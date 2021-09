Le meilleur lecteur Android est mis à jour avec des améliorations dans la lecture audio | La technologie

Le lecteur Android par excellence a reçu aujourd’hui une mise à jour qui améliore son interface lorsqu’il s’agit de jouer de l’audio, mais aussi avec des fonctionnalités frappantes au niveau de la convivialité.

VLC est connu pour être l’un des meilleurs lecteurs de contenu audiovisuel. La conception de ce programme est rudimentaire dans sa version de bureau, à la fois pour Windows et MacOS. Mais pour Android, l’application a été mise à jour jusqu’à ce qu’elle ait une esthétique relativement attrayante.

Aujourd’hui, sa nouvelle mise à jour a été présentée et, bien que ce qui était attendu était un changement radical dans l’interface, ce qui est arrivé est une série de nouveautés intéressantes visant à améliorer l’expérience lors de la lecture du contenu. Parmi les améliorations intégrées figurent un nouveau lecteur audio et, en plus, des signets.

Cette dernière caractéristique est la plus frappante et, maintenant, VLC vous permettra de marquer le moment exact dans une vidéo ou un audio de sorte que, si vous devez le quitter pour une raison quelconque ou si quelque chose d’important se produit, il est vraiment facile de revenir à ce point. En fait, cette fonctionnalité facilite à la fois cela et le maintien d’un certain ordre lors de la visualisation du contenu.

Et, bien que nous ayons dit qu’il n’y avait pas d’améliorations en termes de conception, le lecteur audio a été mis à jour. Maintenant, l’interface a un design plus similaire, par exemple, à Spotify ou à tout lecteur audio de dernière génération. De plus, la sélection des chansons et l’affichage de la file d’attente ont été améliorés.

D’autres améliorations sont que VLC a désormais besoin de moins d’autorisations pour pouvoir fonctionner. En effet, dans le cas de l’utilisation de cette application pour reproduire du contenu hébergé sur Internet, il ne sera pas nécessaire de lui donner accès au stockage ou à l’appareil pour pouvoir utiliser l’application.. C’est un avantage par rapport au reste des lecteurs de contenu.

Les avantages de VLC sont les suivants et la vérité est qu’ils ne sont pas rares pour un joueur considéré par beaucoup comme l’un des plus complets. Il faudra suivre la piste pour savoir ce que les développeurs ont préparé pour les prochaines mises à jour. Pour le moment, il ne reste plus qu’à commencer à regarder des séries ou des films.