Le meilleur, le pire et tout le reste (19/12/21-12/26/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments allant du meilleur, à moyen, à médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un shoot them up à défilement horizontal, un roguelike agréable basé sur des pixels et la dernière version de Neo Geo ACA. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Kéro Blaster

Kero Blaster est un shoot them up à défilement horizontal, et les graphismes offrent un look rétro C64 qui correspond parfaitement au gameplay. Bien qu’il y ait quelques vibrations Contra, c’est un titre qui offre un sentiment similaire à celui de Cave Story. Le jeu est très linéaire, mais c’est bien de savoir exactement quel est votre objectif, et c’est de vous frayer un chemin à travers chaque étape. Donc, en ce qui concerne les tireurs mobiles à défilement horizontal, Kero Blaster contrôle bien et offre des tonnes de plaisir, ce qui en fait l’un des meilleurs run-and-guns sur la plate-forme.

Monétisation: 5,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

Explosion de vagues

Blast Waves est un jeu de tir roguelike agréable basé sur des pixels qui propose des centaines d’armes à collecter lorsque vous explorez les six biomes du jeu. Mieux encore, il s’agit d’une version premium disponible à un prix unique, avec des heures de jeu, le tout à bas prix. De plus, une fois que vous avez terminé le jeu, vous débloquez un nouveau mode dans lequel vous pouvez commander des troupes, ce qui donne aux joueurs quelque chose sur quoi travailler tout en prolongeant la longévité avec de nouveaux mécanismes qui changent le déroulement du jeu. Si vous êtes un fan de roguelikes et de tireurs, vous allez adorer Blast Waves.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

Personne : après la mort

Nobodies: After Death est la suite du jeu d’aventure Blyts Nobodies: Murder Cleaner. Comme prévu, Nobodies: After Death est aussi un jeu d’aventure, et ce sera toujours votre travail de couvrir les meurtres en résolvant des énigmes époustouflantes. L’art est agréable, la musique est appropriée, le gameplay est stimulant et l’histoire est folle. De quoi d’autre avez-vous besoin d’un jeu d’aventure ?

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

Espace RPG 4

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un RPG situé dans l’espace. En d’autres termes, c’est un jeu d’exploration spatiale où vous ne savez jamais ce qui vous attend. Vous pouvez jouer le rôle d’un pirate de l’espace, ou peut-être aimeriez-vous expédier des objets pour de l’argent facile. Le choix t’appartient. Bien que les graphismes ne soient pas les meilleurs et que l’interface utilisateur soit un peu en désordre, il y a beaucoup à explorer ici si vous êtes prêt à apprendre. Donc, si vous êtes un fan de jeux comme Starsector, alors vous voudrez essayer Space RPG 4.

Monétisation: 2,49 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Heure rose

Pink Hour est un autre jeu du créateur de Kero Blaster (en haut de la liste d’aujourd’hui), et c’est essentiellement une introduction au jeu complet, car il s’agit d’une courte expérience de la taille d’une bouchée. Considérez donc cela comme une démo pour Kero Blaster, et puisque Kero coûte 5,99 $, le fait que Pink Hour soit une version gratuite signifie que vous pouvez découvrir le gameplay de base du jeu payant sans avoir à débourser.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Ciel rose

Pourquoi offrir une expérience gratuite pour vendre aux gens sur votre nouveau jeu de plateforme premium alors que vous pouvez en offrir deux ? C’est vrai; Pink Heaven est un autre titre gratuit d’Active Gaming Media qui offre une petite expérience de ce que l’on peut trouver dans Kero Blaster. Alors oui, il s’agit d’un jeu court, mais comme il est gratuit, vous pouvez vous renseigner pour voir ce qui est proposé pour décider si vous souhaitez débourser 5 $ pour Kero Blaster. Pas trop mal.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

NAM-1975 ACA NEOGEO

SNK est clairement déterminé à sortir ses jeux Neo Geo ACA sur mobile, donc NAM-1975 est le dernier jeu Neo Geo à arriver sur Android cette semaine. NAM-1975 est ce qu’on appelle un jeu de galerie de tir, où vous contrôlez un tireur sur une plate-forme tirant sur des ennemis placés devant grâce à une astuce graphique en perspective. Ainsi, vous pouvez vous déplacer d’avant en arrière, tout en tirant sur les ennemis qui dansent sur votre écran. Considérez-le comme un croisement entre un jeu d’armes légères et un run-and-gun à défilement horizontal. Bien que les commandes tactiles ne soient pas très bonnes, le jeu prend en charge les contrôleurs filaires en appuyant sur une icône de cordon discrète sur l’écran d’accueil. Donc, s’il vous arrive d’avoir un contrôleur, NAM-1975 est beaucoup plus jouable avec un connecté ; sinon, vous êtes coincé avec les commandes tactiles qui ne sont pas si géniales.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

PLAN 2048

Si vous avez toujours voulu la preuve que les pistes sur les grands projets de développement ne peuvent pas coder, SHOT2048 est la preuve que les pistes positives ne sont pas des codeurs ou des concepteurs forts. Il s’agit d’un jeu développé par l’ex-responsable de la franchise Sonic, et c’est essentiellement une variante de 2048, le plus basique des jeux mobiles de base. L’objectif, lancer de gros chiffres pour atteindre 2048 (ou plus). Heureusement, SHOT2048 est assez amusant, ce qui montre que les leads peuvent au moins planifier un gameplay intéressant. Bien que la présentation ne soit pas la meilleure, c’est une sortie décontractée parfaite à plonger tout au long de la journée. C’est génial en courtes rafales, et bien que les publicités soient ennuyeuses, vous pouvez payer pour les supprimer, ce qui est toujours apprécié.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 5,99 $​​​​​​​

