un jeu déséquilibré qui pousse vers les IAP, c’est donc le meilleur moment pour jeter un coup d’œil.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Mini-golf RPG

Nous avons la chance d’avoir deux parties de golf aujourd’hui, bien que Mini Golf RPG souffre de son système d’énergie forcée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas jouer beaucoup avant qu’on vous demande de payer ou d’attendre. Même si vous obtenez beaucoup d’énergie dès le départ, le potentiel d’abus est là. C’est une déception car le jeu est en fait assez bon, mélangeant le mini-golf 3D avec des batailles RPG 2D. Les publicités sont également incluses, mais il est facultatif de les regarder. Vraiment, il y a de quoi s’amuser, et l’équilibrage n’est pas si mal, même avec un système énergétique, mais vu que les IAP atteignent inutilement jusqu’à 100$ par article, la monétisation est un peu trop exagérée pour un jeu aussi simple. Il n’existe pas de jeu de golf qui nécessite une telle dépense, remettant en cause les priorités du développeur.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Charge de chars : Arène PvP en ligne

Tanks Charge est extrêmement similaire au jeu de chars de Herocraft Armor Age, c’est précisément pourquoi cette version ressemble à un titre d’il y a plusieurs années. Alors oui, au lieu de proposer quelque chose de nouveau, HeroCraft est déterminé à ressasser les anciennes versions sous de nouvelles listes. Ce qui est encore plus amusant, c’est que cette nouvelle version est remplie d’une monétisation épouvantable, soulignant clairement la volonté de Herocraft de nickeler et de soutirer ses clients avec les conceptions de jeux les plus paresseuses possibles.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Démoniaque

Demonborne est un RPG d’action gratuit qui est entré en accès anticipé. Les graphismes offrent un mélange de dessins chibi mignons avec l’obscurité d’un titre de type Diablo. Comme vous vous en doutez, vous passerez votre temps à fouiller des donjons à la recherche d’un butin épique. Le multijoueur est inclus, tout comme le jeu coopératif, ce qui signifie que vous pouvez vous lancer dans un jeu avec des amis. Malheureusement, la monétisation pue. Vous pouvez acheter de nouveaux équipements grâce à la devise, et vous pouvez acheter cette devise via une devise différente, en gardant les choses obscurcies pour des revenus maximum. De plus, l’interface utilisateur pue, c’est pourquoi le jeu vous oblige à suivre un didacticiel ennuyeux, afin que vous puissiez analyser l’interface utilisateur illisible. Tout autour, Demonborne est extrêmement grossier malgré le fait qu’il contient déjà un magasin d’argent et un laissez-passer de combat. C’est une saisie d’argent de bout en bout.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Traversée de l’île

Island Crossing est clairement un jeu conçu pour tirer parti de la popularité d’Animal Crossing. Non seulement cela ressort clairement du titre du jeu, mais tout son gameplay tourne autour de la construction et de la gestion de votre propre île, avec ses propres résidents. Bien sûr, X-Land a compris comment farcir un tel jeu avec des achats in-app sans fin, illustrant parfaitement que le jeu est conçu comme une saisie d’argent, ce qui explique les IAP exorbitants. Donc, même s’il s’agit d’une simulation de construction et de gestion qui offre des graphismes adorables, une couche de peinture sophistiquée qui rappelle un jeu bien meilleur ne signifie pas que ce titre vaut la peine d’être joué.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Mirage : horizon parfait

Même si Mirage:Perfect Skyline offre des graphismes exemplaires, c’est un gouffre financier total. Vous souhaitez rejoindre une guilde ? Ouvrez votre portefeuille. Vous voulez les éléments nécessaires pour avancer ? Ouvrez votre portefeuille. À peu près tout dans ce jeu nécessite de l’argent, et vous serez inondé de pop-ups essayant de vous vendre quelque chose en permanence. Le tout est pay-to-win, et c’est clairement par conception, ce qui en fait un titre facile à ignorer cette semaine, à moins que vous ne deviez absolument jouer à de beaux jeux qui sont cyniquement équilibrés contre vous.​​​​​​​​

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 104,99 $

Connaissez-vous une nouvelle application digne? Faites le nous savoir!

Si vous avez une candidature en tête pour le prochain numéro de la rafle, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à nous le faire savoir.

Important : il y a 2 conditions pour que l’application soit prise en compte, répertoriées ci-dessous.

la date de lancement de l’application ne doit pas remonter à plus de 2 semaines, elle doit être originale, révolutionnaire, bien examinée, intéressante, amusante, etc. – la crème de la crème

Maintenant, si et seulement si les exigences ci-dessus ont été satisfaites, envoyez un e-mail à cette adresse : oh.no.its.the@androidpolice.com.

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application serait présentée en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.

15 nouveaux jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (19/12/21-12/26/21)

Kero Blaster, Blast Waves, NAM-1975, et plus

Lire la suite

A propos de l’auteur

Matthew Sholtz (1760 articles publiés)



Matthew est un tatillon furieux et une sorte de grincheux (bien qu’amusant). Une personne qui porte un intérêt étrangement profond à Android et fait progresser l’état du jeu sur la plate-forme. Certains diront peut-être une tâche ridicule, mais c’est une tâche qu’il est prêt à entreprendre dans le confort de son fauteuil.

Plus de Matthew Sholtz