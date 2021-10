Le meilleur, le pire et tout le reste (9/26/21 -10/3/21)

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android mis en ligne sur le Play Store ou repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai une mise à jour HD pour Garena Free Fire qui est disponible dans une toute nouvelle version, un nouveau jeu de gacha Dragon Quest et un jeu de joutes de licorne élégant. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Licornes sur monocycles

Unicorns on Unicycles est un jeu de joute à un joueur occasionnel réparti sur 30 niveaux, où vous affronterez des méchants dans le but de les harponner avec votre corne magique. Les scènes offrent des thèmes uniques et l’art est agréable, ce qui en fait un titre agréable qui est parfait pour un jeu de courte durée. Mieux encore, le jeu est monétisé de manière appropriée car il s’agit d’une version premium. Donc, si vous avez toujours voulu jouter en tant que licorne chevauchant un monocycle, ce jeu est fait pour vous.

Monétisation: 3,99 $ / aucune publicité / aucun IAP

Portes : Paradoxe

Doors: Paradox est le dernier jeu d’évasion de Snapbreak, et c’est aussi le dernier chapitre de la série Doors, après Awakening et Origins. Tout comme les jeux précédents, il s’agit d’un titre magnifique où vous résoudrez des énigmes complexes, similaires à The Room. Bien que le gameplay soit court, les énigmes peuvent être difficiles, l’expérience complète prenant environ 2 heures pour terminer le titre. Tout le monde peut jouer gratuitement aux huit premiers niveaux, et si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez payer 4,99 $ via un achat intégré pour débloquer le reste du jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 4,99 $

La maison des monstres de papa

Dad’s Monster House est une nouvelle aventure pointer-cliquer de CottonGame. Il propose des illustrations élégantes dessinées à la main en noir et blanc et est un titre parfait à jouer pendant la préparation d’Halloween. Comme de nombreux jeux d’aventure, vous traquerez votre père perdu après qu’il ait tendu la main en détresse, tout cela grâce à une maison remplie de monstres. En résolvant des énigmes, vous vous rapprocherez de plus en plus de ce mystère. Il n’y a rien ici qui s’éloigne trop des tropes typiques d’une aventure pointer-cliquer, mais c’est toujours un voyage amusant qui vaut facilement quelques dollars.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

Concordia : édition numérique

Concordia : Digital Edition est exactement cela, une édition numérique du jeu de plateau stratégique. Il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour qui prend en charge 2 à 6 joueurs, et il existe un mode IA pour que vous puissiez également jouer en solo pour apprendre les ficelles du métier, et comme toutes les adaptations de jeux de société, apprendre les ficelles du métier prendra un certain temps. La familiarité avec le titre est recommandée, surtout à 10 $, mais si vous cherchez quelque chose de nouveau et que cela ne vous dérange pas d’avoir à plonger profondément pour comprendre la mécanique, alors il y a beaucoup ici à explorer si vous êtes un fan de jeux de table.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / IAP 16,99 $ pièce

Histoire du parc de rêve

Dream Park Story est la dernière version de Kairosoft et, comme prévu, il s’agit d’un jeu de simulation. Cette fois-ci, ce sera votre travail de gérer un parc à thème à partir de zéro, quelque chose comme Roller Coaster Tycoon, mais plus simple et plus conforme aux autres jeux de Kairosoft. Bien que le prix soit élevé, il s’agit d’une version premium, et il n’y a pas non plus d’achats intégrés, ce qui signifie que vous êtes libre de profiter pleinement de cette simulation de parc d’attractions une fois que vous l’avez achetée.

Monétisation: 7,99 $ / aucune publicité / aucun IAP

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Colonie de robots 2

L’art de Robot Colony 2 ne vous épatera peut-être pas, et pourtant l’original a réussi à accumuler plus d’un million d’installations, et pour une bonne raison, le gameplay RTS est solide. Heureusement, la suite joue tout aussi bien, sinon légèrement mieux, grâce aux nouveaux insectes de cette version. De plus, vous obtenez une cargaison de nouvelles étapes, alors considérez cela davantage comme une extension de ce qui a rendu le premier jeu si génial. Maintenant, si seulement nous pouvions payer pour supprimer les publicités du jeu, cela ferait de ce jeu de stratégie un incontournable.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Pionnier de la Lune

Moon Pioneer est une nouvelle version de VOODOO, un éditeur connu pour ses jeux occasionnels remplis de publicités. Cette version particulière s’éloigne des conceptions de stickman à mort cérébrale qui sont si populaires en ce moment pour offrir quelque chose de quelque peu unique. Vous collecterez du pétrole pour construire des usines afin d’explorer l’espace, une configuration extrêmement simple et circulaire qui peut être amusante en courtes rafales. Malheureusement, vous ne pouvez pas payer pour supprimer les publicités du jeu, vous êtes donc coincé avec elles, ce qui pue. C’est donc un jeu avec du potentiel, mais pour une raison quelconque, VOODOO a décidé de paralyser le plaisir en remplissant le jeu de publicités.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Fête de grondement