Mondes enchantés 2

Enchanted Worlds 2 est un jeu d’aventure simple basé sur des puzzles. Il vient de Syntaxity, qui propose une multitude de jeux similaires. Bien que la présentation ne soit pas des plus impressionnantes, grâce à ses images statiques, si vous aimez résoudre des énigmes tout en explorant des paysages 2D, alors vous pouvez prendre plaisir à Enchanted Worlds 2. À tout le moins, la monétisation est au rendez-vous.

Monétisation: 3,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Il s’agit d’un jeu de football compétitif simple, et comme il est gratuit, vous êtes obligé de suivre un didacticiel fastidieux. Le gameplay se résume à tirer, passer et voler, et le coup d’envoi permet de voler facilement le ballon immédiatement, ce qui rend les matchs inégaux. Ensuite, il y a le fait que le jeu est clairement configuré pour des achats in-app excessifs, et même si le magasin n’est pas encore en ligne, les machinations sont là, comme plusieurs devises. Le jeu est également buggé, où je me suis retrouvé coincé dans un menu, incapable de m’échapper. Dire que ce jeu a besoin de plus de travail est un euphémisme, mais au moins le développeur a eu la prévoyance de renoncer aux IAP jusqu’à ce que les bogues soient triés.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP (encore)

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Monsters.io : Évolution des monstres

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous obtiendriez si vous combiniez un jeu Pokemon avec un titre io battle royale ? Eh bien, je parie que le résultat serait assez similaire à Monsters.io : Monster Evolution. Il s’agit en effet d’un simple jeu Battle Royale io, où le dernier homme debout gagne, mais avec un mécanisme d’évolution de type Pokémon ajouté pour une couche supplémentaire de gameplay stratégique. Malheureusement, la monétisation pue et le gameplay est assez périmé même avec les mécanismes d’évolution. Si vous avez joué à un jeu io, vous les avez tous joués, et il existe de meilleurs titres qui ne feront pas sauter la banque. À moins que vous ne soyez à la recherche d’un jeu d’évolution de type Pokémon, il s’agit d’un titre facile à ignorer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Le coeur de Noé

Les MMO génériques coûtent un sou sur le Play Store, et Noah’s Heart fait peu pour se séparer de la foule. Non seulement le nom est générique, mais le gameplay l’est aussi puisqu’il est entièrement basé sur l’auto. Même si les graphismes de cette version sont superbes, le gameplay n’offre rien de mieux qu’un jeu inactif, où vous appuyez simplement sur un flux infini de boutons pour avancer. Noah’s Heart est actuellement en cours de test, il n’est donc pas encore monétisé, mais le gameplay est encore assez obsolète, avec des tropes d’anime typiques tout au long. Vous pouvez déjà dire que ce jeu a été créé pour récupérer de l’argent, c’est pourquoi je vous recommande de l’éviter.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Dés aléatoires : Guerres

J’étais un grand fan de 111%, mais ces dernières années, le développeur a misé sur sa monétisation, et maintenant ses nouvelles versions sont remplies d’achats in-app gourmands. Random Dice: Wars ne s’écarte pas de cette nouvelle tendance, bien qu’elle semble être beaucoup plus raffinée que le travail précédent du développeur, car cela ressemble et se joue comme un jeu mobile PvP générique typique. Peut-être qu’un jour, 111% pourront se remettre à créer des jeux originaux et amusants.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Graffiti Smash

Il y a une raison pour laquelle Ubisoft n’a pas attaché son nom à ce titre, et à la place, c’est l’entité présentant un jeu mobile publié par Boltrend Games, un studio qui excelle dans la publication de cash-grabs de marque à faible effort. C’est pourquoi il n’était pas surprenant de voir à quel point le gameplay basé sur la fronde est mauvais dans Graffiti Smash. Les animations puent, l’art offre des conceptions vectorielles horriblement rigides et le gameplay est un gâchis de mécanismes de gacha paresseux enveloppés dans une conception de jeu tout aussi mauvaise où le broyage sans fin est la norme à moins que vous n’ouvriez votre portefeuille. C’est vrai; ce jeu est tellement mauvais qu’Ubisoft n’a même pas voulu le publier, ce qui veut dire quelque chose puisque le studio publiera à peu près n’importe quoi, y compris les titres AAA criblés de NFT.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $​​​​​​​

Couper la corde : BLAST

Il s’agit d’un jeu Cut the Rop qui ne vient même pas de ZeptoLab, qui lui-même n’a pas pris la peine de créer un jeu intéressant dans cette série depuis très longtemps. Alors maintenant, SKYWALK tire profit de cette franchise nostalgique et, comme prévu, le jeu est une blague absolue. C’est un jeu de match-3, qui est à peu près aussi paresseux que pour une version Android, et bien sûr, le jeu est absolument bourré d’achats intégrés. Et c’est parce que le jeu est délibérément mal équilibré afin de pousser les gens à payer lorsqu’ils sont bloqués sur un casse-tête impossible, comme tous les autres jeux de match-3 F2P sur Android.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 104,99 $​​​​​​​