Rumble Party est un jeu d’arène décontracté où vous vous battrez avec 25 joueurs pour voir qui règne en maître, semblable aux nombreux jeux io sur le Play Store. Le gameplay est basé sur la physique, quelque peu comparable à Gang Beasts. Malheureusement, Rumble Party contient des publicités qui ne peuvent pas être supprimées, ce qui est gênant. Pourtant, si vous cherchez quelque chose de gratuit à essayer, vous pourriez faire pire que Rumble Party.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Real Driving 2: Ultimate Car Simulator

Real Driving 2: Ultimate Car Simulator vient d’entrer en accès anticipé cette semaine, et c’est la suite du Real Driving original. Comme vous pouvez le voir, l’icône de 2 ressemble étrangement à l’icône Real Racing 3 d’EA, et je me hasarderais à deviner que c’est exprès, ce qui est assez malin si vous me le demandez. Heureusement, les achats intégrés dans Real Driving 2 ne sont pas aussi nombreux que tout ce que EA a publié sur mobile, et la course peut être amusante, même s’il est indéniable qu’il s’agit d’un clone bon marché d’un meilleur jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 19,99 $

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Garena Free Fire MAX

Couverture de la police Android: Garena Free Fire MAX apporte une refonte des graphismes et du gameplay au célèbre jeu de tir d’arène

Garena Free Fire MAX est une version mise à jour du jeu original, apportant des graphismes HD et un gameplay raffiné au jeu de tir d’arène de quatre ans. Vous voyez, Garena est un clone de PUBG qui a été précipité sur le marché pour battre PUBG Mobile au poing, mais il n’a pas bien vieilli, donc MAX sert de nouvelle version pour ceux qui souhaitent jouer à Garena avec de meilleurs graphismes et quelques optimisations de jeu supplémentaires. Fondamentalement, le développeur a peaufiné le jeu sans ruiner l’original, et il existe donc maintenant deux versions, et celle-ci est meilleure que la précédente. Pourtant, le jeu regorge de monétisation gourmande, et bien que la plupart des produits de la boutique soient des produits cosmétiques, il est difficile d’ignorer à quel point les IAP du jeu atteignent leur niveau lorsqu’il existe des clones PUBG moins chers.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 144,99 $

DQ Dai : les liens d’un héros

Couverture de la police Android: Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sort aujourd’hui sur Android

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds n’est pas seulement un nom extraordinairement long et ridicule pour un jeu, mais c’est aussi le nom d’un anime DQ populaire, auquel ce jeu sert de lien de marque pour annoncer le spectacle. Square étant Square a jugé bon de remplir cette publicité pour un anime avec une monétisation gourmande, ainsi qu’une lecture automatique, ce qui a donné lieu à une fête de la mouture ennuyeuse et ennuyeuse. Après tout, si vous avez regardé un RPG basé sur des vagues avec des mécanismes de cartes se jouer, vous les avez tous regardés. Donc, comme toutes les saisies d’argent de marque, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un effort paresseux rempli de monétisation gourmande, ce qui signifie qu’il s’agit d’un titre facile à ignorer cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Nexomon : l’extinction

Nexomon : Extinction est un Pokémon-like avec 380 monstres différents à collectionner. Le jeu est gratuit même si la version Steam est une version premium, mais vous ne pouvez jouer que le premier chapitre gratuitement, et si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez déverrouiller le reste du jeu. Malheureusement, d’autres achats intégrés ont également été ajoutés, ce qui signifie que des loot boxes sont dans le mix. Après tout, il y a une raison pour laquelle la version mobile contient un tas d’IAP, et ce n’est sûrement pas à l’avantage du joueur.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 54,99 $

Champions de bataille d’arène

Colorie moi choqué. Square Enix a publié un jeu de rôle sans marque et sans RPG sur le Play Store. De toute évidence, Square souhaite poursuivre la tendance MOBA à partir de 2014, et son studio montréalais a donc lancé ce MOBA 3v3 axé sur les mobiles. Les mécanismes de paiement pour gagner sont dans le mélange, mettant ce carré avec Pokémon Unite, un autre MOBA occasionnel qui contient des mécanismes de paiement pour gagner. Il semblerait donc que la tendance actuelle des MOBA sur mobile soit de proposer une monétisation aussi gourmande que possible. Qui peut résister ?

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

